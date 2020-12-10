Есть ли кризис в сборной России? Изменится ли лимит на легионеров? Отвечает президент РФС

Сегодня состоялось итоговое заседание попечительского совета Российского футбольного союза. По его окончании с журналистами побеседовал президент РФС Александр Дюков, рассказавший об итогах мероприятия и ответивший на актуальные вопросы о проблемах российского футбола. Вот главное из выступления Дюкова:

О жеребьёвке отборочного цикла ЧМ-2022:

— Надо решать задачу выхода из группы. Для этого надо серьёзно готовиться к каждому матчу, проходных игр не будет. Если рассуждать, повезло ли нам с группой, то надо понимать, что сейчас сложно о чём-то сказать. Только накануне матчей можно об этом говорить, так как важно, в каком состоянии команды подойдут к конкретной игре. Будут ли они в форме, будут ли у них ключевые игроки. Есть такие команды, как Германия, Испания, Франция, для которых неучастие отдельных игроков в играх не станет катастрофой, потому что у них есть запас прочности. В нашей же группе важно состояние сборных перед матчами. Но простых соперников у нас нет.

Российские тренеры, посмотрите сериал «Тед Лассо». Хватит уже строить из себя пупов земли Больше юмора и жизни. Даже если всё плохо, лучше улыбаться.

О реформах РПЛ:

— Реально ли разделение чемпионата на группы с лидерами и аутсайдерами? Рассматривалось несколько форматов проведения РПЛ. Почти все новые форматы направлены на увеличение количества матчей с большей интенсивностью. Форматов много, перечислять все не буду, но любой из них – шаг вперёд для повышения уровня интенсивности нашего футбола. Возвращение системы «весна-осень»? Я не считаю, что этот переход мог бы решить наши проблемы и кардинально изменить наш футбол. По большому счёту поменялась нумерация туров, теряем какое-то время летом, но за счёт оптимизации календаря от этой проблемы можно уйти. Вопрос возвращения обсуждался с клубами, но обсуждение не привело к тому, чтобы кто-то из клубов выступил с предложением вернуться к «весна-осень». Инициативы от клубов нет, а другие факторы, которые позволят нам прибавить в развитии нашего футбола, есть.

Есть ли шанс, что какие-то реформы, например, сокращение или увеличение команд в РПЛ, примут до начала следующего сезона? Внутри лиги ведётся обсуждение разных форматов, возможно, они выйдут с инициативой изменить формат. Мы ждём предложений именно от клубов, они тратят деньги и инициатива должна идти от них. Они заинтересованы в спортивных результатах и коммерческих успехах.

Фото: РИА Новости

О скандале с Артёмом Дзюбой:

— Есть главный тренер, который отвечает за команду и за результат. Он принял такое решение по Дзюбе, неоднократно его объяснял. И это его прерогатива. Ему лучше знать, как создать нужную атмосферу, что может помочь игрокам и помешать. Если говорить об Артёме, то нам всем искренне жаль, что он попал в такую неприятную ситуацию. Возмутительно, что личное видео становится достоянием общественности. Это уголовное преступление, тех, кто это сделал, нужно за такое наказывать. Но эта история повлияла на игрока, в такой ситуации просто невозможно концентрироваться на футболе. Черчесов руководствовался тем, чтобы дать игроку паузу и разобраться с этой проблемой. С другой стороны, к истории было приковано повышенное общественное внимание, большинство граждан поддержало Артёма, но были и критические замечания в его адрес. Решение Черчесова было вызвано ещё и желанием оградить сборную от этой истории. Оградить от обсуждения проблемы.

Крыховяк или Николич, Дзюба или Семак — остаться должен кто-то один? Возрастные звёзды, не дающие результата, это чемодан без ручки и головная боль тренеров.

О последних матчах сборной России:

— То, что объединяет эти матчи, – в них не удалось одержать победу. А по качеству игры они были разные. Да, матч с Сербией стоит особняком. Молдавию мы должны были обыгрывать, но и в других матчах мы не были хуже наших соперников и могли рассчитывать на победу. Плохо, что не добились результата, а, с другой стороны, можно говорить об удовлетворительном качестве игры. Что касается встречи с Сербией, то в футболе, к сожалению, такие матчи бывают. К этой игре мы подошли без 10-11 стабильно выступающих за сборную игроков, на которых рассчитывал Черчесов. Когда такое количество футболистов выпадает, то играть сложно.

Но даже с такими потерями мы должны были провести игру лучше. Где-то мы не добегали, теряли концентрацию и проигрывали борьбу, это говорит о том, что матч не получился. Но о кризисе я бы не стал говорить. Нельзя утверждать, что мы провалили все эти шесть матчей без побед. Да, резонансное поражение было в Сербии, никто не оправдывается – сборная должна была выступить лучше. Но кризиса нет. Кризис, это когда отсутствуют ресурсы для решения проблемы, а у главного тренера нашей сборной ресурсы есть, чтобы подойти к мартовским играм полностью готовыми.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О лимите на легионеров:

— Нужно ли менять лимит на легионеров? Оценку этому лимиту давать сложно: сезон ещё не завершён, плюс мы получили «чёрного лебедя» в виде пандемии, которая серьёзно повлияла на выступление нашей сборной и наших клубов в еврокубках и во внутреннем первенстве. Я не готов делать окончательные выводы, но мне кажется, что нам нужно какое-то время остановиться на этом лимите. Клубы критически посмотрели на тех легионеров, которые за них играют, произошла чистка. Видно, что клубы расстались с сомнительными легионерами, а больше времени получили российские футболисты, игроки до 21 и 24 лет. Нужно дождаться окончания сезона, чтобы сделать выводы.

Я противник лимитов, но надо заниматься детско-юношеском футболом. Лимит на легионеров не приведёт к серьёзным изменениям, добиться их можно только изменив подход к подготовке молодых футболистов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О выступлении российских клубов в еврокубках:

— Этот сезон не является уникальным. Если говорить о причинах, то их две. Первая — пандемия коронавируса и то, что из-за него клубы не смогли провести матчи в оптимальных составах. Очень много игроков заболело. Это стало мощным фактором, который повлиял на выступления наших клубов. Вторая причина – тот футбол, в который мы играем, устарел. С точки зрения развития футбол в Европе ушёл вперёд. Там другая интенсивность.

Играя в более спокойный футбол здесь, очень сложно переключиться на другие скорости. Нам приходиться играть под давлением. Да и с точки зрения тактики там футбол на более высоком качественном уровне. Также мы видим, что есть проблемы с действиями наших команд: меняются роли игроков в футболе, но и меняется важность командных взаимодействий. У нас не так много команд, которые способны коллективно прессинговать, и которые знают, как из одной фазы переходить в другую. Это всё работа тренеров, это важное направление, в котором нам нужно работать, чтобы быть конкурентоспособными в Европе.

Каковы возможности нашего влияния? Мы не финансирует команды, у нас ограниченное влияние. Мы готовы к обсуждению. Выносим обсуждения тенденций, делимся нашей аналитикой и проводим встречи с руководителями и тренерами. Все встречи проходят в рамках обучающих программ и семинаров. Только в рамках этого мы можем как-то влиять на клубы и тренеров. С другой стороны, есть возможность изменений через переформатирование чемпионата: нам нужно увеличить количество матчей с высокой интенсивностью. В чемпионате России 30 туров – и все не с самой высокой интенсивностью. Этого не достаточно, чтобы наши команды могли быть конкурентными в Европе.

«Зениту» нужно переформатировать среднюю линию. Иначе провалы в Европе будут всегда То, что эффективно работало внутри РПЛ, на международной арене выглядит нелепо и смешно.

О ситуации с «Тамбовом»:

— Я надеюсь, что ситуация с «Тамбовом» будет решена. Клуб по спортивному принципу сохранил место в первенстве России. С точки зрения инфраструктуры «Тамбов» не должен был быть допущен к участию в чемпионате этого сезона. С одной стороны, на это были определенные причины. Безусловно, пандемия помешала им привести стадион в порядок и провести реконструкцию. У меня состоялся разговор с губернатором – он дал слово, что к декабрю работы по реконструкции стадиона будут завершены и, соответственно, в марте клуб сможет играть на своём стадионе в Тамбове. Сейчас декабрь и, к сожалению, понятно, что город и область взятые на себя обязательства не выполнят. Но надеюсь, что по крайней мере клуб сможет завершить сезон и доиграть все матчи. РФС не оказывает помощь профессиональным футбольным клубам. У них есть владельцы, акционеры и спонсоры. Наша задача – развитие массового и детско-юношеского футбола. Это то, чем мы занимаемся. Я надеюсь, что лиге удастся решить эту проблему, и совместно с руководством Тамбовской области будут найдены источники для того, чтобы обеспечить финансирование команды, чтобы она могла доиграть сезон до конца.

Об интервью Черчесове:

— Мы не афишировали, но со стороны РФС состоялось общение с клубами. Это рабочий момент. Понятно, чем руководствовался Станислав Саламович, когда критиковал игроков. Может, это получилось спонтанно, но все мы знаем, что Станислав Саламович безусловно переживает за результаты сборной, ему небезразличны игроки. Для него важно, чтобы они росли и прогрессировали. Эта критика, которая прозвучала из его уст, была направлена на благо, на то, чтобы придать импульс для развития игроков. И Станислав Саламович никогда не говорил, что в этих поражениях нет его вины, а виновны только игроки. Это ответственность и РФС, и главного тренера. Эту ответственность он с себя никогда не слагал. Но для него важно, чтобы игроки ответственно подходили к выступление за сборную.

Что касается реакции клубов, то их реакция понятна. Мне было абсолютно очевидно, что они встанут на защиту своих игроков. В принципе, такого открытого конфликта можно было избежать, если бы главный тренер перед тем, как начать критиковать игроков в прямом эфире, обсудил бы этот вопрос с руководством клубов, и они совместно пришли бы к решению, что нужно встряхнуть игроков, что пара критических замечаний в их адрес не помешает. Если б такое обсуждение было, не было бы такого резонанса после того эфира. Если говорить об общении с журналистами, то мне нужно у вас спросить, есть ли у вас конфликт со Станиславом Саламовичем?

Есть работа журналистов: многие ставят задачу вывести собеседника из равновесия и получить какую-то эмоциональную реакцию. И для многих критерий успеха или неуспеха того или иного интервью заключается в том, чтобы вывести собеседника из состояния комфорта. В данном случае можно говорить, что такая задача была решена. Мы знаем Станислава Саламовича как человека резкого в суждениях и оценках. В определённых моментах эта резкость помогает, где-то она и мешает. У нас состоялось обсуждение проблемы общения с журналистами. Но я не считаю, что существует какой-то конфликт. Повторюсь, обычный рабочий момент. С одной стороны, эта ваша работа. С другой, наша задача не терять контроль и самообладание, отвечая на ваши провокационные вопросы. Нужно не вестись на провокации и спокойно реагировать.