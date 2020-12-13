Игрок «Арсенала» не умеет вбрасывать ауты. Это при зарплате в 110 тысяч фунтов в неделю

Какое нарушение — самое редкое на футбольном поле? Можно придумать много нестандартных ответов (например, кунг-фу по отношению к болельщику или плевок в арбитра), но большинство подобных вариантов подходит под определение «неспортивное поведение». А теперь вспомните, когда вы в последний раз видели неправильный вброс аута. Многим читателям придется хорошенько напрячь память, чтобы привести такой пример. Впрочем, если вы болеете за лондонский «Арсенал», напрягать ничего не придётся.

В этом сезоне АПЛ было 16 неправильных ввода мяча из-за боковой, после которых мяч переходил к другой команде. Пять из них (!) совершил правый латераль «Арсенала» Эктор Бельерин. Что примечательно, все случаи произошли в сравнительно больших матчах — с «Ливерпулем», «МЮ», «Лидсом», «Тоттенхэмом» (команда Бьелсы явно не гранд, но матч вышел очень тяжелым для «канониров»). Что вообще происходит с испанцем и почему он неправильно бросает ауты?

Перед тем, как смотреть на каждый случай отдельно и разбираться в причинах, обратимся к регламенту. Правило 15 Футбольной Ассоциации гласит:

• игрок должен стоять лицом к полю;

• обе ноги вбрасывающего должны касаться газона, не заходя на поле (то есть на линии или за ней);

• мяч должен вбрасываться двумя руками из-за головы;

• футболист должен отпустить мяч до момента, когда тот пересечет боковую линию;

• если вброс аута выполнен неверно, право вводить мяч из-за боковой переходит к другой команде.

Для флангового защитника вброс аута — важный навык. Именно игроки этой позиции чаще всего вводят мяч из-за боковой. Пять таких ошибок — критично много, учитывая, что правильно вбрасывать ауты футболистов учат ещё с детства. После нарушения в матче с «Тоттенхэмом» Гари Линекер пошутил: «В последний раз я видел, чтобы футболист неправильно вбрасывал аут, в 1986 году». Кажется, эксперт смотрел недостаточно матчей «Арсенала» в этом году. Давайте посмотрим на каждый случай, когда Бельерин ошибался.

В матче с «Ливерпулем» у Бельерина было аж две ошибки — обе заключались в том, что игрок поздно отпустил мяч (то есть, по факту, всё ещё держал его в руках, когда он уже пересек линию). После второго нарушения Бельерин развел руками и растерянно произнес: «Но я делал это всю свою жизнь!», не понимая, почему не получается теперь. Казалось, после того матча всё наладилось, поскольку месяц со вбрасываниями не было проблем. Однако в матче с «Манчестер Юнайтед» испанец снова облажался, но на этот раз по-другому — оторвал пятку от земли, и это заметил арбитр.

Через три недели в матче с «Лидсом» Бельерина снова наказали за неправильно вброшенный аут: судья показал, что Эктор опять поздно отпустил мяч. Латераль не успел даже повозмущаться — игроки «Лидса» слишком быстро вбросили мяч, и надо было реагировать на атаку. Последний эпизод произошел в игре с «Тоттенхэмом», нарушение — ровно то же: судья встречи Мартин Аткинсон показал жестом, что мяч пересек линию в руках Бельерина. На скамейке «Арсенала» свистком были недовольны и высказали это арбитру. Аткинсон отреагировал словами: «Дело не во мне, в нем», указывая пальцем на Бельерина.

Микель Артета и Эктор Бельерин Фото: Julian Finney/Getty Images

Аткинсон полностью прав: проблема действительно в Бельерине. В чём же она заключается? Раньше таких ошибок за ним не наблюдалось: в прошлом сезоне ни одного подобного случая, один за всю карьеру в «Арсенале». Болельщики в “твиттере” терялись в догадках: дело в больших матчах и давлении? Может, это последствие веганства, в которое ударился Эктор? Или это происходит из-за того, что Бельерин слишком сильно заправляет футболку в шорты, и это сковывает движения? Самые отчаянные фанаты «Арсенала» даже верят, что это тактический ход: отдавать мяч на половине поля соперника (или чужой трети), чтобы включить прессинг и получить более выгодный момент, нежели при своем вбросе аута.

Скорее всего, ничего из вышеперечисленного. Это просто ошибки, встречающиеся аномально часто. Возможно, после первого нарушения при вводе мяча из аута на Бельерине стали больше фокусироваться судьи, следить за ним внимательнее. Логика в этом предположении есть, поскольку в том же дерби Северного Лондона мяч неправильно ввел Серхио Регилон (оторвал ногу от газона при вбрасывании), однако свистка не последовало. Любители теории заговоров откопали аут, который неправильно вбросил Ло Чельсо, и это тоже осталось без внимания: наверняка чемпионство «Тоттенхэма» нужно еще и ФА. Версия понравилась главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете — в клубе уже направили письмо в ассоциацию. Вот комментарий самого Артеты:

«Думаю, это действительно несправедливо. Мы отправили Лиге фотографии с доказательствами, поскольку в этом сезоне были куда более вопиющие нарушения при вводе мяча из-за боковой, которые не были расценены как фолы. Работу с нашими игроками мы, разумеется, проведем».

Пока на заявление «Арсенала» не отреагировали, но Бельерин в любом случае останется целью для насмешек. По «Твиттеру» активно ходят шутки, связывающие проблемы с аутами и борьбу Эктора за окружающую природу: «Если бы за каждое нарушение при вбросе мяча Бельерин сажал бы 2000 деревьев, исчезновение лесов не было бы проблемой». Немного печальной и дикой статистики на данную тему:

• с момента первого нарушения у «Арсенала» меньше голов, чем нарушений у Бельерина;

• с октября фолов при вбрасывании аута у испанца больше, чем голов у всей команды;

• нарушения Бельерина при вводе мяча из-за боковой составляют больше 30% от общего числа в лиге

• никто в топ-5 лигах не сделал и три подобных нарушения (при пяти у Эктора);

• в прошлом сезоне максимальное количество неправильных вбросов мяча — 2 (сразу у нескольких игроков), в позапрошлом — 3 (Мэтт Доэрти).

Помните тренера по аутам для «Ливерпуля» Томаса Гроннемарка и с каким недоверием многие отнеслись к тому специалисту? В контексте Бельерина и АПЛ-2020/21 к тренеру может присмотреться и «Арсенал» (свою эффективность Гроннемарк доказал). Впрочем, если серьезно: видимо, Бельерина и без дополнительного тренера заново научат правильно вводить мяч из аута. Если это сработает, то рекорд Премьер-лиги у игрока «Арсенала» побить не получится ни в сезоне, ни в матче: Серж Орье в сезоне-2017/18 подарил мяч соперникам аж семь раз, а в игре против «Кристал Пэлас» и вовсе оформил своеобразный хет-трик. У Бельерина сейчас пять таких нарушений и 27 матчей впереди — даже при исправительных работах Эктор всё ещё в гонке!