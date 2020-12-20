Игрок «МЮ» установил рекорд чемпионата Англии. Еще никто не забивал голы так быстро

В дерби Алой и Белой розы («МЮ» — «Лидс») полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей оформил самый быстрый дубль в истории АПЛ: голы в ворота Меслье залетели на второй и третьей минутах (01:07 и 02:50 — точное время, когда мяч пересек линию). Первый гол был забит хлестким ударом в нижний угол в одно касание — Бруно Фернандеш протащил мяч с полуфланга и выкатил набегавшему Мактоминею в зону перед штрафной. Шотландец ударил низом в одно касание — вратарь «Лидса» находился в другом углу ворот и даже не прыгнул за мячом.

Второй гол случился очень быстро — главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса только было присел на коробку с бутылками воды (любимая точка аргентинца в тренерской зоне), как его команда снова развалилась. «Юнайтед» умно разыграл аут: Бруно и Рэшфорд запутали защитников своим перекрестным движением, и это освободило пространство прямо по центру. Марсьяль получил мяч именно там, дождался, пока на него выдвинутся оба ЦЗ «Лидса», и прошил оборону соперников умной передачей. Ворвавшийся в штрафную Мактоминей шансов Меслье не оставил и забил рекордно быстрый второй гол.

Удивительное достижение, учитывая специфику шотландского футболиста — в профиле на Whoscored позицию Мактоминея описывают как «оборонительный полузащитник», и с этим едва ли можно поспорить. Скотт — классический бокс-ту-бокс, шестерка. В сезоне АПЛ-2020/21 Мактоминей пропустил лишь одну игру (головокружительные 2:3 с «Брайтоном»), выйдя на поле во всех остальных матчах (трижды — с лавки, еще в восьми играх — в основе).

Оле-Гуннар Сульшер использует Мактоминея в паре с другим центральным полузащитником — чаще всего это Фред, в паре матчей рядом со Скоттом играл Погба, еще однажды — Матич. Профиль игрока понятен: Скотт создает баланс в центре поля и в атакующих комбинациях участвует не так активно.



Мактоминей проводит свой пятый сезон во взрослом футболе и до матча с «Лидсом» забил всего шесть голов в 68 матчах АПЛ (еще два гола в 32 матчах в остальных турнирах), а также оформил всего один ассист за пять лет. В предыдущих двух розыгрышах чемпионата у Мактоминея было наибольшее влияние на атаку: в среднем полузащитник наносил 1.58 ударов в пересчете на 90 минут в сезоне-2018/19, 1.47 в сезоне-2019/20 (при всего 0.80 в текущем розыгрыше). Впрочем, обычно Скотт бьет либо головой, либо издали — при достаточном количестве ударов их суммарная опасность довольно мала: 1.59 xG в позапрошлом сезоне и 2.02 в прошлом (до игры с «Лидсом» показатель в этом сезоне составлял всего 0.23). Никаких предпосылок для этого достижения нет — быстрый дубль шотландца стоит просто принять как данность.



Кстати, о шотландцах: в сборной Мактоминея используют в центре защиты. Номинальный хавбек играет правым центральным защитником в тройке и отвечает за выход из обороны в позиционных атаках, при этом нередко выполняя диагонали на Робертсона.

Второй гол Мактоминея случился на третьей минуте — предыдущий рекордсмен Эдин Джеко сумел оформить дубль к четвертой минуте (матч с «Норвичем» в ноябре 2012-го года). Довольно странно, что подобный рекорд принадлежит не игроку атакующего формата, однако это не новинка для АПЛ. Рекорд по самому быстрому голу в истории премьер-лиги долгое время держал легендарный защитник «Тоттенхэма» Ледли Кинг (всю карьеру игрок отдал «шпорам», проведя в их футболке 323 матча с 1999-го по 2012-ый годы). В сезоне-2000/01 «Тоттенхэм» играл с «Брэдфордом», развел мяч с центра и сразу забросил вперед. Кинг почему-то решил поддержать атаку и подобрал мяч после верховой борьбы на фланге, обработал его и неуклюже пробил. Удар не был сильным, но рикошет помог Ледли: мяч залетел в ворота спустя 9.82 секунд после стартового свистка.



Рекорд держался почти 19 лет, пока форвард «Саутгемптона» Шейн Лонг не сумел забить мяч всего за 7.69 секунд. В гостевом матче 31-го тура АПЛ-2018/19 с «Уотфордом» хозяева разыграли мяч и сразу отпасовали защитнику Крэйгу Кэткарту. Тот выполнил длинную передачу, но мяч попал точно в Лонга — Шейну оставалось просто обогнать защитника и реализовать выход один на один.



Примечательно, что в списке самых быстрых голов есть и мяч, забитый вратарем (!) «Сток Сити» Асмиром Беговичем. Тогда «Саутгемптон» начинал с центра, но потерял мяч, постаравшись провести быструю атаку. Защитник «Стока» отдал мяч вратарю, тот вынес в касание. Возможно, помогла знаменитая в Англии погода в Стоке, но мяч ударился о газон перед штрафной площадью и перескочил голкипера «святых» Артура Боруца. Забитый гол даже не обрадовал сурового боснийца — тот с улыбкой принял поздравления партнеров и пошел к своим воротам, с недоумением качая головой.



У Мактоминея был шанс побить рекорд и по самому быстрому хет-трику в истории АПЛ. Достижение принадлежит Садио Мане, оформившему три мяча в ворота «Астон Виллы» за все тот же «Саутгемптон» к 16-ой минуте (первый гол сенегалец забил только на 13-ой минуте, поэтому «самый быстрый хет-трик» у Мане сразу в двух номинациях). Скотту, однако, двух мячей хватило — третий гол «МЮ» забил Бруно Фернандеш уже на 19-ой минуте. «Юнайтед» заработал пенальти, но шотландец даже не просил его исполнить, чтобы оформить хет-трик — вместо этого Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый. Так или иначе, Мактоминей вписал свое имя в историю АПЛ, и его рекорд будет переписан еще не скоро.