«Барселона» — в трёх очках от зоны вылета! Куман переписывает антирекорды

Главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана и его команду продолжает трясти. Теперь каталонцы проиграли скромному «Кадису» — впервые за 29 лет! Что это было?

Индивидуальные ошибки

Каталонцы пропустили быстрый гол на 8-й минуте после ошибки своего воспитанника Оскара Мингесы, который поразил ворота самострелом после подачи углового. Во втором тайме «Барселоне» удалось сравнять счёт благодаря автоголу защитника «Кадиса» Педро Алькалы.

Но уже спустя пять минут после забитого мяча Клеман Лангле допустил чудовищную ошибку, которая привела к ещё одному пропущенному фаворитом голу. Французский защитник не смог принять мяч после вброса аута, а голкипер Марк-Андре тер Штеген не успел нормально выбить его. В итоге мяч оказался в ногах у форварда андалузцев Альваро Негредо, который вышел на поле всего минутой ранее. Испанский нападающий сделал паузу, пропустив летящего в подкате Френки де Йонга, и точно пробил в пустые ворота.

Матч так и закончился поражением «Барсы» со счётом 1:2. Для «Кадиса» победа над сине-гранатовыми стала всего лишь третьей за всю историю, а последний раз каталонцы проигрывали клубу из Андалусии 29 лет назад – в мае 1991 года. Тогда скромный «Кадис» разгромил «Барселону» с Куманом в составе со счётом 4:0. Однако в том сезоне команда Йохана Круиффа стала в 11-й раз чемпионом Испании, опередив на десять очков мадридский «Атлетико».

После проигранного накануне матча Куман снова сетовал на индивидуальные ошибки, признав, что это огромный шаг назад в борьбе за титул.

«Сложно объяснить это поражение. До этого мы провели хорошие матчи. В первом тайме мы были не слишком хороши. Во втором «Барса» играла лучше, но мы проиграли из-за ошибки, которую не ожидаешь от нашей команды. Невероятно. Нельзя пропускать после такой подачи аута. Мы пропустили из-за нехватки концентрации. Настрой сегодня был не слишком хорошим, не только у защитников. Когда мы играем без мяча, нам не хватает агрессивности. Возможно, мы пропускаем из-за этого.

Это поражение – огромный шаг назад в борьбе за титул. Это разочаровывает, но придется с этим смириться. 12 очков отставания от такой сильной команды, как «Атлетико», – это много. Впереди ещё есть матчи, но если мы не изменим отношение к делу и не разберёмся с нестабильной игрой на выезде, то больше нам будет нечего сказать», – заявил Куман.

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отметил, что в Лиге чемпионов команда выглядит иначе (5 побед в пяти матчах).

«Индивидуальные ошибки стоили нам слишком большого количества очков. Команда выглядит иначе в Лиге чемпионов. В последних нескольких играх ошибки влияли на игру, а ситуация становилась сложнее.

Месси почтил память Марадоны во время матча. И поплатился за это Форвард “Барселоны” получил жёлтую карточку за свою футболку в память о Диего.

Такое количество поражений волнует. Чем больше очков мы теряем, тем дальше от верхних строчек таблицы находимся. А мы нацеливаемся на то, чтобы быть именно там. Сегодня мы показали свою реакцию, но становится сложно, когда дважды пропускаешь. Когда показалось, что у нас есть шанс, мы допустили ещё одну ошибку. Стало ещё труднее», – сказал Бускетс.

После 10 туров каталонцы набрали всего 14 очков. Это худший старт клуба в Ла Лиге с сезона-1987/88 (13 очков после 10 игр). Теперь у «Барсы» четыре поражения в 10 матчах, и она находится всего в трёх очках от зоны вылета и в 12 — от лидирующего в таблице «Атлетико». Кажется, что в этом сезоне Ла Лиги каталонцам уже ничего не светит.