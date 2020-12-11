Болельщика «Локо» навечно забанила «Бавария». Всё из-за красивого мяча Лиги чемпионов

Матч «Бавария» – «Локомотив» проходил без болельщиков: только члены команды, сотрудники стадиона, журналисты.

«Локо» отдал второй тайм, вылетел из Европы, заболевший Крыховяк так и не ударил по воротам Нойера – всё это видел болельщик «Локомотива», раньше журналист, а теперь блогер-путешественник, раскрывающий Ливан и другие необязательные для туристов места, Тимофей Загорский из Волгограда. Теперь он живёт и работает в Праге, помогает с оформлением виз, по-прежнему обожает «Локомотив» и катается за клубом на еврокубковые матчи. «Но эти еврокубки особенные, – рассказал нам Тимофей. – Потому что последние для «Локо» и потому что коронавирус».

А ещё потому что после них Тимофею закрыли проход на «Альянц-Арену». Как это произошло? Рассказал сам Загорский.

Русские парни поехали из Чехии в Германию. Это вообще законно в ковидной Европе?

— У меня есть вид на жительство европейской республики Чехия, и сказал я это не для понта (хотя девушки у меня нет), а потому что это возможность пересекать границы ЕС даже в условиях пандемии. Хотя до последнего не был уверен, что попаду в Германию – федерацию, где законы принимают администрации регионов. Казалось, что баварское самоуправление вот-вот ограничит въезд даже для жителей шенгенского простора.



За два дня до игры так и произошло: они опубликовали запрет на въезд со стороны Чехии (а эти ездят туда за покупками), но как доказать, что ты едешь не за покупками – неясно. Глупо это, на мой скромный взгляд. Наверное, пограничники считают так же: они не проверяют никого на границах, даже на коронавирус, хотя я на всякий случай сдал тест за день до игры.

На руках у меня оказался негативный тест плюс сделанная через знакомых журналистская аккредитация. Взял на работе отгул, позвал с собой другана, мы сели в мою старую «Ауди» и поехали под музыку Saâda Bonaire (это электронный синтипоп 80-х с нотками Ближнего Востока – рекомендую к прослушке).



Между Прагой и Мюнхеном – 380 км и отличный автобан, причём бесплатный. На его немецкой части в определенных отрезках не существует лимита скорости, поэтому можно погонять, а 380 км спокойно преодолеть за три часа.

Матч без зрителей в Мюнхене: холодно, ужасная еда, рядом сидит Боатенг, «Бавария» играет без подсказок

Красная «Альянц-арена» встретила прямо на подъезде к городу (в тумане она смотрится ещё эпичнее). Погуляли по Мюнхену, выпили чай из «Макдоналдса» (в городе всё работает только на вынос) – и на игру.

Скажу самое важное: нас кормили какой-то помойкой! Зайду издалека: у «Баварии» – именно клуба, а не команды – худшее устройство в футбольном мире. Я не крутой, но побывал на многих стадионах в Европе и России и могу сказать, что сервис баварского клуба – жадный, бюрократический и дотошный.



Никогда не мог подумать, что лучшая команда Европы выдаст одно яблоко, крекеры, холодный бутерброд с колбасой и не предложит горячих напитков. Например, в том же «Байере» целый банкетный зал с живой музыкой и лососем, неограниченные кофе и даже пиво! В «Баварии» ничего такого нет. Да, это понятно: коронавирус. Но неужели было трудно поставить хотя бы кофемашину? Неужели было трудно включить отопление на стадионе? Не понимаю этого.



Так я и посмотрел матч, свободно перемещаясь по трибунам. Никто не останавливал, так что мы по кругу обошли весь стадион.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

От матча ощущения тоже небывалые. Выделю четыре удивления-восхищения.



1. Пустой стадион не кажется огромным.



2. Ты слышишь крики игроков и тренеров. Николич со всеми говорит на русском, кроме Камано (с ним на английском). Ведран и Гиля – лидеры подсказок, постоянно орут что-то вроде «Вышли». У немцев, естественно, всё общение на немецком, правда, обходятся они без подсказок: все и так понимают, где кто находится, куда пасовать. Видно, что они натренировали позиционные атаки – чего не сказать про «Локо», где нет вот этой синхронизации.



3. В паре метров от тебя сидят немецкие звёзды: Боатенг и другие запасные. Точнее, скучно наблюдают за игрой: кажется, их не интересовало тогда ничего, кроме как поскорее уехать домой.



4. В этот момент ты откладываешь крутейшую историю для будущих внуков – как попал на матч, на который обычным людям – таким, как я, – попасть просто нельзя.

А теперь история: как Тимофея прогнали с «Баварии» из-за хитрости и красивого мяча, хотя он извинился

На 88-й минуте кто-то из хозяйских игроков запульнул мяч прямо к нам на трибуну. Думаю про себя: «Я не могу не взять этот исторический мяч». Вытащил из портфеля ноутбук и медленно, не привлекая внимания, спустился на первый ряд. «Какой красивый, а ещё им только что играли топ-звёзды и футболисты моего любимого клуба!» – сказал я про себя и засунул мяч в портфель. На всякий случай достал телефон и сфотографировал арену с этого ракурса – типа я просто снимаю.



Но это и стало ошибкой. Стюард, который собирает улетевшие мячи, заметил меня и попросил вернуть мяч. Что ж, пришлось, хотя минуты две я его ещё уговаривал. В дело вмешалась немецкая педантичность – правило есть правило, а оно гласит, что мячи забирать нельзя.

Потом я грустный пошёл к выходу со стадиона, и меня остановила служба безопасности. Сначала обычный мужик, потом кто-то из пресс-службы, затем главная по пресс-службе неприятная по разговору женщина. Все они пытались выяснить, кто я и чем занимаюсь. Говорю: «Журналист». Хотя я не журналист, но раньше работал в спортивных медиа. И честно признался: «Да, я хотел стырить ваш мячик, потому что это история, но на всякий случай простите и извините».

Потом странные вопросы типа «Покажите свою айди-карту издания!». Я говорю: «У нас в России таких карт нет!» – «Тогда вы не журналист!». Я слышал, что немцы помешаны на точности и всяких бюрократических деталях, но чтоб настолько! Поэтому на всякий случай уточнил: «А если у меня нет паспорта, я не человек?». Дальше они уже поняли, что лучше со мной не связываться.

Хотя я вежливо попросил прощения и честно во всём признался. «Это ваш последний матч на «Альянц-Арене», уважаемый Тимофей», – сказали они и вдобавок пожаловались в «Локомотив». Видимо, на «Баварию» я больше никогда не попаду – ни как журналист, ни как болельщик. Хотя попытаться можно.



Но какая уже к разница – вряд ли в ближайшее время будет возможность пойти на «Локомотив» в Лиге чемпионов.