Чемпион по достойным провалам. Николич неплохой тренер, но заслужил ли он ещё один шанс?

Последний матч в Лиги чемпионов сложился для «Локомотива» примерно так же, как и весь групповой турнир – сложно назвать поражение 0:2, где команда играла в чудовищно ослабленном составе и начала пропускать только с середины второго тайма, провалом. Но и гордиться здесь совершенно нечем.

Николич качественно готовился к матчам. Но на выходе – три очка и провал в ключевой встрече с «Зальцбургом»

Точно такие же слова из концовки предыдущего абзаца можно сказать и про предыдущие игры. Две ничьи с «Атлетико» при максимально засушенном футболе – повод для удовлетворения, а не гордости. Обидное домашнее поражение от «Баварии» и спасённая ничья в Австрии – тоже не те результаты, которые войдут в историю российского спорта, но на контрасте с некоторыми другими российскими клубами, более влиятельными и амбициозными, игра «Локомотива» хотя бы напоминала футбол.



Николич классно готовился ко всем матчам с грандами в сложной группе. Особенно в память врезалась первая игра с «Баварией», когда тренер удивил соперника необычной схемой 4-3-2-1 («ёлочкой»), максимально насытил центр и перекрыл в средней линии чужих опорников и смещающихся в узкие позиции фланговых полузащитников. Немцам пришлось искать альтернативные варианты для атаки, моменты приходили в основном с флангов, но если бы «Локомотив» не перекрыл центр, то остроты у ворот Гильерме, скорее всего, было бы больше.



В ответном матче Николич повторил тактическую модель – и у мюнхенского клуба снова возникли проблемы с созиданием вплоть до того момента, пока у «железнодорожников» не закончились силы и не снизилась концентрация. Очень качественно с точки зрения обороны, да и в целом – рациональности плана, «Локомотив» проводил обе встречи с «Атлетико»: тот факт, что испанский клуб ни в одной из игр не вылезал за пределы 1,5 xG – это, безусловно, достижение.



Но так уж вышло, что победить «Локомотив» ни разу не сумел – да и выигрышных матчей с точки зрения качества моментов не было ни одного. А итоговая оценка завязана на конкретной ответной игре с «Зальцбургом» — в ней определялись дальнейшие перспективы команды в Европе. Красно-зелёные провалились – поэтому и за итоговое выступление сложно поставить даже «тройку с плюсом».



Достойный провал – тоже провал. Всё определяется итоговым результатом.

Главная оценка селекции имени Кикнадзе: заиграл только Зе Луиш, всех остальных выпускать на поле было страшно

Вину за неудачи глупо списывать исключительно на главного тренера. Руководство «Локомотива» в лице Кикнадзе и его помощников тоже помогли команде выступить ничем не лучше, чем год назад.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед стартом турнира в «Аталанту» уехал Алексей Миранчук – равноценной фигуры с точки зрения влияния на атакующую игру приобретено не было.



Тяжёлую травму получил ключевой опорник Баринов – сюда тоже никто не пришёл, закрывать дыру пришлось молодому Куликову (он молодец, хотя играл с перепадами). Причём, насколько я помню, разговоры о необходимости покупки дополнительного опорника велись даже при здоровом Баринове – в какой-то момент был близок трансфер Баделя. Получается, Николич вместо трёх опорников высокого уровня остался с одним.

Райкович и Лысцов – очень сомнительное усиление центра обороны, никто из защитников не попадает в категорию «топ» даже по меркам РПЛ, о Европе не говорим. Пара Чорлука – Мурило так и осталась сильнейшей в команде, а раз так, то зачем вообще были нужны 25-летний россиянин среднего уровня и 31-летний серб без какого-либо трансферного потенциала?



У Камано, на которого возлагались надежды в атаке, за спиной имелся откровенно плохой предыдущий сезон в «Бордо». Игрок ещё может выйти на более высокий уровень, но гарантии, что он сразу же начнёт давать результат, здесь быть не могло. Риски не оправдались, Камано в первой части сезона провалился: ноль голов, ноль результативных передач.



Жалолиддинов – моя любимая история. Люди из окружения рассказывали, что Николич сразу же сказал: «Мне этот игрок не нужен, он у меня не будет выходить». Когда юный узбек всё-таки приехал, в первые дни тренер отправлял его тренироваться на запасное поле, поскольку тот вообще не тянул физически занятия в общей группе. А в итоге Жалолиддинов оказался вне заявки и отдан в аренду в «Тамбов», где тоже не играет. Зато довольные и получившие хорошую сумму комиссионных агенты, рассказывавшие прежде, что парень уже сейчас сильнее Жоау Мариу, теперь сменили тональность на «Подождите, всё ещё будет». Может, кстати, и будет – но совсем в далёком будущем. А пока этот трансфер никак не помог «Локомотиву». Миллион евро можно было потратить на более разумные цели.



Лисакович – перспективная история, но важно было учитывать, что футболист приехал из Беларуси и столкнётся с адаптацией. В отличие от Камано, он уже принёс пользу и набил хотя бы минимальную статистику, только это тоже не трансфер под Лигу чемпионов. Если команда хочет повысить свой уровень прямо сейчас, обычно берёт исполнителей уровня Крыховяка и Жоау Мариу.



Зе Луиш – здесь вопросов нет. Качественный форвард, по осени ставший одним из лучших футболистов в команде.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Итого имеем лишь один трансфер, который действительно помог Николичу в Лиге чемпионов. Все остальные оказали либо половинчатую помощь, либо совсем никакую. По сравнению с прошлым годом состав «Локомотива» стал слабее – и это беда. Кстати, любопытный факт: «Локомотив» занял предпоследнее место в Лиге чемпионов по общему количеству замен – 19 из 30 возможных. В трёх матчах (оба с «Атлетико» и последний с «Баварией») Николич ограничивался лишь двумя перестановками по ходу игры.



Этот факт может говорить как о том, что тренер боялся вносить перестановки и нарушать баланс в неплохо складывающихся матчах, но с другой стороны всё это рассказывает в том числе и о глубине обоймы. Когда вылетели ключевые футболисты, играть стало вообще некому. При всех сложностях сезона и похожих проблемах у других российских клубов мы обязаны подчеркнуть, что менеджерский состав свою миссию по усилению уровня основного состава и увеличению глубины обоймы провалил.

Миф об атакующем футболе так и остался мифом. Кикнадзе должен ответить за свои слова, но и Николич – тоже

Ни в коем случае не сам Николич убеждал нас, что он поставит в «Локомотиве» красивый атакующий футбол. Напротив, серб удивлялся и отвечал, что для него главное – добиваться результата, а о стиле можно задумываться только когда есть победы. Красивую речь о предстоящем ярком празднике, в том числе и на просторах Европы, летом толкал Кикнадзе. Специально для него приведём статистику.



— «Локомотив» занял 31-е место из 32 команд группового этапа по владению мячом — 38,8%. Последнее место, кстати, у «Краснодара» — 37,9%.



— 31-е место по количеству ударов — 6,15 за 90 минут. Ниже только «Динамо» Киев — 6,03.



— 28-е место по суммарным ожидаемым голам — 4,76 xG за шесть матчей, менее одного за игру.



— 30-е место по среднему количеству касаний в штрафной — 10,04 / 90.



— 29-е место по количеству угловых — 2,68 / 90.

— 28-е место по количеству глубоких передач — 4,41 / 90.



Миссия по зрелищному и атакующему футболу в Европе с треском провалилась.



Объективные сложности «Локомотива» с составом понятны. Сила соперников по группе также неоспорима. И я уверен, что Николич – на самом деле неплохой тренер, который: а) в сложнейшей обстановке сохранил второе место для команды в прошлом сезоне РПЛ и вывел её напрямую в Лигу чемпионов; б) неплохо проявил себя как тактик и групповом этапе, дал бой «Баварии» и «Атлетико»; в) при нём действительно играет и прогрессирует молодёжь, хотя не факт, что она играла бы, если бы не кадровые проблемы.



Но Николич – человек, назначенный Кикнадзе. А значит, все претензии, рикошетом достающиеся ему, отчасти справедливы. Он не виноват, что вся история сегодняшнего «Локомотива» строится на сравнении нового тренера с Сёминым. Но ведь вся революция проводилась якобы для того, чтобы команда развивалась и двигалась вперёд в новом современном направлении, чтобы стало лучше. Так стало ли лучше?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Результаты – абсолютно такие же. Год назад тоже был «достойный провал».



Игра и ощущения от неё – плюс-минус то же самое. Обещанного атакующего веселья нет.



А значит, нужно делать выводы – такие же категоричные, какие были сделаны в отношении Сёмина. Так будет справедливо. Заводите следующих.