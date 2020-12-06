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ЦСКА — «Химки» — 2:2, Гончаренко устроил шоу за стеклом

Гончаренко устроил шоу за стеклом
Андрей Панков
«Гончаренко за стеклом — лучшее шоу тура». Тренер ЦСКА стал героем мемов
За дисквалифицированным тренером было не менее интересно наблюдать, чем за его командой.
Футбол / РПЛ 0

Пока ЦСКА играл огненный матч с «Химками», главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко тоже устроил шоу, но в ложе за стеклом. Наставник ЦСКА был дисквалифицирован за перебор жёлтых карточек, поэтому отсутствовал на тренерской скамейке.

Лига Европы для ЦСКА – катастрофа. Но больше, чем она, удивляет злоба вокруг
Инстинкты побеждают. И не только у болельщиков с дивана.

Здесь Виктора Михайловича замучила жажда.

К концу первого тайма Гончаренко решил, что пора подкрепиться.

А потом ЦСКА пропустил дважды за пять минут второго тайма.

Лишние слова не нужны.

Поведение тренера в ложе моментально отметили пользователи соцсетей.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин: «Гончаренко за стеклом — лучшее шоу тура».

«Гончаренко не на бровке, а всё равно самый мемный. Приятного аппетита, Виктор Михалыч».

«Сдаётся мне, большинство людей после игры ЦСКА — «Химки» будет интересовать вопрос: что пил и ел Виктор Гончаренко во время матча?:))»

«Гончаренко на связи».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: кадр из трансляции матча

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ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко •••
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