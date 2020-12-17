Конфликт в Сочи — далеко не единственный громкий скандал с участием экспрессивного немца.

Чем запомнится Тедеско России? Всего 14 месяцев, но как много успел!

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с санкт-петербургским «Зенитом» заявил, что не продлит контракт с московским клубом, истекающий по окончании нынешнего сезона. На послематчевой пресс-конференции немецкий специалист сообщил, что Леонид Федун предложил продлить контрактное соглашение, но он был вынужден отказаться.

«Это было очень сложное решение для меня, — со вздохом начал Тедеско. — Я горд быть тренером такого огромного клуба, всегда буду гордиться этим. Но ситуация с коронавирусом… У нас полный локдаун в Германии, я хочу быть ближе к семье. Когда я подписывал контракт, границы были открыты, мы могли видеться с семьёй, но сейчас ситуация изменилась. Это главная причина, по которой я принял такое решение. Это самое сложное решение в моей карьере. «Спартак» для меня семья, я верю в наших игроков.

Мне сказали, что в январе сделают официальное предложение о контракте, поэтому я решил сказать сейчас. Дело не в деньгах. И клуб должен иметь время, чтобы найти нового тренера. Хочу быть честным, хочу, чтобы клуб узнал как можно раньше. Сейчас все мы вернёмся к семьям, а в январе продолжим готовиться к завершению этого потрясающего сезона. Не могу дождаться, когда снова увижу команду».

Тедеско выразил готовность доработать текущий сезон и при этом подчеркнул, что у клуба есть время на поиск нового тренера.

«Для меня важно играть с открытыми картами. Клуб должен иметь время, чтобы найти нового тренера. Будет трансферное окно. Но мне не хочется принимать участие во всех этих играх, учитывая, что я не буду готовить команду к следующему сезону».

В «Спартаке» не готовы ответить, останется ли Тедеско в команде до конца сезона. Вполне вероятно, что последний матч у руля красно-белых немец уже провёл. Чем запомнится Тедеско в России? Собрали самые яркие эпизоды с его участием.

«Спартак» возглавил немецкий авантюрист. В «Шальке» он усадил на лавку Хёведеса Для Доменико Тедеско нет авторитетов, он обожает рисковать. При нём в «Спартаке» точно будет весело.

«Против пиджаков ничего не имею»

На первой пресс-конференции Тедеско говорил на немецком с откровенно слабым переводчиком. «На первой конференции мне было комфортнее говорить по-немецки, чтобы быть на сто процентов уверенным в своих формулировках», — признавался тренер в интервью «Чемпионату». Как оказалось, он владеет пятью языками. Все последующие пресс-конференции проводили на английском. Если возвращаться к первой встрече с журналистами, Тедеско был хорош.

• Извинился перед собравшимися корреспондентами за ожидание (тренер должен был прилететь в Россию раньше, но задержался из-за разборок с предыдущим клубом).

• Признался, что нормально относится к к фанатским зарядам в поддержку Карреры и не придаёт значения лайкам и дизлайкам.

• Заявил, что против пиджаков ничего не имеет (отсылка к образу прошлого тренера).



• Выразил желание учить русский язык.

«Против пиджаков ничего не имею». Тедеско приехал! Хоть и сильно опоздал.

Тренд на предматчевые пресс-конференции

С приездом Тедеско «Спартак» стал проводить предматчевые пресс-конференции, что является редкостью для нашего чемпионата. За год с лишним общение с журналистами не состоялось считаное количество раз. Недавно соотечественник Тедеско Шварц возглавил другой московский клуб — «Динамо». Как вы думаете, что начали проводить динамовцы перед играми? Правильно, предматчевые пресс-конференции!

Перевёз команду из легендарной Тарасовки в Тушино

По инициативе Тедеско тренировки основной команды перенесли из Тарасовки на комплекс полей в Тушино рядом с «Открытие Ареной». Всё дело в том, что ещё во время ознакомительной поездки немца в Россию легендарная база клуба смутила специалиста с точки зрения логистики — не понравилась удалённость от города и непрекращающиеся пробки.

«У нас тут в Тушино отличная инфраструктура, лучше, чем на базе, — объяснил он своё решение. — Отличная техника, шикарные поля. Здесь рядом наш стадион — кругом красно-белые цвета. Факт нахождения тут, особенно для иностранцев, важен. Ты работаешь тут, принимаешь душ тут, всё в спартаковских цветах, в атмосфере».

Офис с видом на поле

Доменико попросил перенести офис на «Открытие Арену». Желание специалиста было исполнено.

«Мы сделали ему офис с видом на поле, это мотивирует и его, и команду, — признавался гендир Томас Цорн. — Здесь светлые помещения, это наш родной стадион. С психологической точки зрения для нас это важно. Мы с радостью исполнили его пожелание».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Поменял скамейку запасных «Спартака» на «Открытие Арене»

Тедеско попросил поменять скамейку запасных команды на «Открытие Арене». Как правило, большинство российских специалистов на домашнем стадионе выбирают правую от выхода из подтрибунного помещения лавку. Однако Тедеско попросил переместить команду на левую скамейку, привычную ему по работе в Германии.

«На это было две причины: быть ближе к фанатам, чтобы получать от них эмоции, — признавался тренер. — И в то же время хотелось подальше располагаться от лайнсмена, чтобы в пылу не сказать лишнего».

Послематчевый тимбилдинг в центре поля

После финального свистка команда собирается в центре поля, где Тедеско устраивает короткий разбор полётов.

«Это было моё решение, — говорил Тедеско после первого матча у руля «Спартака». — Решение штаба. Собрал футболистов, чтобы сказать им буквально несколько фраз, поскольку в раздевалке такой возможности уже не будет. Поблагодарил их за работу в течение всей недели. У команды есть дух и характер”.

Кажется, это была одноразовая акция. Но необычный тимбилдинг вошёл в традицию.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Схема с тремя центральными защитниками

«Спартак», как и ожидалось, перешёл на игру в три центральных защитника. Такой же футбол Тедеско строил в Гельзенкирхене. До прихода немца «Спартак» использовал схему с тремя центральными ещё при Каррере — в мае 2018 года.

«Джокер»

Перед дебютным матчем в новой команде Доменико Тедеско появился на обложке газеты в образе «Джокера».

Фото: «Cпорт-Экспресс».

«Мне рассказали об этом 10 минут назад, не было времени, чтобы читать газеты, — отреагировал на коллаж Тедеско. — Джокер – самая важная карта в колоде, сочту это за комплимент».

Тедеско и дисквалификация

Тедеско стал первым тренером в РПЛ, дисквалифицированным за жёлтые карточки. Напомним, с сезона-2019/2020 тренерам стали показывать жёлтые и красные карточки. Немецкий специалист собрал четыре предупреждения за 10 матчей! Экспрессивность даёт о себе знать.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Общение с арбитрами в судейской комнате

Тедеско часто высказывал недовольство по поводу судейства. После прошлогоднего матча с «Зенитом» немец и вовсе проник в судейскую комнату.

«Мы не хотели искать виновных в чём-либо, не хотели переложить вину за поражение на судей, — говорил тренер. — Мы проиграли заслуженно. Разговор был нормальным, мы постучались и попросили разрешения зайти. Нам разрешили. С судьёй мы спокойно поговорили и обсудили несколько моментов. Сначала был один момент, но в итоге оказалось пять. Попросил судей дать объяснение по ним, ведь мне надо было что-то сказать ребятам»

Отказ от игр на сборе

В «Спартаке» Тедеско отказался от игр на первом зимнем сборе.

«Идея была такова, что на тренировках легче контролировать нагрузку, — делился опытом специалист. — На тренировках это более предсказуемо. Если мы планируем, что команда пробежит по два километра, они будут бегать по два километра, если нужно сделать 200 метров рывков — команда сделает именно 200 метров рывков. В игре это невозможно контролировать. Если мяч рядом с игроком, он в любом случае сделает рывок».

Зачем Тедеско отказывается от матчей на первом сборе? Это психологический момент Игрокам нужно убедиться, что они прогрессируют.

Конфликт с Гончаренко

После окончания матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2) Доменико Тедеско прибежал к коллеге Гончаренко с протянутой рукой, но белорусский специалист оттолкнул его, отказавшись от рукопожатия.

«Пусть то, что было на тренерской скамейке, там и останется», — заметил после матча Гончаренко.

«Я понимаю его эмоции после такого матча, — резюмировал Тедеско. — Никаких проблем».

Но всегда есть нюансы. Известный болельщик «армейцев» Михаил Грушевский сообщил «Чемпионату» важную деталь: «Перед матчем Тедеско проигнорировал желание Гончаренко обменяться рукопожатиями».

Прав ли был Гончаренко, не пожав руку Тедеско после дерби? Мнения разделились, но актёр Грушевский сообщил важную деталь.

Аяз Гулиев во второй команде

В мае этого года полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев был переведён в «Спартак-2» за нарушение командной дисциплины. Футболист неподобающе вёл себя на собрании команды. Во время встречи полузащитник несколько раз высказал недовольство в адрес одного из тренеров команды. С тех пор Гулиев ни разу не попал в заявку основного состава.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Жертва мошенников

Доменико стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками клуба. По сообщению телеграм-канала Baza, инцидент произошёл в июле этого года в отеле «Рэдиссон» в Сочи. Специалисту пришло сообщение с вопросом, в отеле ли он сейчас. Номер телефона был не знаком Тедеско, но на аватаре было фото одного из сотрудников клуба. У специалиста попросили денежную помощь. В итоге тренер перевёл мошенникам порядка 250 тыс. рублей.

Зобнин в роли защитника

Тедеско отправил Романа Зобнина на правый край защиты.

«По Зобнину ситуация достаточно интересная, — признавался тренер. — Когда он только начал играть в этом сезоне на позиции крайнего защитника, все спрашивали, что я делаю, зачем я сдвинул его на край. Надеюсь, вы теперь поняли, почему я принял это решение. Роман — прекрасный игрок, он может играть на многих позициях. С краю, в центре, он талантливый игрок, он талантлив во всем. Более того, я в свое время подошел к нему и попросил его об услуге сыграть с краю, Роман вошел в положение и понял меня. С тех пор он делает свою работу именно на этой позиции».

Номинальный полузащитник выступал на неродной позиции до тех пор, пока не подписали Мозеса.

«Спартак» без еврокубков

Прошлый чемпионат «Спартак» закончил на 7-м месте, оставшись без еврокубков. В полуфинале Кубка России красно-белые уступили «Зениту».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Мемный Тедеско

Тедеско, как и обещал, заговорил по-русски. Во время матча с «Локомотивом» тренер, узнав, что судья собирается добавить лишь четыре минуты, выражая несогласие, закричал: «Сколько минут? Четыре? Ээээй».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальной странице «Спартака» в «Твиттере».

Нападающий Кутепов

В недавнем матче с «Тамбовом» Тедеско выпустил Илью Кутепова в центр нападения.

«Прежде всего Илья профессионал, всегда тренируется и выкладывается на сто процентов, — рассказывал специалист. — Он всегда выполняет наши установки и требования. Более того, несмотря на то что он не получает достаточно игровой практики, он находится в хорошем настроении, не унывает и не падает духом, как случается с другими игроками в его ситуации. К сожалению, да, он не всегда играет в старте, но в данном случае мы принимаем решение не против него, а за команду».

Главный скандал Тедеско в России

Послематчевая потасовка в Сочи — главный скандал с участием Тедеско в России. Во время матча Тедеско изображал жест Моуринью (скрещенные руки — несогласие с работой арбитра), затем показывал “шелест купюр”. После игры немецкий специалист заявил, что один из тренеров позволил некорректные высказывания в его адрес.

«Мне сказали, что это ваша страна и я могу уехать», — заявил Тедеско на послематчевой конференции. Как выяснилось позже, беседу с Тедеско вёл тренер вратарей сочинской команды Дмитрий Бородин. Его версия: «Я сказал две фразы — это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом». Всё это происходило в перерыве. Самое жаркое началось после финального свистка.

В подтрибунном помещении Джанаев и Тедеско пожали друг другу руки, после чего тренер «Спартака» высказал голкиперу соперника за симуляцию и затяжку времени. Затем Тедеско спросил у Джанаева на русском: «Сколько денег?!» — на что Джанаев ответил: «Ты что рассказываешь?». После этих слов Тедеско начался конфликт. При этом, по уточнению очевидцев, драки не было, а была обычная толкотня.

Локдаун как прикрытие. Усталость от «Спартака» и России – истинная причина ухода Тедеско Руководству «Спартака» думать о контракте надо было раньше. Сейчас тренера надо понять и отпустить домой.

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И вот теперь немецкий специалист бросает команду на произвол судьбы. Да, он выразил желание доработать сезон, но кому от этого легче? Кажется, в ближайшие дни стоит ожидать новостей из стана красно-белых. Тедеско подарил много эмоций. Поблагодарим же его за это… и отпустим на родину?