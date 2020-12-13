Рамос, Бензема, Модрич – у «Реала» легендарный состав. Но важнее всех кое-кто другой

В начале 2016 года, когда Зинедин Зидан только сменил на посту тренера «Реала» Рафу Бенитеса и внёс небольшие, но критически важные изменения в тактику и состав, на «Чемпионате» появилась традиция. С тех пор примерно раз в год на сайте выходит материал, посвящённый Каземиро и его огромной роли в команде.

Человек, который важнее Роналду. Кого сейчас не хватает «Реалу» Мадридский «Реал» сыграл вничью уже четыре матча кряду, а главной причиной мини-кризиса стала травма одного незаметного героя.

Теперь в «Реале» новый ключевой игрок. Тактические итоги Суперкубка УЕФА Мадридский «Реал» убедительно провёл первый тайм, но замена Каземиро всё испортила.

Каземиро снова тащит «Реал». А отставание от «Барсы» — меньше, чем год назад Так «Реал» должен был играть при Лопетеги.

Традиции – это святое. Поэтому пришло время для новой статьи о том, какой Каземиро офигительный – тем более, что он как раз дал повод.

Победный гол в матче с лидером чемпионата, где «Реалу» нужна была только победа сама по себе является поводом для статьи. Особенно, если гол забил опорник, у которого есть дела поважнее, чем бить по воротам. Но на самом деле, повод другой. Есть факт, который отражает значение Каземиро даже больше, чем гол в ворота «Атлетико».

Слухи об отставке Зидана начались на фоне нескольких неудачных матчей и достигли пика после поражения от «Шахтёра», когда перспектива не выйти из группы в Лиге чемпионов вдруг стала реальной. Эти матч совпали с отсутствием Каземиро, который подхватил коронавирус. А потом Каземиро вернулся. И после поражения от «Шахтёра» на фоне всех слухов «Реал» провёл три матча. Все три – с топовыми соперниками. И все три выиграл с Каземиро в старте. Случайность? Конечно, нет.

В отсутствие бразильца Зидан вынужден менять модуль. Каземиро – единственный чистый опорник, к тому же настолько топовый, что держать дублёра кажется немного бессмысленной затеей: дублёр просто не вывезет такой объём работы. Важнейшей качество Каземиро в том, что он может присматривать за опорной зоной по всей ширине поля, от бровки до бровки. Даже Н’Голо Канте так не умеет: ему нужна более узкая зона ответственности. Ндиди, Мактоминей, Уинкс, Сиссоко (из «Тоттенхэма»), Перейра (из «ПСЖ») – опорников-разрушителей сейчас в принципе не очень много, а те, что есть, уступают бразильцу и в объёме работы, и в качестве.

Без Каземиро «Реал» перестраивается на 4-2-3-1 с Кроосом и Модричем в опорной зоне. Так надёжнее, но самые креативные игроки команды оказываются чуть дальше от чужих ворот. Кроме того, они осторожнее разыгрывают мяч и осторожнее подключаются к атакам: каждая потеря несёт большую угрозу, чем когда у них за спиной играет Каземиро.

Вот несколько цифр из матча с «Вильярреалом», который закончился вничью. Удары: 13:6 в пользу «Вильярреала», удары из штрафной – 11:2, пасы в штрафную (не считая навесов) – 13:7, xG – 2:0,6. То есть никакого невезения – наоборот, «Реалу» ещё повезло. Мадридцы были беспомощны в атаке и не могли доставить мяч в штрафную. Отсутствие Каземиро ударило по атаке. С «Шахтёром» всё сложилось похоже. Там «Реалу» отчасти не повезло: гости чаще били, имели пару хороших моментов и на гол наиграли. Но вся острота шла с навесов. 27 навесов – это катастрофа для команды, у которой в атаке вышли Бензема, Винисиус и Родриго. Кроос и Модрич были на поле, но в формации 4-2-3-1 атаки «Реала» слишком тяготеют к флангам, им не хватает непредсказуемости и доставки в финальную треть через центр. Так отсутствие Каземиро мешает атаке – не говоря о том, что он делает команду слабее и в обороне.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

С возвращением Каземиро Зидан вернулся к 4-3-3. Даже при всей его любви к ротации, лучшая тройка полузащитников команды не меняется с января 2016-го года. И это, конечно, серьёзная проблема, если говорить о будущем. Флорентино Перес потратил на новых игроков больше 300 млн евро, а новых героев категорически не хватает. Но прямо сейчас это не имеет значения. Из локального кризиса «Реал» вытащила старая гвардия: Рамос, Бензема и Модрич. И Каземиро.

Чем важны остальные и почему Каземиро ещё важнее

Рамос важен не только как второй бомбардир команды в прошлом сезоне, но и как защитник (забавно звучит, конечно). Он играет фантастически смело, продвигается с мячом чуть ли не до чужой штрафной и выходит из линии в прессинг, упреждая многие атаки ещё до того, как они станут по-настоящему опасными. При таком стиле он регулярно проваливается и привозит моменты (и даже голы – как с «Кадисом»), но когда это пытаются делать Варан или Начо, получается хуже.

Бензема только что двумя голами головой вывел «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов, так что о нём в принципе можно и не говорить. Это человек, который в нынешнем «Реале» пытается быть одновременно Азаром и Роналду – и у него даже периодически получается.

Бензема вытащил «Реал» из группы. Но и Зидан отлично подготовился Всего два гола, зато полтора часа полного превосходства.

Модрич просто Модрич. Когда он на привычной позиции, он повсюду. С «Боруссией» М он так умно смещался на правую бровку, что Васкес и Родриго просто уничтожили соперников в той зоне (тренеру «Боруссии» пришлось в присчёте 0:2 снимать нападающего и выпускать полузащитника). Модрич – монстр продвижения мяча, лидер команды по количеству Prog Passes (пас, который двигает мяч сильно вперёд по сравнению с серией предыдущих), по количеству пасов в штрафную и по точным кроссам, а по количеству всех действий, которые привели к ударам (обводки, пасы, заработынне фолы) он уступает только Кроосу. То, что у него до сих пор только один голевой пас в чемпионате – это просто плохая шутка. При этом Модрич в 35 лет вытягивает час топового прессинга и обводит соперников чаще всех в команде, после Менди.

В важнейший отрезок сезона, когда испанские СМИ немножко сошли с ума и стали увольнять Зидана (хочется верить, что беспочвенно), лидеры «Реала» мощно отреагировали и провели несколько великолепных индивидуально-сильных матчей. Но без Каземиро у них бы просто не было такой возможности.

Каземиро – точно не самый яркий (даже по сравнению с Кроосом), но с точки зрения баланса – самый необходимый. Только когда он на поле, Модрич получает возможность свободно выбирать место и время для подключения и не задумываться о том, что у него за спиной. А благодаря этому, в свою очередь, Бензема получает редкие, но нацеленные подачи в коридоры, а не унылые безадресные навесы в борьбу. И Рамосу тоже проще: Каземиро великолепен в переходных эпизодах после потерь, поэтому Рамосу просто реже приходится включать режим супергероя и не нестись в центр поля всех спасать.

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Ну и наконец, Каземиро забивает. Редко, но всегда в важных матчах. Дубль «Севильей» в прошлом сезоне (2:1), победный гол «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов, гол «МЮ» в Суперкубке Европы, теперь вот «Атлетико». Это тоже не случайность. У Каземиро неплохой дальний удар и удар головой – хотя и не лучший выбор позиции для атаки. Поэтому в больших матчах, когда более креативные игроки имеют минимум свободы, именно он иногда оказывается тем «слабым звеном», которому соперники дают относительную свободу.

Кстати, по сравнению со всеми остальными лидерами «Реала» у Каземиро есть ещё одно достоинство. Он единственный из лидеров команды, кто младше 30 лет. Так что хотя бы о чье-то замене Зидан может не беспокоиться.