Пикфорд — крайне переоценённый вратарь. И это первый номер сборной Англии?

После бодрого старта «Эвертон» сдал — из последних четырёх матчей выиграл только в одном (у «Фулхэма» — 3:2) и откатился в середину таблицы. Сегодня «ириски» ушли от поражения только благодаря очередному голу Калверта-Льюина, но на большее против «Бернли» не сподобились.

Одной из интриг матча было противостояние двух голкиперов, которые метят на место основного в сборной Англии. Сейчас стремительно прогрессирующий Ник Поуп плотно сидит под Джорданом Пикфордом — неудивительно, ведь после ЧМ-2018 позиции Пикфорда в сборной стали железными. По сути, благодаря Пикфорду сборная Англии наконец преодолела проклятие серии пенальти, когда вратарь «Эвертона» отразил удар Карлоса Бакки в 1/8 финала с Колумбией.



Свой первый сезон в «Эвертоне» Пикфорд (перешел летом 2017 года из «Сандерленда») провел на хорошем уровне — много выручал, что стало настоящим откровением с учетом небольшого роста Пикфорда (185 см) + демонстрировал приличную игру ногами. Во многом из-за этого Пикфорду сейчас прощают многочисленные ошибки, все-таки в Англии не так много вратарей с правильным паспортом и нормальным пасом.



Далее все шло по нисходящей. Слабые стороны Пикфорда постепенно выместили сильные — отличные рефлексы сочетались с плохим выбором позиции, а умение пасовать с хаотичным поведением в собственной штрафной при чужих атаках. Пикфорд — нервный и дерганый вратарь, недавний эпизод с нанесением тяжелой травмы ван Дейку из матча с «Ливерпулем» тоже характеризует эту особенность Пикфорда. Сложно представить, что более спокойные Алисон и Льорис будут так лететь в самое мясо.



Падение уровня Пикфорда подтверждается и цифрами. С 2017 года никто из вратарей АПЛ так часто не пропускал после ударов из-за штрафной — Пикфорду залетело уже 29 таких голов. И только в этом сезоне уже 5. Последним был как раз мяч Роберта Брэйди на пятой минуте матча «Бернли» — «Эвертон».

Когда вратарь пропускает после лонгшотов — это не трагедия. В футболе бывают такие удары, которые принято называть «неберущимися». Но в случае Пикфорда такие цифры свидетельствуют о системной проблеме. Даже визуально заметно, что при дальних ударах Пикфорд опаздывает с прыжком, поздно отталкивается от газона и неудачно выбирает позицию. Добавить к этому можно проблему небольшого роста — Пикфорд очень подвижен и прыгуч, но при дальних ударах это ему никак не помогает.



С процентом отраженных ударов — тоже беда. В прошлом сезоне хуже процент сейвов в АПЛ был только у Кепы Аррисабалаги (55.66%). Пикфорд наскреб на 63.87%. Тот же Ник Поуп отражал 70.76% ударов при том, что показатель xG against (ожидаемые пропущенные голы) в среднем за игру у обоих вратарей был одинаков — 1.19. По предотвращенным голам Пикфорд тоже был на самом дне — хуже, опять же, был бедный Кепа. Опальный голкипер «Челси» пропустил на десять голов больше ожидаемого количества, а у вратаря «Эвертона» данный показатель «надежности» составил — 6.79. Дин Хендерсон, игравший за «Шеффилд», например, по цифрам спас команду Криса Уайлдера минимум от шести пропущенных голов.

Отдельный пункт — ошибки, приведшие к голу. В конце октября Opta выкатила статистику по всем вратарям АПЛ, начиная с сезона-2018/19 (учитывались не только матчи чемпионата, поводом для новости стала ошибка Бернда Лено в матче с «Рапидом» в Лиге Европы), и Пикфорд был вне конкуренции с 11 ошибками. Из последнего и громкого — очевидный привоз гола в матче с «Брайтоном».

То, что «Эвертон» в последний раз играл на ноль в АПЛ 13 сентября (обыграли «Тоттенхэм» 1:0) — вина не только Пикфорда. «Эвертон» допускает слишком много моментов у своих ворот. Больше по xGA (ожидаемые пропущенные голы) накопили только «Лидс», «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм» и «Вест Бромвич». Но на фоне этих команд «Эвертон» выделяется тем, что при 15.92 xG пропустил 18 голов в 11 матчах. Пикфорд выручает не настолько, чтобы переломить эту тенденцию. В то время как Мелье, Рэмсдейл, Ареоля и Джонстон спасают гораздо чаще.



Игра Пикфорда — один большой контраст. С «Бернли» он пустил из-за штрафной, но дважды выручил «Эвертон» после ударов Криса Вуда, хотя такие выстрелы основной голкипер сборной Англии должен брать по умолчанию. По крайней мере, Ник Поуп в этом противостоянии выглядел ничем не хуже и тоже спасал «Бернли». Если бы не статус Пикфорда в сборной, то к его игре не было бы столько вопросов. А так это крайне переоценённый вратарь.

Джордан Пикфорд Фото: Peter Byrne/Getty Images

В марте этого года с критикой в адрес Пикфорда в эфиру Sky Sports выступил Рой Кин, прокомментировавший игру вратаря «Эвертона» в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Тогда Пикфорд пропустил после дальнего удара Фернандеша, но отметился двойным сэйвом в концовке игры (это к слову о контрасте в игре Джордана). Бывший капитан «МЮ» был безжалостен: «Да, это здорово, что он так спас в концовке. Но мы же видим, что вратари в АПЛ делают это каждую неделю. Это их работа — выручать. Но если бы Пикфорд не ошибся в первом тайме, то «Эвертон» выиграл бы матч. Я не собираюсь хвалить вратаря за ничью. Хороший вратарь обеспечивает победный результат. По Пикфорду мне даже не нужно смотреть статистику. Я просто знаю, что это плохой вратарь».



Перед Гаретом Саутгейтом стоит сложный выбор. Доверие к Пикфорду основано на его рефлексах и игре ногами, но когда вратарь пропускает после каждого третьего удара, имеет такие проблемы с дальними выстрелами, выбором позиции и откровенно не тащит в клубе (даже несмотря на эпизодические эффектные спасения, а вот у кого их нет?) — возможно, стоит рассмотреть альтернативные варианты.