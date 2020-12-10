«Спартак» отправил Газизова в «Симпсоны». Но кто в том мире Федун и Зарема?

«Спартак» – сериал с нестабильными перемещениями и новыми героями в каждом сезоне. Быстрая отставка генерального директора Шамиля Газизова и концентрация трансферных дел в руках спортдира Дмитрия Попова – очередная серия с открытым финалом, только усложнённым твитом с отсылкой к серии «Симпсонов» про бордель.
«Спартак» сам предложил сравнение с американским сериалом 1989 года, который выходит до сих пор и показывает стереотипную жизнь Америки внутри городка Спрингфилд: где живут добрые, злые и просто самые разные герои, любят семью и соседей, но в то же время не против грязных денег или работы на прогнившее государство. А ещё у Спрингфилда есть дух («Благородный дух убольшает и маленького», – так звучит городской девиз), как у сами знаете кого.
Мы нашли место для персонажей «Спартака» во вселенной «Симпсонов». Добро пожаловать в Спрингфилд (Москва)!
Леонид Федун – мэр Спрингфилда Джо Куимби
Фото: twitter.com/thesimpsons/«Чемпионат»
Владелец «Спартака» – главный, богатый и очень влиятельный человек не только для клуба, но и для всего нашего футбола. Ходит на заседания исполкома, предлагает сократить количество клубов РПЛ и верит в заговор против «Спартака». Джо Куимби из «Симпсонов» тоже влиятелен – на то он и мэр нестабильного города с отравляющим атмосферу заводом и всякими злодеями под боком. И «Спартаку», и Спрингфилду подходит описание: «Где они – там скандалы, но без обоих было бы скучно».
К Федуну-руководителю полно вопросов: слишком доверяет окружению, которое превратило клуб в «кормушку» (в этом Федун похож на набожного Фландерса, иногда, по словам экспертов, попадая под влияние чужого мнения); капитан и тренер взрывают раздевалку после чемпионского сезона, а с победоносным итальянцем прощаются фотографией стадиона. Коллега Джо тоже неидеален: инфантилен и непоследователен, город для него скорее развлечение, чем серьёзная работа.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Но оба – герои совсем не злые и нестерильные от чувств и ошибок. Федун построил стадион, выиграл золото без Романцева, в основной и молодёжной сборной всё больше спартаковцев, плюс медийно «Спартак» убежал вперёд и вошёл в топ-три по мировым подпискам на клубный TikTok.
Конечно, всегда найдётся человек с растяжкой «Федун, уходи», но всё же любые действия Федуна – включая угрозы сняться с чемпионата – ради «Спартака». Федун – 100% «мясо» и топит за «Спартак». Как Куимби – 100% Спрингфилд – спасает город, когда ему грозят ядерной бомбой, и получает любовь горожан за искренность: он любит внимание, пиво и дорогие подарки, как и все они.
Зарема Салихова – Мардж Симпсон
Фото: twitter.com/thesimpsons/«Чемпионат»
Никто точно не знает, чем в «Спартаке» занимается жена Федуна, но её влияние точно не ограничено: там и трансферы, и кадровые дела, вроде аудита, увольнение Томаса Цорна и приглашение земляка Газизова. В целом Зарема теневой управляющий «Спартака» (как миллиардер Чарльз Монтгомери Бёрнс в Спрингфилде решает больше мэра). Однако её роль более засекречена, и трудно предположить, кого она предложит «Спартаку» в следующей серии.
Про Мардж, вроде бы, известно всё: познакомилась с Гомером в школе, воспитывает троих детей, домохозяйка с синим кактусом на голове. Но героиня «Симпсонов» намного сложнее. Как Зарема не просто жена миллиардера и посетительница ложи на «Открытие-Арене», так и Мардж не только заботливая мама, но и хитрая женщина-кошка. Вы знали, что Мардж отсидела несколько месяцев в тюрьме за мелкую кражу в продуктовом магазине и ради победы в кулинарном поединке добавила в блюда соперников ушные капли?
Мардж, как и очарованная трансферными делами Зарема, быстро увлекается новым делом. Самостоятельно вырубила преступника – захотела стать полицейским; прокатилась на джипе – стала агрессивным водителем; за секунду подсела на азартные игры.
И, конечно, обе женщины умело влияют на мужчин, принося им пользу. Зарема сама рассказывала, как уговорила Федуна купить Ларссона (для неё – «мальчика»): если бы трансфер провалился, муж бы три года не делал ей подарки. Мардж тоже хитрит: оставляет себе пистолет Гомера, хотя сама попросила мужа от него избавиться; и в целом отговаривает Гомера от глупостей и ошибок.
Шамиль Газизов – Апу Нахасапимапетилон
Фото: twitter.com/thesimpsons/«Чемпионат»
Создатель новой «Уфы» Газизов уютно занимался трансферами в Башкирии, воспитывая на продажу Дивеева и Облякова, привёл на свои деньги Урунова, а в город – компанию Red Bull. Жизнь в столице оказалась сложнее: традиционное спартаковское давление, критика фанатов, трансферная кампания без правого защитника и увольнение через полгода. Газизов мог 20 минут отвечать болельщику на претензии по телефону, но Москву, по мнению руководства, так и не покорил: Кокорин скован, Урунов забил только в Кубке, поздно подписали Мозеса. Так что Газизов без работы, пусть и с приятной неустойкой.
Апу родился в Индии, защитил докторскую по компьютерным наукам, программируя игру крестики-нолики. Умный и вежливый мужик, который, как и Газизов, не отказал бы болельщику в фото даже на выходе из мужского туалета. Но расчётливый, как и близкие к трансферам люди: продаёт у себя в магазине просроченные товары по завышенной цене и ставит на прилавок оставленные покупателями вещи.
Оба – трудоголики. Апу однажды не выходил из магазина 96 часов и уработался настолько, что посчитал себя колибри. Тут можно вспомнить рассказ уволенного спартаковского скаута Наримана Акавова из команды Газизова: за всё трансферное окно у него был один выходной, а после его закрытия сын спросил Наримана, где он был всё это время. Судя по интервью Газизова, его жизнь = футбол = работа. Перерыв после «Спартака» должен помочь не превратиться в колибри.
А ещё они могут быть дерзкими. Газизов – бросать перчатки и говорить про крышу Федуна. Апу – угрожать Барту и Лизе ружьём, когда дети начали расследовать ограбление его магазина.
Дмитрий Попов – Трой Маклюр
Фото: twitter.com/thesimpsons/«Чемпионат»
Попов играл и работал в «Спартаке» много лет – его знают, уважают и помнят, как и актёра Маклюра по прошлым ролям и былому величию. Сможет ли Попов наладить трансферы, не привести в команду новых Инсаурральде и не стать спортивным директором второго плана (как Маклюр – актёром) – пока вопрос.
Но Попов точно положительный для «Спартака»: свой и с ромбиком, жил в Европе, говорит на испанском, адекватно оценил провал Эмери. Ему подходит описание Маклюра на фанатском сайте «Симпсонов»: «Не глупый, не застенчивый, адекватно реагирует на трудности, умеет общаться с людьми и, в отличие от многих, свою работу хорошо понимает».
Если бы не понимал, в «Спартак» бы снова не позвали.
Доменико Тедеско – Водитель Отто Манн
Фото: twitter.com/thesimpsons/«Чемпионат»
«С какой музыкой я бы сравнил «Спартак»? Точно не с классикой и чем-то спокойным. Что-нибудь из тяжёлого рока», – ответил Доменико Тедеско, который совсем не с длинными волосами, но тоже немец и тоже эмоциональный рокер, как и водитель школьного автобуса Отто. Барт называет Отто «самым крутым из взрослых», а молодые игроки «Спартака» кайфуют от русского и заряжающего «давай» Тедеско.
Отто – крутой парень для школьников, но водит без прав и однажды забросил детей на необитаемый остров. Тедеско тоже нарушает правила и уже пропускал матчи РПЛ из-за перебора карточек.
Александр Цомая – Вэйлон Смитерс
Фото: twitter.com/thesimpsons/«Чемпионат»
Заместитель генерального директора «Спартака», как и исполнительный Смитерс в империи мистера Бёрнса, следит за юридической работой клуба, через него проходит оформление трансферов. Его сила – в том, что в клубе давно, много видел, много знает, а значит, ему есть что рассказать. А больше про него ничего неизвестно.
Сила – за информацией и такими персонажами.
Типичный ветеран «Спартака» с советами – капитан Горацио Маккалистер
Фото: twitter.com/thesimpsons/«Чемпионат»
Футболист-легенда с высоты смотрит на «Спартак» и говорит: «Какой ужас». Любит выступать в СМИ с рассказами про дух, борщ и забегания, смотрит в сторону душевности и прошлого, недоволен прыжками «ненашего» Тедеско, может позволить фразу «Во всём виноват Федун». При этом никак не влияет на клуб и его политику, по уровню актуальных футбольных знаний тоже есть вопросы.
«Ар-р-р», – всё то же самое выражает хозяин убыточного морского ресторана «Копченый Голландец» Маккалистер. Моряк знает термины и работает на воде, но, вообще-то, в своём деле не разбирается: сознательно топит корабль, проливает нефть и признаётся, что ненавидит море и всё с ним связанное. Тогда зачем рассуждать о море («Спартаке»)?
Как и все спартаковцы-мечтатели, Маккалистер верит в чемпионство: ловит гигантского кальмара с несуществующим золотом внутри. И несмотря на возраст, активно играет в баскетбол (привет, ветеранские турниры).
Агенты вокруг «Спартака» – Жирный Тони и Сайдшоу Боб
После чемпионства Каррера оброс людьми, которые хотели заработать любыми способами – недавно рассказал Дмитрий Комбаров. Газизов до последнего говорил, что «Спартак» переплачивал, но больше не будет.
Очевидно, «Спартак» разрушают набеги агентов, и их уже изобразили в «Симпсонах».
● Жирный Тони – дон итальянской мафии внутри Спрингфилда, как раз зарабатывает любыми способами: поставляет в школу крысиное молоко (подстава в стиле Петковича), продаёт нелицензированную пиротехнику и прочие пустышки.
Фото: twitter.com/thesimpsons/«Чемпионат»
● Сайдшоу Боб – никакой не Крал, а самый настоящий агент-хитрец с мощным умением убеждать. В сериале, каждый раз выходя из тюрьмы, Боб заставлял город поверить, что он исправился, но всё равно нарушал закон и снова хотел убить Барта.
Проспартаковский журналист – Кент Брокман
Фото: twitter.com/thesimpsons/«Чемпионат»
Кента уважают в городе, ведь он знаменитость и человек из телевизора. Со спортивными журналистами, которых пинают в комментариях и обещают пнуть при встрече, в жизни фотографируется, ведь они знаменитости и общаются с игроками.
Оба персонажа предпочитают личное мнение, а не факты, даже в обычную новость вплетают скандал и на кого-то наезжают: Кент искажает информацию о своём враге репортёре Арни Пае, а журналист или инсайдер – о футболисте любимого клуба.
Востребованы и хорошо зарабатывают.
Фанаты «Спартака» – Гомер, Ленни и Карл; Нельсон и его друзья-хулиганы; дворник Вилли
Они разные. Весёлые, плотные, голые и агрессивные. От них, как и от фанатов вообще, ничего не зависит, и всё же клуб с ними считается: проводит встречи, договаривается и пробуют дружить.
● Нельсон бы подался в фанатизм ради смысла жизни, он из неблагополучной семьи: вырос без отца, мать – стриптизёрша, часто оставался на второй год, зарабатывал продажей ответов в школьном туалете, бил слабых. Но даже такие фанаты-хулиганы бывают привлекательными – вот и Лиза Симпсон ненадолго влюбилась в Нельсона, рассмотрев в нём самостоятельного и даже сообразительного парня.
А так ищите Нельсонов и его дружков сидящими на решётках гостевых секторов.
Фото: twitter.com/thesimpsons/«Чемпионат»
● Вилли – мускулистый уборщик со стальным прессом, который постоянно ругается. Страшно представить, что бы он кричал про Глушакова два года назад.
Фото: twitter.com/thesimpsons/«Чемпионат»
● Гомер, Ленни и Карл – кузьмичи с центральной трибуны, критикуют Федуна (потому что все так делают), называют футболистов кривоногими и всё равно гордятся, что с детства за «Спартак».
Фото: twitter.com/thesimpsons/«Чемпионат»
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