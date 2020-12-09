Твит из России спровоцировал очередной скандал из-за BLM. Английские фанаты разделились

Болельщики в Англии ждали возвращения на стадионы не только, чтобы посмотреть футбол, выпить пива и порадоваться победам с трибуны. Фанаты «Миллуолла» из Чемпионшипа исторически отличались радикальными взглядами, а теперь перенесли свой протест из соцсетей на трибуны. Главная причина недовольства – акция Black Lives Matter.

Получается, они одобряют расизм?

Нет. Болельщики против концентрации на этой проблеме в нынешнем виде. Первую игру после возобновления сезона с «Дерби Каунти» посетило максимальное число людей – 2000. Вот что рассказал «Чемпионату» Михаил Прохоренко, председатель клуба болельщиков «Миллуолла» в России.

«Ещё перед стартовым свистком всё пошло не так. Традиционная акция на всех матчах ведущих английских лиг – поддержка движения BLM. Игроки и судьи встают на колено, обращая внимание на проблему дискриминации прав чернокожих. В Англии уже все к этому привыкли, единственное отличие от типичной и короткой процедуры заключалось в том, что на трибунах присутствовали настоящие зрители, которые ещё с лета хотели высказать свое отношение к происходящему. Клубные соцсети взрывались с самого начала акции, но теперь болельщики показали отношение лично: как только участники матча встали на колени, с трибун послышался свист осуждения.

Это не стало сюрпризом. Забавно, что в разжигании проблемы поучаствовал я сам в «твиттере» русскоязычного фан-клуба «Миллуолла». Зная о том, что зрители так или иначе выступят против коленопреклонения, я выложил об этом видео. Оно завирусилось, и через несколько часов английские медиа стали обвинять «Миллуолл» в одобрении расизма. Вскоре я удалил публикацию, однако английские СМИ не остановились. Они вообще не любят наш клуб и ассоциируют его с бесконечными протестами и беспорядками. Таково устойчивое мнение в Англии. Ведь фаны «Миллуолла» – работяги из непритязательного района Лондона, потомки портовых грузчиков из доков. Такие люди точно не стали бы молчать, когда им что-то не нравится», – сказал Прохоренко.

«Миллуолл» поддержали болельщики других клубов: в Лондоне вообще трудное отношение к BLM

Естественно, акцию «Миллуола» тут же начали форсить во всех соцсетях. И об этом узнали болельщики других команд. «Вест Хэм» принимал дома «Манчестер Юнайтед» через два с половиной часа. Коленопреклонение также прошло под свист местных фанов, несмотря на то что они злейшие враги «Миллуолла».

Скромный «Колчестер» из второй лиги играл против «Гримсби Таун» в одно время с «Вест Хэмом». И акция вызвала аналогичный свист. После матча один из владельцев «Колчестера» пригрозил, что вычислит свистевших и лишит их сезонных абонементов.

Забавно, что поддержали «Миллуолл» и в интернете. Например, была создана петиция в поддержку болельщиков и против акций BLM. Она уже собрала более 135 тысяч подписей.

Сами фанаты «Миллуолла» не считают себя расистами. И объясняют свои действия обычным желанием посмотреть футбол, а не коленоприклонения. По их мнению, они могут выражать недовольство по любому поводу, так как в том числе и на их ежегодные отчисления содержится клуб.

К BLM в Лондоне вообще отношение неоднозначное. Летом сторонники движения выходили на митинги, жгли британские флаги, оскверняли памятники, в том числе Черчиллю. А футбольные фанаты отнеслись к этому негативно. Некоторые даже выходили на защиту реликвий. Они смывали надписи с памятников, организовывали дежурства.

«Мы не расисты, и все те, кто так считают, неправы, – написал один из болельщиков «Миллуолла» Мик Мантелл в русскоязычной группе болельщиков клуба в «Фейсбуке». – Я фанат клуба с 1970 года и заявляю, что достаточно много наших лучших болельщиков были чернокожими. И мы стояли плечом к плечу по всей стране. Мы освистали игроков, потому что BLM – это самопровозглашённая марксистская крайне левая акция, участники которой в начале этого года осквернили наши военные мемориалы, снесли исторические памятники и пытаются переписать нашу историю. Считаю, что вставать на колени – это расистский акт, потому что люди ставят один цвет кожи выше остальных. Все жизни важны».

Схожую позицию занимает и Дуги Бримсон – писатель и самый известный исследователь футбольных фанатов Англии:

«Свист болельщиков «Миллуолла» не имел ничего общего с расизмом. Они выступили с протестом против использования футбола как элемента пропаганды политического идеализма. Всего несколько недель назад последователи движения BLM разрушали памятники погибшим на войне и нападали как на полицейских, так и на ветеранов вооружённых сил. Глупо было ожидать, что фанаты это просто забудут. Все английские футбольные болельщики поддерживают идею борьбы с расизмом, но мы не будем поддерживать политическое движение, которое не уважает нашу страну».

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

«Миллуолл» предложил игрокам КПР не вставать на колени, они отказались

После случившего (перед матчем с КПР) «Миллуолл» опубликовал заявление, где предложил игрокам соперника не вставать на колени, а просто поднять руки перед началом игры. Клуб ещё раз подчеркнул, что осуждает всяческое проявление расизма, однако не может допустить повторения предыдущей истории.

Но игроки соперника смотрели на ситуацию иначе и встали на колено перед стартовым свистком. Болельщики, как ни странно, захлопали. Но, видимо, реакция относилась к игрокам их команды, которые стояли двумя ступнями на земле, а некоторые просто подняли руку.

Права на видео принадлежат EPL. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sky Sports.

КПР забил первым, а во время празднования марроканнец Илиас Чаул вместе с чернокожим нападающим Райт Осауи-Самуэль ещё раз преклонил колено. Нетрудно догадаться, какую реакцию это вызвало у болельщиков хозяев. «Миллуолл» сравнял счёт и немного скрасил впечатление от игры. Однако уже понятно, что история с непринятием акции коленопреклонения только начинается. И её уход за пределы Лондона – дело времени.