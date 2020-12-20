Новая политика Моуринью: каждое второе слово – Клоппу

Перед отъездом на матч с «Лестером» главный тренер «Тоттенэма» Жозе Моуринью дал просто-таки программную пресс-конференцию – как это умеет делать только он. Утверждают, что таким талантом был наделен сэр Алекс Фергюсон – только раскрыл рот, и история уже готова, но Моуринью в этом плане, пожалуй, превосходит старого шотландца.



Моу начал с того, о чем уже сообщил раз восемнадцать в разных местах: он и его игроки заслуживали большего в игре с «Ливерпулем», создав два момента при счете 1:1, прежде чем уступили, пропустив победный гол Роберто Фирмино на 90-й минуте. Юрген Клопп видел это по-другому, и тренер «Ливерпуля» сделал резкие выводы после матча, основываясь на цифрах, которые показали, что его команда отдала 200 передач в последней трети против 19-ти у соперника.

«Если вы спросите меня сейчас, я и 19 вряд ли припомню», – ядовито ответил Моу. — Вам нравится слово «владение» и вам нравится статистика. Это немного похоже на эффективность игроков, и иногда вы пишете: «По статистике, у игрока Б было 92% точность при передачах». Но в статистике не говорится, что игрок делал пасы только на два метра, не говорится, что игрок был центральным защитником, который отдавал мяч другому центральному защитнику. Или №6, который пасовал только на №8».



Это, в общем-то, стандартное издевательство над слишком заядлыми поклонниками циферок из различных отчетов, и единственное возражение лишь в том, что умные специалисты учитывают качественные различия «внутри статистики», а передачи в последней трети – всё же более значимый показатель, чем число передач вообще.

Жозе Моуринью выдал сильный монолог на пресс-конференции. Сегодня матч с «Ливерпулем» Тренер «Тоттенхэма» сказал слово «травмирован» 19 раз за 100 секунд.

«А вот парень, у которого было 65% точных передач, — это парень, который делает отличные передачи, это парень, который делает передачи на 60 метров, чтобы изменить направление игры. Таким образом, характеристики во многих случаях похожи на роскошный, но плохо приготовленный кусок мяса или рыбы. Много обещает, но мало дает. Вот что мне действительно многое говорит, так это количество голов, которые вы забили, и количество созданных вами моментов».



О, в xG-фактор Моуринью, похоже, верит!



«Я открыт для любого стиля. Это зависит от обстоятельств, от соперника, от ваших игроков, а также от ваших слабостей. Иногда я вижу ребят из низших дивизионов, которые пытаются играть так, как это делают лучшие игроки, а затем совершают невероятные ошибки из-за того, что им не хватает мастерства, и мне становится грустно… Я просто чувствую, что это неправильно. Гарантирую вам, что никто лучше меня не знает наших слабостей».



Тренера «Тоттенхэма» также спросили, справедливо ли критиковать его подход в то время, когда «Манчестер Сити» борется с трудностями, «Челси» спотыкается, а «Арсенал» и вовсе пребывает в свободном падении.



«Если вы хотите написать статью так, как вы сказали… в ваших, а не моих словах — «Манчестер Сити» играет не очень хорошо, «Челси» не играет хорошо, это несправедливо, что вас критикуют», — ваше восприятие уже изменено, и вам не нужно задавать мне этот вопрос. Ваш вопрос показывает, что вы смотрите на меня как-то по-особенному. Потому что если бы вы посмотрели на меня так же, как на других, вы бы просто написали статью».

Моуринью сказал, что ему всё равно, получит ли он похвалу или признание, добавив с улыбкой: «Ну, когда я только пришел в «Челси» в 2004 году, я, вероятно, был слишком высокомерен в сравнении с тем, к чему вы привыкли, может быть, я искал признания… Но не сейчас.



Если кто-то и заслуживает признания, то это Ханси Флик, выигравший Бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок Германии и Суперкубок Европы в этом году, но не награду Лучшему тренеру ФИФА. Похоже, единственный шанс Флика на победу – если «Бавария» изыщет для него два или три новых соревнования. И когда он выиграет семь титулов за один сезон, возможно, он всё-таки получит эту награду. Бедный Флик…»

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Слушайте, а ведь регулярные наезды Моу на Клоппа (похвала Флику — это завуалированное унижение герра Юргена) это новое в АПЛ! И это чёткий признак того, что Моуринью заслуженно или незаслуженно ощутил себя на том уровне, чтобы реально считать Клоппа и его команду своими конкурентами – отсюда и вот это из разряда «а поди возрази»… В прошлом году «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» решали в корне разные задачи, а потому и повода для войнушек не было.



Клоппа здорово подставили, совершенно несправедливо выбрав лучшим тренером. Извините, но логика, что он лучше Флика, здесь никак не проходит, тем более она требует более серьезного обоснования, чем «месьроналдовские» сектантские закидоны «Клоппушка всегда лучший». Сейчас его спасает только то, что он действительно классный тренер плюс обаятельный и симпатичный… Если вдруг не сорвется. Моуринью добросовестно прощупывает Юргена на прочность.