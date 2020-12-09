«Краснодар» – лучший клуб России в ЛЧ. «Челси» не смог забить Городову с игры

Это случилось! Они сошлись!!!



Кайо и Кепа – два футболиста, которых люто критикуют. Защитник «Краснодара» регулярно совершает результативные ошибки, а вратарь «Челси» пропускает почти каждый второй удар в створ (55,66% – худший показатель прошлого сезона АПЛ).

И уже в первом тайме случилось всё, чего стоило ожидать. Кепа пропустил в ближний угол (первый же удар в створ от «Краснодара»). Ну а Кайо сфолил в штрафной, хотя Абрахама вроде бы успевал накрыть Рамирес. Впрочем, наверное, даже больше вопросов в этом эпизоде не к Кайо, а к Вильене. Мощному полузащитнику «Краснодара» корпус поставил 19-летний Билли Гилмор (60 кг, 170 см). Причём голландец потерял мяч в метре от своей штрафной. С другой стороны, за собственный гол «Краснодар» хочется похвалить – отличная комбинация на скорости. Не часто наши клубы забивают такие красивые мячи на «Стэмфорд Бридж» (да простит меня великий Никита Баженов).

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Отдельно стоит сказать про состав «Челси». Иногда говорят «второй состав», когда тренер оставил на скамейки лишь несколько футболистов основы. Однако этот состав «Челси» точно можно назвать вторым. По сравнению с последним матчем АПЛ на поле оказались 10 (!) других футболистов и Хавертс. В основе нашлось место сразу двум 19-летним воспитанникам Билли Гилмору и Фаустино Анджорину. Оно и понятно, скоро Boxing day – нужна ротация. С другой стороны, у нынешнего «Челси» такая обойма, что Ковачич и Жоржинью не всегда выходят с первых минут. Теперь вышли.



Кстати, когда команды вышли на поле, то они поддержали акцию BLM. Все игроки «Челси» встали на одно колено (в АПЛ так до сих пор поступают все игроки во всех матчах). У «Краснодара» на колено встали не все. Например, Мартынович, Смольников и Рамирес – не стали. Британские телевизионщики резко сменили план и показали именно тех, кто присел. Но вернемся к футболу…

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Если начала матча было за «Челси», то затем «Краснодар» стал играть на равных. Это чувствовалось не только по счёту, но и по тому, как соперники контролировали друг друга. А вот после перерыва «Челси» давил более явно. Команда Лэмпарда создавала момент за моментом. Выходы фактически один на один запороли и Абрахам, и Хаверц. Ещё тяжелее пришлось «Краснодару» после замен «Челси». Всё-таки одно дело, когда на замену выходит чемпион мира Канте, и немножко другое, когда появляется Камболов. И всё же гости выдержали. Особая благодарность второму вратарю «Краснодара» Городову, который пропустил только с пенальти.

В Англии вернулись болельщики: Жоржиньо им подпевал, а фанаты «Миллуола» освистали BLM Клубы жалуются, что со зрителями теряют даже больше денег, чем без них.

Таким образом, «Краснодар» набрал 5 очков в дебютном сезоне в группе ЛЧ. Если в РПЛ у команды Галицкого дела идут плохо (9-е место), то в еврокубках «быки» остаются нашим лучшим клубом в этом сезоне. Ничья с «Челси» – это уже история. После таких двух матчей в Лиге чемпионов, даже у Шапи не должно возникать вопросов к игрокам «Краснодара».

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