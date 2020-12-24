Самая убогая команда этого сезона в АПЛ. История деградации

В прошлом сезоне «Шеффилд» стал главной сенсацией всего английского футбола — пока «Норвич» после неплохого старта вяло опускался на самое дно, а «Астон Вилла» натужно боролась за выживание (спаслась от вылета только в последнем туре), команда Криса Уайлдера на определённом этапе даже имела шансы на попадание в Лигу чемпионов. После карантина результаты «Шеффилда» плавно пошли на спад — не удалось зацепиться даже за Лигу Европы, хотя девятое место на фоне результатов «Норвича» и «Астон Виллы» воспринималось как успех.

Тревожные тенденции в игре «Шеффилда» прослеживались уже в летних матчах, но тогда это можно было объяснить общим падением кондиций (по движению и интенсивности «клинки» даже близко не были на своём же уровне первой части сезона) и травмой ключевого защитника Джека О’Коннелла. Тем не менее хорошие игры на этом отрезке у «Шеффилда» тоже были — в частности, уверенные победы над «Челси» и «Тоттенхэмом». Казалось, что после паузы команда вновь будет свежей, а инновационная тактика Уайлдера с подключениями центральных защитников в атаку снова будет ломать, как минимум прямых конкурентов.

Однако новый сезон уже превратился в катастрофу. После 14 туров «Шеффилд» застрял на последнем месте в таблице и набрал лишь два очка. По ожидаемым очкам ситуация чуть лучше, но всё равно говорит об общем падении качества футбола — по xPTS ниже только две команды, «Бернли» и «Вест Бромвич». В матче последнего тура «Шеффилд» был близок к победе, когда в меньшинстве вел у «Брайтона» со счётом 1:0, но допустил у своих ворот слишком много моментов (2.90 xGA), закономерно прижался к воротам и пропустил от Уэлбека. Поэтому о выздоровлении команды пока говорить рано.

Для сравнения — после 14 туров прошлого сезона «Шеффилд» занимал седьмое место в АПЛ с 19 очками. Но если копнуть глубже, то в глаза сразу бросается оборонительный оверперформинг «клинков» на той дистанции — всего 13 пропущенных голов при 18,97 xGA. По ожидаемым очкам «Шеффилд» тогда находился на 12-м месте в лиге. Это всё равно лучше, чем нынешнее положение, но уже наталкивает на мысль о том, что яркое выступление «клинков» в первой части прошлого сезона было основано на немалой доле везения.

Новый вратарь не тащит

Одна из главных причин оборонительного оверперформинга «Шеффилда» в прошлом году — арендованный у «МЮ» вратарь Дин Хендерсон, который заслуженно вошёл в число лучших голкиперов лиги по итогам сезона-2019/2020. Это был тот случай, когда индивидуальные действия вратаря напрямую влияли на оборонительную статистику. «Шеффилд» допускал много моментов у своих ворот, но Хендерсон в соло-режиме затаскивал целые матчи, отбивал пенальти и совершал невероятные сейвы.

Фото: Jason Cairnduff/Pool via Getty Images

В межсезонье Хендерсон вернулся в «МЮ» бороться с де Хеа за место в основе (даже несмотря на косяк в матче как раз с «Шеффилдом» Хендерсон остаётся вратарём очень высокого уровня), а Уайлдер подписал на замену Аарон Рамсдэйла из вылетевшего «Борнмута». Рамсдэйл демонстрировал в прошлом сезоне яркие матчи, но чаще выдавал статистику сейвов благодаря тому, что «Борнмут» допускал огромное количество моментов у своих ворот (63,29 xGA по сезону — пятое место с конца лиги). У «Ньюкасла» и «Норвича», например, ситуация в обороне была ещё хуже, но Дубравка и Крул спасали ворота намного чаще и оказывали большее влияние на статистику нежели Рамсдэйл. Показатель предотвращённых голов у Крула составил 2,6, а у Дубравки вообще 6,6. У Рамсдэйла этот показатель был равен 2,13 — вроде бы неплохо, только вот Дин Хендерсон по Prevented goals накопил 6,54.

В «Шеффилде» показатели Рамсдэйла просели ещё больше. Прямо сейчас у голкипера «клинков» число по предотвращённым голам ушло в минус и составляет -2,24. На счету Рамсдэйла уже две ошибки, которые напрямую привели к пропущенным мячам — в частности, ошибка на выходе в матче с «Челси». Ниже Рамсдэйла только де Хеа, Адриан и окончательно вылетевший из основы «Брайтона» Райан. Пока Дарлоу, Джонстон и Поуп всеми силами вытаскивают свои команды, новичок «Шеффилда» выполняет роль вратаря лишь номинально, а по проценту отражённых ударов имеет самые средние по лиге показатели (68,83%). Эпизодические симпатичные спасения сочетаются с откровенными ошибками — против того же «Брайтона» Рамсдэйл несколько раз выручал команду, но паршиво действовал на выходах.

Очевидно, что английским командам, у которых есть проблемы в обороне (а «Шеффилд» в этом плане был далеко не железобетон даже в прошлой кампании), просто необходим крутой шот-стоппер. Каким был в «Ньюкасле» образца прошлого сезона Мартин Дубравка или каким сейчас является Сэм Джонстон в «Вест Бромвиче». Такие вратари могут в одиночку тянуть на себе команду, но Рамсдэйл сейчас демонстрирует средний уровень игры, который особенно сильно контрастирует с тем, что в прошлом сезоне вытворял Хендерсон. Это очевидная ошибка в поиске замены для ключевого игрока, и «Шеффилд» расплачивается за это тем, что лишился «вратарского фактора», который имел огромное значение для команды в сезоне-2019/2020.

Прошлогодняя тактика больше не работает, а ведущий защитник сломался

Потеря Хендерсона и приход нового вратаря — лишь часть общих проблем «Шеффилда». Резкий скачок в первой части сезона был обусловлен не только эффективной игрой арендованного вратаря, но и уникальной тактикой, от которой не все команды АПЛ находили противоядие. Главная фишка Уайлдера и его «Шеффилда» — модуль 5-3-2 и подключения крайних центральных защитников, которые делали фланговые атаки крайне опасными благодаря созданию ключевых перегрузов в этих зонах и сохраняли общую компактность команды в переходных эпизодах.

«Шеффилд» структурно действовал крайне грамотно и благодаря этой тактике выжимал максимум из состава, общий уровень которого сложно назвать подходящим под требования АПЛ. У многих игроков основы даже не было опыта игры в Премьер-лиге (тот же Ландстрем прошёл с «Шеффилдом» через четыре дивизиона), поэтому уверенная игра «клинков» в прошлом сезоне выглядит совершенно феноменальным достижением.

В прошлом сезоне только Шон Дайч из «Бёрнли» внёс меньше изменений в стартовый состав — у «Шеффилда» была стабильная, сыгранная обойма игроков, а оборонительное сочетание Балдок-Бэшэм-Иган-О’Коннелл-Стивенс наизусть выучили все, кто более или менее пристально следит за английским футболом. Действия этой пятёрки были отработаны до автоматизма, а стабильности этого сочетания могли позавидовать даже топ-команды (можно вспомнить оборонительную чехарду Лэмпарда в «Челси», к примеру).

Фото: Richard Calver/Getty Images

В этом механизме всё сломалось после травмы Джека О’Коннелла. В прошлом сезоне О’Коннелл пропустил пять летних матчей — в них «Шеффилд» набрал всего четыре очка. В новой кампании тройка Бэшэм-Иган-О’Коннелл провела вместе на поле 83 минуты, а после игры с «Астон Виллой» (2-й тур) защитник лёг на операционный стол из-за тяжёлой травмы колена и выбыл до конца сезона. Крис Уайлдер сравнил эту потерю (вместе с травмами Флека и Муссе) с потерей Вирджила ван Дейка для «Ливерпуля» — О’Коннелл действительно стал важнейшим элементом в тактических построениях «Шеффилда» и имел ключевое влияние на интенсивность футбола команды.

В старте О’Коннелла заменил Джек Робинсон (в своё время установил рекорд как самый молодой футболист в истории «Ливерпуля», вышедший на поле в матче АПЛ), который из-за травм скатился до уровня Чемпионшипа и которого Уайлдер подтянул в «Шеффилд» как игрока ротации. Разница во влиянии двух игроков на футбол «клинков» очевидна — О’Коннелл намного лучше подключался к атакам и отвечал за построение атак в левой половине поля. Слева — интенсивность передач с продвижением мяча от О’Коннелла, справа — от Робинсона (графика SkySports):

Помимо интенсивного созидания О’Коннелл предлагал солидный объём чистой оборонительной работы — его даже называли одним из лучших центральных защитников АПЛ прошлого сезона. И вполне заслуженно. Теперь О’Коннелла в составе нет, и «Шеффилд» с большим трудом адаптируется к новым условиям. Более того, соперники уже привыкли к фланговым перегрузам от «Шеффилда» и просто отправляют в эти зоны дополнительных страхующих игроков, а уровень продвижения мяча через центр просел из-за травмы Джона Флека. Благо центральный полузащитник вернулся в состав, и ситуация постепенно улучшается. Однако кадровые проблемы уже стоили «Шеффилду» большого количества потерянных очков.

Отдельные вопросы возникают и по интенсивности оборонительных действий команды. Уайлдер никогда не был приверженцем высокого прессинга, но даже по PPDA показатели «Шеффилда» по сравнимой дистанции из 14 матчей заметно просели — 12,96 в прошлом сезоне против 15,32 в этом. «Шеффилд» стал больше позволять своим соперникам и создаёт удобные ситуации для подходов к своим воротам. Лишь в последних двух турах уровень давления был повышен — результатом стал гол в ворота «МЮ» после грамотного давления Берка на Хендерсона, а с «Брайтоном» команда Уайлдера создавала хорошие моменты именно после попыток прессинга на чужой половине поля. Это позволяет говорить о постепенном выздоровлении «Шеффилда», но глобально из-за «просадки» на старте сезона команда часто упускала инициативу в матчах даже с номинально равными соперниками.

Самая невезучая в атаке команда АПЛ

Наконец, ещё одна ключевая проблема «Шеффилда» — катастрофическая реализация. С «Брайтоном» везение на время оказалось на стороне «клинков», но это произошло впервые за 14 туров. У «Шеффилда» самый адский атакующий андерперформинг среди всех команд АПЛ — всего 8 забитых голов при 14,81 xG. Тот же «Вулверхэмптон», турнирное положение которого куда лучше чем у «Шеффилда», по остроте созданных моментов идет ниже (12,68 xG). Для сравнения — на той же дистанции прошлого сезона у «Шеффилда» было 17 забитых голов при 17,66 xG. Нельзя сказать, что цифры по ожидаемым голам сильно отличаются, но разница в уровне реализации налицо.

В этом плане проблемы «Шеффилда» с реализацией были предсказуемы — в прошлом сезоне Макберни и Макголдрик пороли моменты пачками, но на помощь всегда приходили защитники (забили 6 голов) и Флек с Ландстремом (отгрузили 10 на двоих). Был и более техничный в завершении Лис Муссе (6 голов в 30 матчах), но он, как вы помните, на старте сезона тоже вылетел из-за травмы и вернулся в основу только сейчас. Макголдрик и Макберни слабо подходят на роль киллеров-завершителей, первый вообще действует в роли оттянутого форварда (хорошо прессингует и двигается без мяча), а второй выполняет функцию таргетмэна. Есть ещё Билли Шарп, легенда и талисман «Шеффилда», но по меркам АПЛ возрастной форвард объективно не тянет.

В межсезонье «Шеффилд» купил у «Ливерпуля» за 23,5 млн евро Риана Брюстера, как раз нападающего, у которого есть хорошие показатели в завершении атак, но пока это вложение средств себя не оправдывает (отдельно в очередной раз отметим, как «Ливерпуль» грамотно сплавляет молодых игроков в клубы уровнем ниже). Молодого Брюстера из старта вытеснил номинальный хавбек Оливер Берк, который лучше справляется с задачами прессинга на чужой половине поля (опять же, первый гол Макголдрика в ворота «МЮ» случился после давления Берка на Хендерсона).

Так что у команды просто нет забивного форварда. У полузащитников тоже сбился прицел — у Ландстрема в сумме 1,34 xG, но ни одного забитого гола (не забил с пенальти в матче с «Астон Виллой»). Вот и получается, что лучший бомбардир команды сейчас — Макголдрик, у которого в прошлом сезоне была просто ужасающая статистика реализации (2 забитых гола при 8,72 xG). Поиск форварда — тяжёлая задача для любой команды, но «Шеффилд» в межсезонье даже близко не решил эту проблему.

Отдельно стоит сказать, что стабильность состава «Шеффилда» была нарушена не только в оборонительной линии — Уайлдер уже в новом сезоне регулярно тасовал связку центральных полузащитников. Если в прошлогодней кампании классическим было продуктивное сочетание Ландстрем-Флек-Норвуд (после зимнего окна появился ещё и талантливый норвежец Берге), то сейчас Уайлдер постоянно занимается поиском новой оптимальной связки в центре поля. Среди новых вариантов — перешедшие в межсезонье Осборн и Ампаду. Эта нестабильность тоже влияет на уровень выступлений «Шеффилда».

Ну и, наконец, не совсем очевидный момент, но, по словам самого Криса Уайлдера, отсутствие болельщиков на стадионе влияет на психологический настрой команды: «Я завидовал, когда смотрел на Фрэнка Лэмпарда после его победы над «Лидсом», когда он бежал к болельщикам. Даже когда на трибунах есть хотя бы 2000 зрителей, вы всё равно чувствуете их поддержку». Ещё в июне босс «Шеффилда» заявил следующее по поводу отсутствия болельщиков: «Вы можете поставить рулить командой лучшего тренера в мире, но победный менталитет должен исходить изнутри команды, в том числе он исходит и от болельщиков, которые своими эмоциями заряжают футболистов. Сейчас нам приходится играть без этого».

Слабая замена для Хендерсона, кадровые проблемы, адаптация соперников под тактику «Шеффилда» и ужасная реализация забросили «клинков» на последнее место в таблице. Обидно, что такой симпатичный и самобытный клуб попал в кризис, но доверие к Уайлдеру всё ещё находится на высоком уровне, а последние матчи с «МЮ» (2:3) и «Брайтоном» (1:1) вселяют хоть какой-то оптимизм относительно перспектив «Шеффилда». Пока положение «клинков» очень сложное, но, возможно, в скором будущем ситуация улучшится — «Шеффилд» давно зарекомендовал себя как команда с бойцовским характером. Но времени на выход из пике может элементарно не хватить.