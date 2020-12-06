«Гончаренко за стеклом — лучшее шоу тура». Тренер ЦСКА стал героем мемов

Пока ЦСКА играл огненный матч с «Химками», главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко тоже устроил шоу, но в ложе за стеклом. Наставник ЦСКА был дисквалифицирован за перебор жёлтых карточек, поэтому отсутствовал на тренерской скамейке.
Здесь Виктора Михайловича замучила жажда.
К концу первого тайма Гончаренко решил, что пора подкрепиться.
А потом ЦСКА пропустил дважды за пять минут второго тайма.
Лишние слова не нужны.
Поведение тренера в ложе моментально отметили пользователи соцсетей.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин: «Гончаренко за стеклом — лучшее шоу тура».
«Гончаренко не на бровке, а всё равно самый мемный. Приятного аппетита, Виктор Михалыч».
«Сдаётся мне, большинство людей после игры ЦСКА — «Химки» будет интересовать вопрос: что пил и ел Виктор Гончаренко во время матча?:))»
«Гончаренко на связи».
- 6 декабря 2020
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