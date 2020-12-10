Бензема вытащил «Реал» из группы. Но и Зидан отлично подготовился

Результаты «Реала» за последний месяц настолько ужасны (две победы, ничья, три поражения), что некоторые мадридские СМИ начали раздувать слухи о возможном увольнении Зидана. Понятно, что это именно слухи, но сам факт их появления – признак тяжёлого кризиса. Раньше для таких слухов просто не было повода. Но в ответ на эти слухи команда серьёзно прибавила.

Первый важный сигнал был подан в матче с «Севильей» в чемпионате. «Реал» сыграл образцово дисциплинированно. «Севилья» неяркая команда, но очень циничная: прекрасно реализует стандарты и опасно контратакует. Но мадридцы оказались к этому готовы. Унылейший матч почти без стандартов и с минимумом атак, с постоянными остановками и тактическими фолами. Учитывая контекст, в котором оказался «Реал», это комплимент. Жёлтые карточки Крооса и Модрича (обе за срыв атаки) – неожиданный, но красноречивый показатель тактической дисциплины гостей, которые совершенно не давали разбегаться в контратаки. Чтобы так играть, нужна огромная концентрация.



Более подробный разбор матча «Реала» с «Севильей» вы можете посмотреть в видео, посвящённом главным событиям уикенда в Европе. Про «Реал» начинается на отметке 0:30.

Когда команда так реагирует на слухи об увольнении тренера, когда творческие игроки, вроде Крооса и Модрича больше заняты тасканием рояля, чем игрой на нём, это уже важный сигнал. Но для «Реала» результат всегда важнее каких-то абстрактных сигналов. И победа на «Боруссией» получилась максимально убедительной.

Как «Реал» не оставил «Боруссии» шансов

Зидан сделал только одну замену по сравнению с субботней игрой с «Севильей». Вместо Начо вышел восстановившийся после травмы бедра Рамос. Каземиро, Кроос и Модрич выстроили привычный треугольник в полузащите, а Родриго, Винисиус и Бензема – сформировали вынужденную, но уже тоже привычную группу атаки. Несмотря на минимальные изменения в составе, тактика на игру была совершенно другой.



С первых минут «Реал» топово прессинговал. «Гладбах» мало владел мячом – всего 37% времени в первые полчаса, когда пропустил два гола – но и в эти редкие моменты не мог закрепиться на чужой половине поля. Мадридцы позволяли более-менее спокойно владеть мячом только центральному защитнику Эльведи и отрезали фулбеков Ляйнера и Вендта, необходимых для продвижения мяча. Родриго и Жуниор, возможно, не тянут на основу «Реала» по сумме качеств, но в простых ситуациях без мяча они отрабатывают отлично. В итоге, за весь первый тайм у «Боруссии» прошла только одна действительно хорошая быстрая атака, которую разогнал Штиндль, а испортил Плеа. Если прессинг проваливался, хозяева сразу включали тактические фолы. Пример – срыв атаки Винисиусом уже на седьмой минуте.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

В атаке Зидан снова вернулся к навесам. Звучит смешно, но в матче с «Севильей» их не было, так что это решение явно не от беспомощности, а с умыслом. Игра в своей штрафной – слабое место «Боруссии», немцы увереннее чувствуют себя в прессинге, чем в позиционной игре. А Бензема великолепно ищет пространство и с первых же минут начал удивлять защитников неожиданными перемещениями.

В эпизоде с первым голом все началось с Тюрама. Он застрял в высокой позиции и даже не обозначил движения в сторону Васкеса, когда тот получил мяч. Поэтому Васкес смог разогнаться, прежде чем ему навстречу выбежал Вендт, и подготовить подачу. Бензема тем временем зашёл в слепую зону Гинтера – тот играл строго по мячу и даже не подумал повернуть голову и поискать форварда.



Второй гол – структурная копия первого. Тоже удачный высокий прессинг (на этот раз мяч отобрал Модрич) и быстрый перевод направо. У Родриго была более сложная ситуация, чем у Васкеса: Вендту не пришлось выдвигаться, за его спиной был ещё один защитник, Тюрам тоже стянулся к эпизоду и мешал отдать пас назад. Но Родриго раскидал защитник финтами и не глядя навесил на дальнюю штангу. Дальше Бензема повторил тот же приём: открылся между Гинтером и Ляйнером и снова в итоге оказался совершенно один, не пришлось даже выигрывать борьбу в воздухе. Вопросы к Гинтеру: именно он должен был следить за Каримом, так как внимание Ляйнера отвлёк Винисиус, который в момент подачи умышленно стал уходить к флангу, уводя его от эпизода.



При счёте 2:0 «Реал» ещё сильнее захватил инициативу и мог закончить игру до перерыва. Бензема и Модрич расстреливали ворота с нескольких метров.



В перерыве Марко Розе попытался вытащить игру перестановками. Он заменил Вендта, который слишком явно проигрывал дуэль Родриго и выпустил полузащитника Закарию вместо центрального нападающего Эмболо. Замена не трусливая: «Боруссия» полностью проиграла центр поля, Модрич и Каземиро царили в правом полуфланге, Нойхаус постоянно разрывался. С переходом на 4-4-2 (ромб) гости выровняли количество игроков в центре поля и стали меньше зависеть от халтурной игры Тюрама без мяча.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Замены не решили всех проблем. В частности, Бензема продолжал ставить в тупик защитников, играя по всему полю. Он нанёс семь ударов (два гола, штанга, два сейва), пять раз пасовал под удар, смещался на оба фланга и в глубину, и в любой точке поля создавал опасность. Карим – очевидный герой матча. Но у матча есть и неочевидный герой – Васкес. Он топово закрыл бровку: съел Тюрама (у того был только один момент) и выполнил огромный объём работы по подключениям в атаку. Он тоже сделал пять ключевых передач. А его удар в штангу – один из хайлайтов матча.

Кризис еще не позади

У «Реала» два победы подряд – на фоне последних результатов это настоящее достижение, но говорить о полноценном преодолении кризиса пока рано. В Испании мало команд, играющих в собственной штрафной так же наивно, как «Боруссия», поэтому навесы не будут настолько эффективно работать. А позиционно атаковать с Винисиусом и Родриго объективно трудная задача. Отсутствие Азара ещё скажется.



«Реалу» по-прежнему нужны новые герои: незаменимы Рамос, Модрич, Каземиро и Бензема, из них только одному нет 30 лет. При этом Флорентино Перес в последние два года потратил на обновление команды больше 300 млн евро – просто отдача не соответствует вложениям. Эту проблему может решить только время. Например, если Винисиус всё-таки обретёт игровой интеллект (с каждым годом верится всё меньше). В текущей ситуации, со стареющей командой, возрастными лидерами и постоянно травмированным Азаром, вокруг которого должна была строиться игра, вряд ли могло быть лучше.