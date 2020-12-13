Темнокожий игрок забыл об акции против расизма. Видео нелепого момента в АПЛ

Перед началом матча 12-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом» случился забавный эпизод, который в Англии наверняка будут бурно обсуждать в прессе. Нападающий «орлов» Кристиан Бентеке и вингер «шпор» Сон Хын Мин перед стартовым свистком забыли встать на колено, чтобы поддержать акцию Black Lives Matter.
Подобный случай произошёл в АПЛ ещё в прошлом сезоне
Главный судья Кевин Френд дал стартовый свисток, после которого все игроки должны были встать на колено и поддержать акцию против расизма. Однако бельгийский нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке забыл это сделать, рванув по флангу в сторону ворот «шпор». Вместе с ним сразу же включился в игру корейский вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Спустя несколько секунд футболисты обратили внимание, что их партнёры встали на колено. Оба остановились и также встали на колено.
Аналогичный случай в АПЛ произошёл в прошлом сезоне в матче 30-го тура между «Эвертоном» и «Ливерпулем» (0:0). Тогда на колено забыл встать нападающий мерсисайдцев Садио Мане. Сенегалец сразу же побежал в атаку, но потом всё же вернулся на своё место и поддержал акцию.
Совсем недавно на стадионы Англии вернулись болельщики. Некоторые из них не очень довольны тем, что игрокам приходится вставать на колено перед началом матча. Например, в Чемпионшипе фанаты «Миллуолла» освистали футболистов перед игрой с «Дерби Каунти», когда они поддержали акцию Black Lives Matter.
Права на видео принадлежат EFL
Кстати, «Тоттенхэм» не проигрывает в АПЛ уже на протяжении 11 матчей. Встреча против «Кристал Пэлас» завершилась ничьей 1:1. В первом тайме счёт открыл Гарри Кейн, а в последние 10 минут игры равновесие на табло восстановил Джеффри Шлупп. «Шпоры» пока занимают единоличное первое место в турнирной таблице. Однако свой матч против «Фулхэма» должен провести «Ливерпуль», который в случае победы может сместить «Тоттенхэм» с лидирующей позиции.
- 13 декабря 2020
-
20:55
-
20:54
-
20:36
-
20:27
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:10
-
20:08
-
19:53
-
19:52
-
19:46
-
19:40
-
19:34
-
19:25
-
19:18
-
19:16
-
19:08
-
19:07
-
19:06
-
19:01
-
18:54
-
18:52
-
18:35
-
18:27
-
18:22
-
18:19
-
18:09
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:49
-
17:42
-
17:34
-
17:32