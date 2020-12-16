Тедеско объявил об уходе из «Спартака». Что сказал тренер после матча с «Зенитом»

После поражения от «Зенита» в Петербурге (1:3) главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско взорвал информационную бомбу. 35-летний немецкий специалист объявил о том, что не будет продлевать контракт, истекающий по окончании нынешнего сезона, и покинет московский клуб. Вот что сказал Тедеско по окончании игры на «Газпром Арене»:

О своём будущем в «Спартаке»

— Это было очень сложное решение для меня. Я горд быть тренером такого огромного клуба, всегда буду гордиться этим. Но ситуация с коронавирусом… У нас полный локдаун в Германии, я хочу быть ближе к семье. Ситуация изменилась. Когда я подписывал контракт, границы были открыты, мы могли видеться с семьёй, но сейчас ситуация изменилась. Это главная причина, по которой я принял такое решение. Это самое сложное решение в моей карьере. «Спартак» для меня семья, я верю в наших игроков.



После игры я проинформировал команду. Именно после игры. Для меня важно сказать о причинах. Владелец говорил мне, что хочет продлить контракт. Я с самого начала чувствовал любовь со стороны не только болельщиков, но и владельца. Я не хочу играть никаких игр, они этого не заслуживают – поэтому я решил объявить сейчас.



Мне сказали, что в январе сделают официальное предложение о контракте, поэтому я решил сказать сейчас. Дело не в деньгах. И клуб должен иметь время, чтобы найти нового тренера. Хочу быть честным, хочу, чтобы клуб узнал как можно раньше. Сейчас все мы вернёмся к семьям, а в январе продолжим готовиться к завершению этого потрясающего сезона. Не могу дождаться, когда снова увижу команду. Для меня важно играть с открытыми картами. И чтобы клуб учитывал мою ситуацию при решениях о трансферах во время зимнего окна.

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О поражении от «Зенита»

— Заслуженное поражение. Начали хорошо, но быстро пропустили. Всегда трудно на таком стадионе и в таких матчах пропускать гол в первые 10 минут. Первый тайм провели хорошо, второй — нет. Играли в длинные мячи, потеряли все зоны. У нас не было сил, чтобы атаковать и контратаковать. Эта игра сложилась для нас таким образом.



Не могу назвать матчи, в которых мы играли плохо. Но сегодня — один из них. Мы играли против сильной команды. У «Зенита» все игроки были в строю. «Спартак» провёл не самый лучший матч. Хотя домашняя игра с «Ростовом» была хуже, чем сегодняшняя.



Я говорил о нашей силе, а не о каких-то движениях. Мы были свежими. В таких матчах, когда нас прессингуют, у нас нет шансов, чтобы выходить без определённых потерь. Сегодня поле было не в самом хорошем состоянии. Я просил менеджера о высоком нападающем, и мне «Спартак» приобрёл Александра Соболева. К сожалению, его сегодня не было.

Игра Максименко? У меня нет никаких проблем с Максименко. У «Зенита» было много моментов, и Саша их нейтрализовал. Очень трудно ему сегодня было справляться: удары шли по центру, и Саше тяжело было на них реагировать, так как удары наносились в штрафной площади. Максименко закрывали игроки нашей команды. В таких моментах вратарю тяжело понять, куда летит мяч и как реагировать в том или ином эпизоде.



Что касается выхода Ильи Кутепова, то у нас есть Степан Оганесян, но нам необходим высокий нападающий. Мне часто задают вопросы о Кутепове в нападении.

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О чемпионской гонке

— В начале сезона у меня была встреча с журналистами, которые высказывали мнение, что клуб поставил задачу стать чемпионами. Мы начали хорошо играть, выигрывали, кроме двух последних матчей. Хотелось бы иметь меньший отрыв от «Зенита». «Спартак» будет бороться до конца, гонка за чемпионство продолжается. Игрокам необходим перерыв, особенно Джордану Ларссону и Эсекьелю Понсе. У нас не было летнего отдыха, поэтому он нам необходим.



Что касается двух матчей в неделю, то в прошлом сезоне была такая же ситуация со «Спартаком»: мы не попали в Лигу Европы. У нас уже два года такая ситуация, когда мы не играем в европейских турнирах. Этот год из-за пандемии был необычным. Из-за неё мы играли по два матча в неделю. «Зенит» привык к таким матчам, потому что играет в Лиге чемпионов. У них есть ротация: Артём Дзюба может выходит вместо Сердара Азмуна. Определённые команды привыкли к такому графику, другие – нет, в том числе и «Спартак».



У нас очень молодая команда. Мы можем говорить о ней очень долго. Эта команда в будущем достигнет высот. «Зенит» был сегодня лучше. Игроки, выходившие на замену, делали разницу: Александр Ерохин, Себастьян Дриусси.

За «Спартак» стыдно. Это убожество, а не футбол Доменико, разве так готовятся к ключевым матчам сезона?

«Спартак» уже отреагировал на заявление Тедеско об уходе по окончании сезона. Глава департамента по коммуникациям московского клуба Антон Фетисов сообщил в беседе с корреспондентом «Чемпионата»:



«С тренером велись консультации, клуб был заинтересован в подписании нового контракта. После матча с «Сочи» Доменико принял решение. Мы благодарны ему за всё и за то, что предупредил заранее. У клуба будет время подобрать нового специалиста».

Доменико Тедеско работает со «Спартаком» с октября 2019 года. Когда он возглавил команду по ходу прошлого сезона, красно-белые занимали 12 место в РПЛ после 12 туров. Под руководством немецкого специалиста спартаковцы сыграли 42 матча в чемпионате и Кубке России, в которых одержали 20 побед при девяти ничьих и 13 поражениях. На зимний перерыв команда Тедеско уйдёт на втором или третьем месте в РПЛ, в зависимости от исхода матча «Ростов» – ЦСКА.