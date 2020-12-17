До Тедеско заранее об уходе говорил Виллаш-Боаш. Тогда «Зениту» это не сильно помешало

В 2009 году оставшийся без Аршавина, Радимова, Погребняка и Тимощука главарь «Зенита» Дик Адвокат сказал, что уйдёт в конце сезона, но конца так и не дождался – его уволили раньше, когда команда проиграла «Томи» и осталась в середине таблицы.

Через шесть лет о будущем отъезде объявил другой тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш – и эта ситуация максимально похожа на происходящее с Доменико Тедеско в декабре 2020 года.

Чем запомнится Тедеско России? Всего 14 месяцев, но как много успел! Конфликт в Сочи — далеко не единственный громкий скандал с участием экспрессивного немца.

Европейские тренеры, относительно успешные для своих клубов, но уставшие от заворотов русского футбола, захотели домой и честно признались заранее: контракт продлевать не будут, устали и уходят.

Вспоминаем, как это было в сезоне-2015/2016.

Боаша взбесил новый лимит на легионеров – без шансов на продолжение работы в России

Всё складывалось прекрасно. «Зенит» собрал трофейный требл (чемпионат + Кубок + Суперкубок), четвёрка Дзюба-Шатов-Халк-Данни рвала защитников, Виллаш-Боаш в 37 лет стал самым молодым тренером с кубком РПЛ.

Но при этом его многое подбешивало. Не только выбежавшие на поле фанаты во главе с Гулливером, судейство, негатив после расставания с Кержаковым и Аршавиным, но и общая хаотичность русских футбольных чиновников. Главное зло для португальца (и не только для него) – введение нового лимита легионеров в формате 6+5 за две недели до старта нового сезона.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Как это повлияло на Виллаш-Боаша, в интервью Sports.ru рассказывал работавший с Боашем переводчик «Зенита» Валерий Рудковский.

«Когда я уже не работал в «Зените», Боаш мне позвонил, был в шоке: лично договорился с Фалькао и Моутинью, оба были согласны. Но ужесточили лимит на легионеров, президент попросил использовать их реже. Андре звонит – все телефоны руководства отключены, люди в отпуске. Для него это шок.

Если бы к той команде добавились как минимум эти двое, Боаш выстроил бы свой креативный футбол с лучшим центром (Хави Гарсия, Витсель, Моутинью) и нападением (Халк, Фалькао) в мире. Многие же забывают, что Халк не центральный, а второй и крайний нападающий: готовит пространство и мячи для забивного форварда типа Ди Натале, Мюллера, Левандовского или Фалькао, с которым он уже играл. Вдвоём они бы всех уничтожили.

– Вам не кажется, что Боаш это придумал как оправдание? Все его следующие интервью были сплошным нытьём.

– Боаш реально хотел создать суперкоманду. Он не жаловался, а реагировал так на несправедливость. Но не понимал влияния среды и общества на футбол в России. То же самое произошло с Манчини. Россия пока не Запад, но и никогда не была Востоком.



Обратите внимание на последнюю фразу. Применима ли она к Тедеско в 2020-м?

Виллаш-Боаш объявил об отставке в самом начале сезона, но для команды это не стало шоком

Слишком большая неустойка плюс оставшийся год контракта = «Зенит» отказал Боашу в разрыве, хотя он просил и открыто говорил, что уйдёт. «Я остаюсь профессионалом и продолжаю выполнять свою работу», – на всякий случай напоминал тренер.

А потом начался сезон, «Зенит» дома проиграл «Крыльям» 1:3, Виллаш-Боаш в порыве гнева толкнул резервного арбитра и получил шесть матчей дисквалификации. Тогда же он зафиналил: «В конце сезона я уйду».

Что делать? Шок для команды? Тревога для руководства?

Звучало действительно странно и не по-нашему. У нас если уходят, то сразу. Объявляют об отставке, срывают пресс-конференции или хотя бы намекают всякими «без комментариев». Поработавший в Англии и Португалии тренер не из этих и не считал, что сказать правду – вред для команды. Или хотя бы подстава.

С ним не согласилось зенитовское окружение. Бывший спортивный директор клуба Игорь Корнеев назвал поступок Боаша неинтеллигентным. Ещё не болельщик «Спартака» Александр Панов говорил, что на месте президента «Зенита» убрал бы Виллаш-Боаша после первого круга и поставил бы на его место Семака.

Однако внутри команды были спокойны. Помощник португальца Семак потушил пожар фразой, что ничего не поменяется: «Даже если у кого-то из футболистов заканчиваются контракты или есть мысли покинуть команду, они не перестают играть. Не понимаю, какой вред нанесёт «Зениту» эта ситуация. В любом случае Виллаш-Боаш каждый день работает, полностью выкладывается».

Дзюба сказал, что эмоции на слова Боаша разные, но точно не шок, и вообще он верит, что тренер может и остаться. Но даже после апрельской победы над ЦСКА Боаш заявил, что уезжает: «Нет, я не передумал и уже запланировал отпуск. Мне надо вернуться к семье, мы вместе приняли это решение, его ничто не изменит».

Заранее известная отставка не равно проваленный сезон. Доказано Виллаш-Боашем

В последнем сезоне Виллаш-Боаша «Зенит» впервые за шесть лет взял Кубок, но просел по остальным фронтам: занял третье место в чемпионате без доступа к Лиге чемпионов, и, несмотря на пять из шести побед в не самой сложной группе с «Валенсией», «Гентом» и «Лионом», вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Бенфики» – сыграв только пришедшими Кокориным, Жирковым и Маурисио.

Если в группе «Зенит» играл зрелищно и быстро передавал мяч (особенно быстро – на «Месталье» против «Валенсии»), то в чемпионате страдал против закрытых команд со дна таблицы. В итоге отдал чемпионство ЦСКА, а серебро – «Ростову», не обыграв по ходу сезона «Крылья», «Амкар», «Мордовию» и «Уфу». Игра команды в этих матчах, по мнению Боаша, и лишила «Зенит» чемпионства.

Но уходил красиво: после победы 3:0 над «Динамо», под бодрое и уже в тот момент ностальгическое видео зенитовского ТВ, под которым болельщики писали: «Да, неидеальный, да, избавился от Аршавина и Кержакова, но честный, прямой и работящий». А потом вспоминали во времена Луческу и Манчини.

О влиянии раннего заявления об отставке на результат до сих пор неизвестно. Пресс-служба повторяла слово «профессионал», тренеры и игроки говорили, что Боаш работал как обычно – с улыбкой, на лёгком расстоянии от игроков, но уделяя много времени тактике и продолжая восхищаться поворотами нашего футбола. Вылет из Европы можно объяснить лимитом: не укрепились, кем хотел тренер. Третье место в сезоне – теми четырьмя матчами против аутсайдеров.

«Мы в ЛЧ, и мы — дерьмо». Бывший тренер «Зенита» проваливается во Франции Его команду называют «посмешищем Европы».

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История Тедеско похожа.

1. У тренера есть недовольство судейством, постоянными карточками за проявление эмоций, тут ещё и Бородин со своим «Колизеем» и «Спартак» со своим привычным ритмом.

2. Тедеско точно сделал «Спартак» лучше. Перестроил клуб внимательным отношением к деталям: увёз команду из Тарасовки, поменял скамейку запасных. Связка Ларссон — Понсе наконец срослась, «Спартак» всё равно в лидерах, в первом круге уверенно смотрелся против «Зенита».

3. К Тедеско всё равно есть вопросы (как и тогда к Боашу), даже несмотря на эмоции и совсем не тощий словарь русского языка. Ноль трофеев, ноль еврокубковых матчей и ноль побед над «Зенитом». Безвольное поражение в главном матче зимы и Кутепов на позиции центрального нападающего.

Но уже чемпионский «Зенит» Боаша и нестабильный, пусть симпатичный и эмоциональный «Спартак» Тедеско, – две совершенно разные команды.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Посмотрим, как уже подтверждённая отставка скажется на игроках и вообще поедет ли Тедеско на зимний сбор.

Скоро увидим.