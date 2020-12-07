«Жаль, что «Ростов» не интересуется здоровьем папы». Важное – про память Понедельника

Весной этого года «Ростов» отмечал 90-летие. На билетах к матчу с ЦСКА появились портреты легендарных игроков – Валерия Синау и Виктора Понедельника, в программку вложили плакат с Понедельником, а клубная пресс-служба выпустила текст про ростовского студента, переписавшего историю СССР.

Фото: fc-rostov.ru

На всякий случай, Понедельник – легенда не только ростовского СКА, где провёл большую часть карьеры, откуда попал в сборную и поехал на победоносный Евро-1960, но и в большой степени «Ростова», который через год после перехода нападающего в 1957-м превратился из «Торпедо» в «Ростсельмаш». Там Понедельник провёл два первых сезона во взрослом футболе, а после завершения карьеры работал начальником команды и тренером.

Виктор Понедельник в молодости Фото: fc-rostov.ru

Дозвониться для поздравительного интервью не получилось: Виктор Владимирович в последние годы плохо себя чувствовал, жил в Москве, в основном лежал и почти не разговаривал; так что для текста использовали старые интервью и из них же лепили историю жизни – про детство в Грузии и Молдавии, как отец запрещал заниматься футболом, как из-за ангины не готовился к сезону.



Материал появился на сайте, а в пост с анонсом в «Инстаграме» пришла дочь нападающего Анастасия: «Очень жаль, что новая команда и руководство клуба даже не интересуются здоровьем папы – в отличие от предыдущего состава и тренерского штаба».

Фото: fc-rostov.ru

По информации «Чемпионата», так и было. В последние годы Понедельнику не звонили из клуба, не спрашивали о здоровье лично, а вспоминали голы и важные даты постами в соцсетях. Последнее публичное проявление заботы, которое лично прочувствовал Понедельник, случилось летом 2015 года на «Олимпе-2», когда перед матчем «Ростов» – «Амкар» легендарному игроку установили памятник с Кубком Европы в руках, аплодировал стадион, а капитан Александр Гацкан подарил ему цветы и форму с фамилией «Понедельник».

Вернёмся в май 2020-го. После сообщения Анастасии Понедельник в клубе вспомнили про легенду: пообщались с дочерью, спросили, как дела. Привезти Виктора Владимировича из Москвы на матч в Ростов было невозможно: состояние здоровья + в мире случился коронавирус.



Следующие воспоминания – уже траурные посты в соцсетях не только «Ростова», но и всего нашего футбола.



Будет здорово, если мы – и я, и вы, и «Ростов», и ростовский СКА, и болельщики по всему миру – будем помнить о близких и важных людях не в момент обширной памяти вокруг, а просто по жизни. Не только в соцсетях, показывая остальным: «Мы помним». Но и лично. Не только для окружающих, но и для тех, кого вспоминаем для себя.



И даже если ваши герои не в состоянии приехать на футбол, к вам в гости, включиться по видеосвязи – всё равно не забывайте. А чтобы не забывать, лично я прокручиваю, как несколько лет назад на похоронах знакомого человека собралось много близких ему людей, и его жена сказала: «Как бы он радовался, если бы увидел всех вас здесь». Как бы радовался Понедельник и его дочь, если бы игроки и сотрудники его клубов хотя бы звонили и напоминали о себе.



Вопрос «как дела и здоровье?» займёт не больше минуты, гораздо меньше, чем оформление поста в «Инстаграме», но оставит человеку или его семье важную приятную мысль: «Про нас помнят». Как минимум до следующей встречи или звонка.