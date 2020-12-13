Темнокожий игрок забыл об акции против расизма. Видео нелепого момента в АПЛ

Перед началом матча 12-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом» случился забавный эпизод, который в Англии наверняка будут бурно обсуждать в прессе. Нападающий «орлов» Кристиан Бентеке и вингер «шпор» Сон Хын Мин перед стартовым свистком забыли встать на колено, чтобы поддержать акцию Black Lives Matter.

Подобный случай произошёл в АПЛ ещё в прошлом сезоне

Главный судья Кевин Френд дал стартовый свисток, после которого все игроки должны были встать на колено и поддержать акцию против расизма. Однако бельгийский нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке забыл это сделать, рванув по флангу в сторону ворот «шпор». Вместе с ним сразу же включился в игру корейский вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Спустя несколько секунд футболисты обратили внимание, что их партнёры встали на колено. Оба остановились и также встали на колено.

Аналогичный случай в АПЛ произошёл в прошлом сезоне в матче 30-го тура между «Эвертоном» и «Ливерпулем» (0:0). Тогда на колено забыл встать нападающий мерсисайдцев Садио Мане. Сенегалец сразу же побежал в атаку, но потом всё же вернулся на своё место и поддержал акцию.

Совсем недавно на стадионы Англии вернулись болельщики. Некоторые из них не очень довольны тем, что игрокам приходится вставать на колено перед началом матча. Например, в Чемпионшипе фанаты «Миллуолла» освистали футболистов перед игрой с «Дерби Каунти», когда они поддержали акцию Black Lives Matter.

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Твит из России спровоцировал очередной скандал из-за BLM. Английские фанаты разделились Болельщиков «Миллуолла» поддержали 135 тысяч человек и Дуги Бримсон.

Кстати, «Тоттенхэм» не проигрывает в АПЛ уже на протяжении 11 матчей. Встреча против «Кристал Пэлас» завершилась ничьей 1:1. В первом тайме счёт открыл Гарри Кейн, а в последние 10 минут игры равновесие на табло восстановил Джеффри Шлупп. «Шпоры» пока занимают единоличное первое место в турнирной таблице. Однако свой матч против «Фулхэма» должен провести «Ливерпуль», который в случае победы может сместить «Тоттенхэм» с лидирующей позиции.