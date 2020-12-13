Вчера «Тамбов» и «Химки», а сегодня – «Челси»! Каково в 35 дебютировать в Лиге чемпионов

Если вам не хватает позитивных, мотивирующих историй в родимом росфутболе, то вот, пожалуйста. Евгений Городов, вратарь. Всю жизнь отыграл вдали от столиц и пьедесталов, а в 35 лет (о’кей, в 34 года 11 месяцев 11 дней) исполнил уже казавшуюся несбыточной мечту: сыграл в Лиге чемпионов. С «Севильей» дома и с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». А сегодня он может устранить ещё один пробел в карьере – впервые в жизни выйти на поле в день рождения, против другого нашего посланника в ЛЧ, «Локомотива». Поводов для знакомства с вратарем «Краснодара» – хоть отбавляй. Вперёд.

«Краснодар» – лучший клуб России в ЛЧ. «Челси» не смог забить Городову с игры Шикарная комбинация «Краснодара» позволила увезти из Англии ничью.

«В Лондоне Матвей должен был играть – и вдруг получил травму…»

— Женя, не нашёл у вас ни одного большого интервью. Не берут или не даёте?

— Не любитель. В Грозном говорил пресс-атташе: «Смысл что-то комментировать после одного-двух матчей? Давай на сборах сядем, подведём итоги». А тут вон сколько событий случилось: в 34 года вернулся в «Краснодар», сыграл два матча в Лиге чемпионов. Знакомые поздравляют так, будто чемпионат мира выиграл. Отвечаю: «Ребята, вы чего, я всего лишь в Лиге чемпионов сыграл». Говорят: «Всем бы так сыграть!».

— Волнительно было на легендарный «Стэмфорд Бридж» выходить?

— А у меня и времени волноваться не было. Всё случилось неожиданно. Матвей должен был играть – и вдруг получил травму: на предыгровой тренировке, ещё на разминке нога поехала на сыром газоне. Но даже тогда я не был уверен, что сыграю – есть же ещё Андрей Синицын. Готовился как всегда – вне зависимости от того, играю или нет. Только часа за три перед установкой нам сообщили состав. От меня требовалось спокойно, уверенно подойти к игре. В моём возрасте это не так уж сложно.

Оливье Жиру (слева), Кепа Ариссабалага и Евгений Городов (крайние справа) Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

— Земляк Смертин, на правах ветерана «Челси», не напутствовал случайно перед Лондоном?

— Со Смертиным мой папа больше общается – тренировал его в детстве. А мы не в настолько близких отношениях, чтобы созваниваться, переписываться.

— Розовый свитер на жёлтый переодели на фарт?

— Тут от вратаря выбор формы не зависит: какой скажут, такой и надеваешь. Сам бы я синий или чёрный взял, но «Краснодар» — клуб стильный, выбрали поярче цвет. У нас пять или шесть комплектов экипировки – один красивее другого. Синим, красным никого не удивишь. Жёлтый, розовый – вот это оригинально!

— Когда после «Химок» выходишь на «Челси», разница в классе с первой секунды бросается в глаза?

— Разница есть. Но настрой что на «Химки», что на «Челси» должен быть одинаковый – выходить и показывать максимум. Потому что не будь «Химок», не было бы и «Челси». Тренер должен видеть и знать, что ты в форме, и он может на тебя рассчитывать, что есть выбор. А у меня в Лондоне был дополнительный стимул: я никогда раньше не играл в день рождения. Раньше к этому времени уже в отпуск расходились, а в этом году – есть шанс. Надеюсь, оправдал ожидания, и тренер не станет менять состав на «Локо».

— А что насчёт разницы в классе?

— Из ворот всё сразу видно. В Лиге чемпионов соперник действует намного быстрее – на такт, на два. Если в условных «Химках» ребята делают два-три касания, то здесь моментально принимают решения. Человек ещё до приёма мяча знает, что он сделает. Не знаю, кому как, а мне как вратарю приятно играть с сильными. Когда против них получается читать игру, предугадать пас или удар – получаешь огромное удовольствие.

«Самое сложное – напрыжка Жоржиньо перед пенальти. Сильно сбивает с такта»

— Пенальти в ваши ворота – был/не был?

— Раз поставили – значит, был. Судьям сейчас и ВАР в помощь – не придраться. Это Лига чемпионов. Ничего страшного.

— Пытались «читать» Жоржиньо?

— Ну да. Готовясь к игре, просматривали, как он бьёт. Заранее выбрали угол. Самое сложное – эта его напрыжка перед ударом. Она сильно сбивает с такта. Для бьющего это большой плюс. Вроде готовишься, заряжен на удар, а он подскакивает перед мячом, вынуждая вратаря раньше начинать движение. Он видит, что ты уходишь, и, соответственно, бьёт в другой угол. По моим наблюдениям, Жоржиньо процентов 80-90 пенальти так забил.

— Вы, кажется, в Ярославле специалистом по пенальти были?

— Были времена. В Ярославле процентов 70-80 пенальти брал за сезон, а в РПЛ что-то не складывается. Наверное, всё впереди!

— Удар Абрахама в упор при 1:1 — самый тяжёлый момент матча?

— Наверное. Ждал от него удара в дальний угол, на исполнение, а он дал в ближний. Пришлось ногой отбивать.

— Хаверц сильно ногой огрел?

— Попал-то несильно, но так как мы были в меньшинстве, пришлось прибегнуть к небольшой футбольной хитрости – немного потянуть время, чтобы ребята успокоились, и свежий игрок вышел. Пока вдесятером играли, у «Челси» два момента было. А так минуты две полежал, Сорокин вышел, и мы снова выровняли игру.

Евгений Городов (на переднем плане) Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

«В «Ахмате» мечтал: «Вот бы в первую пятёрку перейти – хотя бы вторым-третьим номером поездить по миру…»

— Каково это вообще — почти в 35 дебютировать в Лиге чемпионов?

— Только сейчас начинаю осознавать, что случилось. Не скажу, что я к этому шёл. Это неправда. Тренировался, работал, как и все. Последние года два в «Ахмате» мечтал вслух: «Вот бы в первую пятёрку перейти – хотя бы вторым-третьим номером поездить по миру, пожить в этом ритме, почувствовать, что такое Лига чемпионов или хотя бы Лига Европы». И тут всё сложилось! Переход в «Краснодар», шанс сыграть, «Севилья», «Челси»… Здорово! Конечно, я рад. Мечты сбываются!

— Есть ощущение, что успели запрыгнуть на подножку уходящего поезда?

— Так я ещё и не заканчиваю! Может, ещё сыграю в ЛЧ, дальше видно будет. Но вообще я допускал, что шанс подвернётся. Такое в мире творится – вирус ходит, карантин. Я в последние месяцы старался по максимуму себя обезопасить – исключил лишние контакты, сына на тренировки перестал возить, по магазинам ходить, чтобы эту заразу не подцепить. Всё делал ради того, чтобы приблизить свой шанс. И вот дождался.

— До «Краснодара» таких шансов не было?

— Топ-клубы никогда не звали. В «Ахмате» радовался, что просто играю. Но когда предложили вернуться в «Краснодар», даже не думал. Сразу согласился. Контракт, можно сказать, с закрытыми глазами подписал. Краснодар для меня – не чужой город, не чужая команда.

Ещё одно обидное поражение «Краснодара» в ЛЧ. Кайо и Газинский повздорили по ходу матча «Севилью» спасла штанга, а победный гол был забит на 95-й минуте!

— Когда перед «Севильей» слушали гимн Лиги чемпионов, скупая мужская слеза не накатила?

— Честно – нет. Но задело. Мне даже на скамейке было приятно этот гимн послушать, а когда стоишь под него на поле – эмоции не передать словами. Круто, классно! После «Севильи» всем – руководителям, тренерскому штабу – сказал спасибо за то, что пригласили, доверили. Постарался отыграть, не подвести никого – вроде бы неплохо получилось.

— Дико обидно пропускать в Лиге чемпионов с первого же удара?

— Забили и забили, а с первого касания или со второго – какая разница? Вообще никаких проблем. Может, мне это даже на пользу пошло – сразу вошёл в игру. Пропустил, но тут же и выручил. Потом ещё нам забили на 94-й минуте. Что поделаешь, это футбол. Бывает.

— Ракитич пробил идеально, без шансов?

— Идеально, не идеально – там проблема в другом была. Передо мной четыре человека выстроилось в линию, и я момент удара не видел. Ребята вроде бы пошли под мяч, но никто толком не успел – только обзор закрыли. Мяч увидел, когда он уже из-под игроков выскочил. Пытался дотянуться, но он прямо в угол попал.

— Сейв плечом был чисто рефлективным?

— Острый угол, бить ему особо некуда было. Нужно было просто стоять до последнего, стараться всё перекрыть. Попал бы в голову, в лицо – нет проблем. Вратарь не должен отворачиваться. Пробил в плечо – хорошо. Главное – не забили.

Евгений Городов (справа) Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

— Как вы – не конкретный вратарь Городов, а вся команда – допустили пропущенный гол на 5-й компенсированной минуте?

— Это Лига чемпионов. Для всех ценный опыт и хороший урок. Может быть, эта пища для размышлений и помогла надёжно сыграть с «Челси», не допустить повторения «Севильи». Сыграли в два опорника, больше от обороны – и у них в последние минуты шансов не было. А против испанцев игра давалась. Даже мыслей таких – как бы не проиграть или проиграть достойно – не было. Хотели победить! Поверили в себя, пытались забить, побежали вперёд – и пропустили контратаку на 94-й. Ничего страшного.

— На Кайо последнее время обрушился шквал критики. Он сам понимает, когда накосячил? Переживает?

— Критика, безусловно, присутствует. У каждого бывают такие периоды. Но, между прочим, последнее время Кайо стал довольно надёжно играть, меньше в обыгрыш идти. А пенальти, неудачные рикошеты – это стечение обстоятельств, невезение. Ему нужно просто пережить этот момент, немного передохнуть, всё переосмыслить в отпуске. Кайо чувствует, что ему доверяют – и партнёры, и тренеры, и руководство. Убеждён, что во второй части чемпионата он ещё прибавит. На самом деле Кайо – очень сильный защитник.

«Дедов» у нас хватает – побольше, чем в «Спартаке»

— Вы первый круг РПЛ практически полностью провели в запасе. На 35-м году на такие вещи философски смотришь?

— Конечно. Я знал, куда и на что иду. Мы сразу с генеральным директором обговорили, что Сафонов – без вопросов номер один. От меня требовалось подстраховать, создать комфортную атмосферу во вратарской бригаде. А когда Матвей травмировался – вышел и сыграл. Когда в 2013-м мне сказали: «Мы рассчитываем на более молодого вратаря», я ответил: «О’кей, нет проблем. Но мне 27, и мне надо играть». Поэтому и ушёл в «Ахмат» — не за деньгами, за практикой. А сейчас уже я не в том возрасте, чтобы обижаться или тешиться иллюзиями. Повторюсь: я отдавал себе отчёт, на что шёл.



— Старше вас в команде только Ари, и тот всего на 2 дня. Чувствуете себя «старичком»?

— На футбольном поле все равны, никто никому в паспорт не смотрит. Что мне нравится в «Краснодаре», тут неважно – 18 тебе лет или 34. Доверяют всем. Если физически готов, работаешь и соответствуешь требованиям тренерского штаба – ради бога, играй. Молодым ребятам дают шанс, и они его используют. Тот же Сафонов, Шапи, Уткин – спокойно выходят и играют.



— В «Спартаке» Ребров с Ещенко друг друга Дедами называют. У вас такого нет?

— Стараемся на этом не акцентировать внимание. Так-то «дедов» у нас хватает – побольше, чем в «Спартаке». Ари, Берг – кто там ещё? Мартыновичу – 33, Смольникову и Синицыну – по 32. Ну да, есть ветеранчики.

Евгений Городов Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

— Из «Краснодара», дебютировавшего в РПЛ в 2010-м, остались только вы с Мартыновичем. Клуб тогда и сейчас — небо и земля?

— В игровом плане – да. Но с точки зрения организации, что тогда, что сейчас всё на высшем уровне. Никаких вопросов – всё решается моментально. Только тренируйся и играй. Меняются только задачи: 10 лет назад мы были середняком в РПЛ, а теперь играем в Лиге чемпионов. И при этом «Краснодар» продолжает развиваться, расти – стадион появился, база модернизируется. Здорово, когда руководство всю душу вкладывает в клуб.



— У вас ведь и в РПЛ дебют памятный — 0:0 против «Анжи» с Роберто Карлосом.

— Вот именно этот матч не запомнил. Отдельной истории заслуживает моё появление в команде.



— Так расскажите же.

— Я-то пришёл в команду первой лиги – под задачу выйти в РПЛ. Соответственно и клуб комплектовался. Сидим на сборе в Турции, и тут прилетает гендиректор, Хашиг Владимир Леонидович. Объявляет: «Пока вы тут тренировались, мы решили задачу, команда выходит в Премьер-Лигу». Сказано это было с улыбкой, в шутку, но у меня сразу мелькнула мысль: «Ого, наверное, с кем-то будут прощаться». И правда – после первого сбора многие отсеялись. Спасибо, что в меня поверили. Сезон получился сложный, но задачу мы выполнили – достойно отыграли, закрепились в серединке, все остались довольны. Мне больше «Анжи» кубанское дерби запомнилось, когда мы при полных трибунах 1:0 выиграли.



— Чем?

— Весь стадион болел против нас. Но как только Дринчич забил, процентов 70 болельщиков вскочили на ноги. Радовались!



— Какими словами вас встретил президент Галицкий?

— Сказал, что очень рад моему возвращению. На что я ответил, что ещё больше этому рад. От души.



— В шахматы с Галицким рубились — или это привилегия выпускников академии?

— Я – нет, а сын, надеюсь, ещё сыграет. Специально отдал его в шахматный кружок, чтобы навыки игры подтянул. Он у меня тоже вратарь, 9 лет, занимается в филиале «Краснодара». В академию позже отбор будет.

«В Ярославле мне поставили мозги на место: будешь так убиваться – скоро закончишь»

— Сами-то вы в юности вдоволь наелись сурового русского футбола – Барнаул, Томск, Чита.

— О да, это была школа жизни, даже выживания. В 17 лет дебютировал во второй лиге. Потом сразу в РПЛ, в Томск поехал – чему-то научиться. Два года тренировался с основой, после чего был тяжелейший период в первой лиге. За два года дважды вылетал – в Барнауле и Чите! Друзья травили: куда не перейдёшь – все вылетают. В «Шиннике» наконец прервал эту серию – выдал достойный сезон и получил приглашение от «Краснодара».

Евгений Городов Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

— Что было самым сложным в ФНЛ?

— Психология. Ты приходишь из Премьер-Лиги и думаешь, что здесь-то проигрывать не должен. Два года я не спал ночами после поражений. Размышлял: почему пропускаю, почему проигрываем? Только в Ярославле мне поставили мозги на место: будешь так убиваться – скоро закончишь. Матч сыграл – забыл, идём дальше. Как только изменил подход к себе, и карьера пошла вверх. Кому-то сразу «Зенит», «Спартак» выпадают, а из Барнаула не так-то просто выбраться.



— Вот и земляки ваши – Ерохин, Соболев – в большие клубы с боями пробивались. Почему так?

— Всё просто: чтобы приезжему попасть, условно, в академию «Краснодара», ему нужно быть на две головы сильнее местного футболиста. Зачем брать чужого парня, если есть такой же свой? Саня Ерохин – молодец, пробился, хотя ему тоже было тяжко.



— В 2008-м вы застали в родном «Динамо» Сергея Кормильцева. Легенда Барнаула?

— Кормильцев, братья Смертины – для Барнаула реально легенды, добившиеся серьёзных высот. А Сергей не только футболист, но и юморист от бога. У него что ни рассказ – отдельная история. Я, правда, года три-четыре в Барнауле не был – давно не виделись. Семья уже осела в Краснодаре, сын в школу ходит, дочка в садик – теперь родители чаще к нам в гости прилетают.

«К 35 во всех лигах поиграл – начиная с КФК и заканчивая Лигой чемпионов»

— 7 лет в Грозном — в профессиональном плане лучшее время?

— В игровом отношении – безусловно. Ради того, чтобы сейчас сыграть с «Челси», стоило тогда уйти в «Терек». Я ставил перед собой задачу получить практику – и в Грозном её получил. Да, были травмы, три операции, но восстанавливался, возвращался, конкуренцию всегда выдерживал. Но рано или поздно наступает момент, когда все понимают: нужно что-то менять. Я без проблем ушёл из «Ахмата». И они нашли другого вратаря, и я плавно вернулся домой.



— Судя по статистике, наибольшим доверием вы пользовались у Рахимова?

— Да я у всех тренеров там играл – просто Рахимов дольше остальных в клубе работал. Мне все доверяли, а я старался на поле и за полем это доверие оправдывать. Никогда ни с кем проблем не было. Наверное, и поэтому тоже меня вернули в Краснодар.



— Мне кажется, Рашид Маматкулович только с виду суровый дядька, а в душе добрый, нет?

— Ха-ха! Конечно, на тренировке, в игре и в жизни – это два разных человека. У меня тоже иногда спрашивают: а чего ты такой хмурый, грозный? При том, что в жизни я – добряк. Так и Рахимов — к нему всегда можно было подойти, поговорить.



— Полуюбилей – 35 – в приподнятом настроении встречаете?

— Так и есть. К 35 во всех лигах поиграл – начиная с КФК и заканчивая Лигой чемпионов. В Лиге Европы только не был – может, сыграю ещё. В любом случае неплохой отрезок в карьере прошёл. Но финишировать пока рано. Нужно двигаться дальше. Сил, желания много. Заканчивать нужно, когда эмоции пропадают. А у меня их ещё в избытке.



— Греет пример 40-летнего Рыжикова?

— И Рыжикова, и Буффона. Оба играют, и играют достойно. Мне до сороковника ещё пять лет, а чувствую себя, как в 18. Ни травмы, ни болячки – тьфу-тьфу – не беспокоят.



— Футболист РПЛ без «Инстаграма» — такое бывает?

— Я слышал, что редко, но бывает. Чем ковыряться в интернете, я лучше лишний час побуду с ребятишками, с женой. Соцсети – вообще не про меня. Жена тоже отовсюду удалилась. Кому надо – напишут, позвонят, отправишь фотографию. А всё, что в семье, должно оставаться в семье.

Евгений Городов с семьёй Фото: из личного архива Евгения Городова

— Давно вы вместе?

— С 17 лет, с Барнаула. Катя в салоне работала. Пришёл подстригаться – там и познакомились. Вместе шли к Лиге чемпионов – через Томск, Читу, Ярославль. Теперь стригусь бесплатно. На карантине очень кстати было.