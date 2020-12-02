Газизов уйдёт из «Спартака». Они практически договорились с Федуном

Как стало известно «Чемпионату», генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в декабре покинет московский клуб. Стороны близки к тому, чтобы разорвать контракт.

Наш источник в стане красно-белых рассказал, что Газизов и владелец «Спартака» Леонид Федун не нашли компромисса по будущей работе. «Из-за возникших сложностей стороны пришли к заключению о том, чтобы прервать соглашение. Пока идут переговоры, которые близки к завершению», – сообщил источник, не уточнив суммы расторжения.

Другой собеседник, знакомый с ситуацией, подтвердил скорое завершение сотрудничества между «Спартаком» и Газизовым: «Формально, матч с «Зенитом» должен стать для Газизова последним в должности генерального директора «Спартака». Однако сотрудничество сторон пока не прекращено».

Уход Газизова – ожидаемое событие, логичный финал последних событий. Напомним, «Чемпионат» ещё 27 ноября сообщил о непростом разговоре гендиректора с владельцем «Спартака» после прихода Дмитрия Попова на пост спортивного директора. Газизов был против кандидатуры Попова, отказывался подписывать документы о его назначении и предложил Федуну сделать выбор: «Либо он, либо я». Судя по всему, ответ Леонида Арнольдовича не устроил Шамиля Камиловича.

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Федун пока опровергает информацию о перестановках в клубе.

«Вы сами придумываете темы, а потом звоните. Никаких проблем у нас нет», – сказал владелец «Спартака», комментируя для «Sport24» новость про Газизова.

Однако мы привыкли к тому, что слова Федуна могут расходиться с действиями. Примеров тому в недавнем прошлом достаточно. Так летом 2008-го, за месяц до увольнения с поста главного тренера Станислава Черчесова босс красно-белых заявил: «Это было бы просто каким-то мазохизмом – опять снимать тренера по ходу чемпионата. Я хочу дать Черчесову доработать до конца чемпионата».

Похожая история случилась и в ноябре 2012-го. После матча с «Барселоной» Федуна спросили о кредите доверия главному тренеру Унаи Эмери. «У него два года контракта, он будет работать все два года», – сказал как отрезал владелец «Спартака». Спустя пять дней Эмери был отправлен в отставку.

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Возвращение Попова означает сокращение функционала самого Газизова, который среди прочего отвечал и за трансферы. Вдобавок двумя неделями ранее из «Спартака» ушёл глава селекционного отдела Нариман Акавов – креатура нынешнего гендиректора. Очевидно, что все эти перестановки связаны с недовольством Федуна летней трансферной кампанией клуба. Хотя переходы Александра Кокорина и Остона Урунова на момент их подписания казались большой удачей для красно-белых. Кокорин был свободным агентом и выдал хорошую вторую часть сезона в «Сочи» (семь голов и три голевые передачи в 10 матчах), за него бился главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Урунов выглядел в «Уфе» очень солидно для 19-летнего футболиста, за ним внимательно следили скауты из топ-5 европейских чемпионатов. Разве что с приобретением правого «бровочника» затянули.

В середине ноября, побывав в гостях у «Чемпионата», «закрывший кормушку» Газизов объяснил, почему отпали кандидатуры, которых рассматривали помимо Виктора Мозеса. Кстати, уже тогда гендиректор рассказал о своём будущем расставании со «Спартаком»:

«Рано или поздно я уйду из «Спартака», это произойдёт в любом случае. Я футбольный человек, яркий и показательный менеджер. У меня контракт с клубом, чемодан всегда собран – в этом я не отличаюсь от тренера. Я не тот, кто пришёл в «Спартак» и думает, что он здесь навсегда».

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Действительно, характеристика «яркий менеджер» отлично подходит Газизову. В «Спартаке» он не плыл под давлением, не закрывался от СМИ и стеснялся говорить то, что думает. Пообещал бросить перчатку чемпиону и обладателю самого крупного бюджета в российском футболе «Зениту» – и сделал это. Сейчас красно-белые по набранным очкам делят первое место с петербургской командой и ЦСКА. Безусловно, заслуга в успешном выступлении «Спартака» в чемпионате принадлежит, прежде всего, Доменико Тедеско и игрокам, собранным ещё до прихода Газизова, но так или иначе гендиректор держит слово. Кажется, он не принял решений, которые бы навредили команде. Иногда это важнее, чем быстро построить что-то новое.

Впереди у Газизова ещё три матча во главе «Спартака» – с «Тамбовом» в Москве (5 декабря), а также выездные с «Сочи» (12-го) и «Зенитом» (16-го). Вполне возможно, что гендиректор оставит клуб в качестве лидера РПЛ. Выиграть в Петербурге у измотанного Лигой чемпионов «Зенита» посильная задача.

Пять месяцев работы Газизова в «Спартаке» запомнятся и тем, чем меньше всего хотелось бы самому гендиректору. Заявление Сергея Юрана о «12 очках от «Уфы» и «Химок» для «Спартака» наделало много шума в августе. Впрочем, слова обиженного увольнением из подмосковного клуба тренера так и остались ничем не подтверждённым оговором, а после ничьей красно-белых в Уфе к этой теме уже не возвращались. Пострадала скорее репутация Юрана.

Газизов замолчал только в последние дни. После матча с «Ротором» он отказался от интервью, объяснив это фразой «мне так сказали». Вот ещё одно доказательство того, что в «Спартаке» что-то происходит. Нарыв созрел и скоро лопнет. В клубе не хотят комментариев гендиректора о новом спортивном директоре.

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По информации «Чемпионата», в случае досрочного прекращения сотрудничества «Спартак» должен выплатить Газизову неустойку в размере 3 млн евро. Возможно, стороны договорятся на меньшие деньги. Новым гендиректором может стать спутница Федуна – Зарема Салихова.