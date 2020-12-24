«Мы и не думали, что Георгич такой». Интервью с Дарьей Карпиной про отношения и футбол

«Ростов» на пятом месте и близок к еврокубкам даже после 17 трансферов на выход. Весёлой, резвой и обжигающей московские клубы банде уже три года – ровно столько «Ростов» тренирует джентльмен Валерий Карпин. А рядом с ним и всегда за него жена – Дарья Карпина.

«Даже если весь мир против моего мужчины, я буду молча стоять у него за спиной и тихо подавать патроны», – написала она после наездов со стороны РПЛ. И вместе с жёнами футболистов «Ростова» показала средний палец, когда первую команду во главе с Карпиным заперли на карантин, а «Сочи» разгромил ростовскую молодёжь 10:1.

Фото: instagram.com/ksenia_peso

«В это фото мы влили всю свою боль и обиду, – объяснила Дарья в интервью «Чемпионату». – Да, нас называли тупыми курицами, но нам плевать, мы просто хотели поддержать наших мужчин».

Дарья может не только поддержать, но и пошутить: спросить «в смысле у тебя нет московской прописки?» под ответом Карпина рэперу Басте и вместе с мужем придумать подпись «Вдул так вдул» к её фото с животом. И вообще история их жизни, знакомства и любви долгая и увлекательная:

🇪🇪 И Дарья, и Валерий – из эстонского города Нарва на границе с Ленинградской областью.

🚸 Поженились в 2017 году, у пары двое общих детей – Дарья (2 года) и Александра (8 месяцев). Вместе с ними в Ростове живёт дочь Дарьи от первого брака Анита (10 лет).

💍 Валерий старше жены на 20 лет. И на два месяца старше её мамы, с которой дружит с детства.

«Я рассказала, что в советское время они сходили один раз в кино, но журналисты опошлили историю до «Сначала маму, потом дочку», так что меня смех разбирал, – вспоминает Дарья. – Ещё раз повторю: романтических отношений между моей мамой и моим мужем не было никогда, иначе бы они не дружили 30 лет».

Так начинается интервью с Дарьей Карпиной – про любовь и семью, построенный на юморе «Ростов», работу учителем и музыкальную карьеру. Сейчас вы узнаете, какие песни в исполнении жены обожает Карпин, зачем ему понадобилась палка колбасы, как он укладывает дочерей и что делает, если в встретит в ресторане футболиста.

Эволюция отношений Карпиных: «Дядя Валера» – человек без имени – просто Валера

– Мой папа – детско-юношеский тренер, – начинает Дарья. – Так что футбол в моей жизни появился с самого детства, а не после замужества с Валерием Карпиным. Дома смотрели чемпионат России и чемпионаты мира, я сначала болела вместе с папой за Бразилию: на диване лежали бразильские флаги и шарфики, в сам процесс я особенно не вникала. Но в 2006 году попала на чемпионат мира в Германию, заразилась атмосферой и стала болеть за их сборную, за весь их состав, начиная Клозе и заканчивая Баллаком.



Про игру Валеры за «Спартак» и испанские клубы я ничего не знала, была совсем маленькой, могла посмотреть матч за компанию и просто знала, в какой клуб он перешёл. Ещё у нас дома висели плакаты и вымпелы Валериных команд, он даже дарил родителям футболки – причём не только свои, но и других футболистов, у нас висела форма сборной Сергея Семака.

Фото: Firo Foto/ALLSPORT

Осознанно отслеживать его карьеру начала после того, как он стал тренером «Спартака».



– Когда вы перестали называть мужа «дядей Валерой»?

– Мы знакомы с детства, виделись каждый год, но мало – Валерий Георгич приезжал буквально на день и не был близким другом, с которым ездят на отдых и отмечают праздники. Когда стала старше, мы могли не видеться несколько лет, потому что у меня были свои дела и я не прибегала встречать дядю Валеру.



В более зрелом возрасте поняла, что «дядя Валера» звучит глупо. Мы редко встречались, но внутри я чувствовала какую-то симпатию, так что избегала каких-либо к нему обращений, перейти на ты не давало стеснение.



Мы не виделись несколько лет, а потом в мои 26 я заметила интерес с его стороны. У нас было всё правильно: он стал за мной ухаживать, я ответила взаимностью, поняла, что внутри что-то вспыхнуло. Следовала за сердцем.



– Как будущий муж за вами ухаживал?

– Цветы, подарки. У нас не было периода, что он пригласил меня на ужин, и мы пошли в ресторан. Когда нас потянуло друг к другу, он тут же поехал тренировать, вместо букетно-конфетного периода были бесконечные звонки и фейстаймы, мы жили в разных странах.



Поначалу мы вообще скрывали отношения. Для нас всё было понятно и здорово, но как об этом сказать родителям? У меня была дочь от первого брака, которую Валерий Георгич знал с рождения, и она его знала и в какой-то момент спросила: «Мама, ты что, разговариваешь с Валерой?». Я даже не знала, как объяснить наши отношения дочери, не говоря уже о родителях. Они, конечно, переживали и боялись, что мы наиграемся в любовь и переругаемся, а они потом не смогут дружить. Но мы их подготовили и через несколько месяцев вышли в свет!

Фото: instagram.com/dasha.karpina

– Как вы теперь называете мужа?

– Уже не дядя Валера. Только если в шутку. А так Валера или папуля, когда обращаюсь к нему в присутствии детей.

Дарья и музыка: в 15 лет пела в популярной эстонской группе и сама зарабатывала, после бокальчика Карпин заказывает у жены «Город 312»

– Я пела всегда – сколько себя помню. С пяти лет на сцене, за плечами много международных конкурсов, в 12 лет вместе с девочкой Аней Петровой стала финалисткой программы «Утренняя звезда» (с 1991-го по 2002-й выходила по воскресеньям на «Первом канале» – «Чемпионат»), после которой нас заметил продюсер из эстонского шоу-бизнеса. Сначала он хотел построить ночной клуб Be Free, но там что-то не срослось, и он создал группу с таким названием.



Я была солисткой, Аня – бэк-вокалисткой, мы записали несколько треков и на протяжении лет восьми были одним из самых известных и востребованных русскоязычных проектов Эстонии – объездили все площадки и ночные клубы, дни города и мероприятия по всей стране. Выпустили альбом, катались несколько раз в Питер, а ещё на нас как-то пришло три тысячи человек – неплохо для миллионной Эстонии!

Да, мы чувствовали себя звёздочками, но в первую очередь – взрослыми. Представьте, в 15 лет каждый выходные ты выступаешь в ночном клубе, где ты самый младший участник.



– Поплыли в таком возрасте от популярности?

– Мы занимались музыкой с раннего детства, пахали, репетировали и при этом ходили в школу, хорошо учились, у нас были строгие родители. Так что нет, не поплыли. Хотя за один концерт я зарабатывала одну восьмую часть зарплаты родителей – тысячу крон! Когда в месяц несколько концертов – получалось неплохо.



А что покупала? Да что там покупать! Всё подряд: сумочки, джинсики, кофточки. Одним словом, шмотьё. Ничего не откладывали, а тратились на вылазки в кафе и побрякушки, зато совсем не брали денег у родителей.



– В школе брали автографы?

– В школе – нет. Там мы оставались Анькой и Дашкой, с которыми сидят за одной партой. Автографы брали только ребята помладше, а вот в других городах, например, Таллине, мы уже чувствовали популярность: к нам подходили, на концертах дарили зайчат и медвежат. Видимо, работал эффект приезжих.



Восемь лет мы просуществовали в стране на миллион человек – что много для эстонского шоу-бизнеса. Когда всё объездили, группа пошла на нет, да и нам уже было неинтересно.

Дарья — справа Фото: be-freefan.ucoz.ru

– После музыкальной карьеры вы стали школьным учителем английского. Нормальная история для эстонского шоу-бизнеса?

– Для эстонского – очень даже, хаха. В 18 лет я закончила школу, пошла в университет, так как разговора, что я буду петь песни и не получу образование, даже не стояло. Выучилась и пошла работать учителем не потому, что не сложилось с музыкой, а потому что хотела всех научить. Хотя через год сдулась: поняла, что никому, кроме меня, это особенно не надо.

Через год работы в школе мне предложили другой вид музыкальной деятельности: я стала петь каверы известных песен, объезжая свадьбы, юбилеи, корпоративы и рестораны. Но качественные – где люди могут позволить себе хорошую музыку.



Ездила по Эстонии, пела на английском и русском абсолютно весь ресторанный репертуар – начиная от Лободы и заканчивая «Титаником» Селин Дион, пока не забеременела Дашей – нашей первой с Валерием Георгичем дочкой. Муж уже тренировал «Ростов», а я всё ещё летала в Эстонию и отрабатывала корпоративы.



– Карпин тоже вас слушал?

– Он с уважением относился к моему творчеству ещё до наших отношений: в Испанию взял диск Be Free и слушал в машине. Когда приезжал из Москвы, ходил на мои выступления в рестораны, а нашим общим друзьям подарил на свадьбу живую музыку в моём исполнении.



Осенью я выпустила свой первый трек «Дождь по глазам» (на что Карпин ответил в «Инстаграме»: «Ух ты, #####, моя-то Дарья и на iTunes уже пролезла». – Прим. «Чемпионат»). Пока планирую записать ещё четыре песни.

– Это для души или возвращение на сцену?

– Да сама ещё не понимаю!



– Какая любимая песня Карпина в вашем исполнении?

– Ему очень нравится, как я пою песню Лары Фабиан Brocken Vow и «Останусь» группы «Город 312». Вот их постоянно просит спеть после пары бокалов вина.

«Готова на всё что угодно, лишь бы не возвращаться в школу». Работа учителем, английский Карпина и выступления в ресторане перед учениками

– Как вы совмещали музыку и английский язык?

– Пять дней пахала в школе, а в выходные, бывало, пела в нескольких местах за вечер. Вот тогда музыкальный заработок приравнивался к тому, что я получала в школе.



В основном я преподавала в старших классах: в Эстонии учатся 12 лет, так что моим ученикам уже исполнилось 18. Было забавно, когда они приходили в ресторан на свидания, а там пела учительница, которая утром орала, что они ничего не знают.



Однажды я выступала на небольшой свадьбе: выхожу на сцену и понимаю, что ближе всего ко мне сидит мой ученик из 12-го класса. Пою и слышу, как он говорит человеку рядом: «Представляешь, это моя учительница по английскому» – «Ты серьёзно? Она и учительница, и по ресторанам работает?» – «Да, поэтому и купила себе последний айфон».



– Почему не бросили школу и не ушли в музыку?

– Потому что школа – это стабильность и фундаментальная работа. Одно другому не мешало, кроме того, что я сильно уставала. Несколько лет я работала шесть с половиной дней в неделю, зато без проблем обеспечивала себя (я тогда была в разводе с первым мужем): всегда ездила с ребёнком в отпуск, купила квартиру, полностью её отремонтировала и обставила.

– Какой вы были учительницей?

– Строгой, требовательной, жадной до пятёрок. Молодой, но достаточно серьёзной. Разница в возрасте с учениками была небольшой (им 17, мне – 24), так что я воспринимала их как зрелых личностей, где-то входила в их положение, но требовала всё равно. На уроках мы не занимались по пыльным учебникам, где до сих пор пишут про «Звёздные войны» и принцессу Диану, вместо этого обсуждали новые личности, субкультуру и фильмы.



К тому же я была классным руководителем, выпустила 12-й класс, решала с ребятами их личностные проблемы. Они приходили ко мне с переживаниями: кого-то бросил мальчик, кого-то задолбали родители. Как-то поздно вечером ко мне домой приехала мама одного ученика, чтобы я помогла решить проблему с её сыном.



– Английский прямо сейчас помогает?

– Не очень. До того как испанские тренеры подучили русский, говорила с ними на английском. Теперь, когда встречаемся командой, могу перекинуться парой фраз с Норманном – заметно, как приятно ему общаться на английском! Точно так же было с Рагнаром Сигурдссоном. Да и я сама не против попрактиковать язык.



– Как с английским у Карпина?

– Многое понимает, может что-то сказать. Но в целом – не очень, хаха.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

– Работа в школе уже в прошлом?

– Точно конец! Я готова на всё что угодно, только бы не возвращаться в школу. За шесть лет работы я разочаровалась не в профессии, а в отношении к профессии со стороны родителей, что в нас видят обслуживающий персонал.



Раньше за двойку родители спрашивали с ученика, а теперь напирают на учителя. Придёт любая мама, которая говорит «звонит» с ударением на «о», у неё восемь классов образования и лёгкий запах перегара, но она будет учить, как её ребёнку преподавать английский. У меня была такая история, и не одна. Такие мамы открывают дверь ногой и с ходу начинают хамить, потому что у её Серёженьки тройки, а он же любимый сынок и говорит, что учительница дура. «Конечно дура, пойдём к ней сходим».

Понятно, что встречались и отзывчивые, и благодарные дети и родители. Мой любимый ученик ничего выше тройки не получал, про него говорили: «Будь осторожна с Кириллом из 11-го класса, он бездельник и хам». В итоге с Кириллом я сразу нашла контакт – потому что не собирала старческие слухи, а посмотрела на него как на человека. Благодаря нашим занятиям он сдал устный экзамен на максимальный балл. И мы общаемся до сих пор! Кирилл живёт в Марбелье, всегда зовёт в гости, в Эстонии приносил мне цветы.



Когда вспоминаю такое, то понимаю, что работала не зря, и всё классно. Но таких историй, к сожалению, единицы.



Мне очень нравится преподавать, с удовольствием бы вела курсы и частные уроки, но школа, надеюсь, для меня закончилась. А закончилась она очень просто – я вышла замуж, мы переехали с Валерием Георгичем в Москву.

Монолог Дарьи про отношения: влияет ли разница в возрасте, как всю ночь не могут наговориться с Карпиным

– Большая разница в возрасте – это вообще как?

– Конечно, всё зависит от человека и его характера. В случае нашей пары разница в возрасте нам на руку. Валерий Георгич, как он сам говорит, с возрастом стал спокойнее, терпеливее и терпимее – что важно для семейной жизни. Очень трепетный и заботливый отец, наглядеться не может на дочерей.

Из-за того что муж мудрее и взрослее, он иногда мне уступает, и не факт, что он бы делал то же самое в 30 лет. К тому же мы оба были в браке, прошли через развод, знаем, чего хотели и не хотели от себя и супруга. Этот опыт помогает сгладить углы.

– На карантине пары вдруг осознали, что постоянно рядом быть тяжело, не всегда есть о чём поговорить. У вас такой проблемы нет?

– Мы не рядом, только когда команда выезжает на игру – то есть в выходные. По будним проводим много времени вместе, тем более живём в Ростове, где домой не надо добираться два часа.

И всё же если людям не о чём поговорить, то, чтобы это выяснить, карантин не нужен. Мы очень любим быть вдвоём, что в отпуске, что на карантине – нам без разницы. До сих пор можем проговорить всю ночь за бутылочкой красного вина.

Мы настолько на одной волне, что нам больше никто не нужен. Иногда оставляем детей няне, сбегаем на пару дней в гостиницу, болтаем, смотрим сериалы. У нас одинаковые вкусы даже на фильмы и передачи. Сегодня ночью закончили российский сериал «Мёртвое озеро», до этого смотрели «Призрак дома на холме» на Netflix, то есть любим страшное и мистическое, триллеры и детективы.

А темы – да любые! Обсуждаем политику, человеческие отношения, шоу-бизнес, Эстонию, футбол (успехи команды и его тревоги). На днях вот говорили про биатлон.



– Ух!

– Мы действительно друг для друга самые близкие люди и часто об этом говорим. Мы вообще щедрые на комплименты и признания в любви. В «Инстаграме» мне часто пишут: «Даша, мы и не думали, что Георгич на самом деле такой». Они видят, как он во время матча прыгает и может резко ответить в интервью, но в жизни он вообще не тяжёлый. Когда человек любит, он априори не может быть тяжёлым. Когда любишь человека, ты его оберегаешь и от своих негативных эмоций тоже.



Ещё меня часто спрашивают, как мы живём после матчей, ходим ли по струнке после поражений. Понятно, он расстроенный и недовольный, но оберегает нас: не хамит и не грубит.



– Вот мы с вами общаемся, а на заднем плане не кричат дети, вы нашли время на наше общение, в «Инстаграме» то готовите, то спортом занимаетесь. Всё успеваете?

– Это потому что мы приехали в Нарву и раздали детей бабушкам, здесь никого нет, иначе бы все орали и мешали, хаха.

На самом деле Валерий Георгич прекрасный отец, много времени проводит с девочками, и даже если бы дети были дома, я бы так же спокойно сидела в комнате. Он играет, кормит, укладывает спать. Нашу старшую Дашу я укладываю, только когда команда на заезде, а по будням Валера её помоет, расчешет, почистит зубы, книжку почитает и спать уложит. Проблем с личным временем у меня нет, потому что папа молодец, плюс в Ростове нам помогает няня.

– Как Карпин общается с вашей дочкой Анитой?

– У них тёплые отношения. Валера троллит её по поводу женихов, они вместе балуются и хулиганят, бегают по дому. Анита обращается к нему на «ты» и называет Валерой. При этом общается со своим отцом и папой называет только его.

«Взятки» через Кафанова, вратарь «Ростова» играет на фортепьяно лучше Дарьи и другие истории про банду

– Чувство юмора главного тренера помогает «Ростову» побеждать?

– Видела, как Валерий Георгич общается с игроками: там очень много юмора, и за счёт этого сложились тёплые отношения между тренером и футболистами.



Муж сам говорит: «Удивительно, что мы так высоко в таблице». Как жена тренера я вижу, что многие победы приходят на морально-волевых, что настрой помогает добиться успеха. Я же ещё общаюсь с несколькими жёнами футболистов, их мужья говорят: «Атмосфера у нас топ, Георгич молодец, мы все большая семья». Тренер пошутит или поспорит, чтобы игроки побрились или покрасились. У него нет диктатуры или желания застращать: «Всех выгоним». У них доверительные отношения.

Карпин мотивирует «Ростов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Хорен Байрамян рассказывал, что в ресторанах Карпин отсаживается, если видит игроков. Не мешает им отдыхать. Видели такое?

– Георгич подходил, обнимался, смеялся, дёргал Хорика за волосы: «Сидите? Ну сидите, а мы пошли». Или, бывает, заходим: «Опять вы тут, никуда от вас не деться». И мы уходим на другой этаж заведения.



– У вас есть любимые игроки?

– Мы всех любим! Все свои, все родные, как можно их оценивать? Выделить можно каждого.



Глебов – взрывной мальчишка с бородой! Вратари наши – очень интеллигентные ребята. Бабурин шикарно играет на фортепиано, хотя не учился в музыкальной школе, но за пять минут подберёт ноты. Я сама выпускница музыкальной школы с красным дипломом, но никогда не сыграю, как Егор. Это феномен!



Норманн при всей своей брутальности – обаяшка-улыбашка. Да все молодцы!



– Бывает, что через вас игроки подкатывают к тренеру, чтобы чаще выпускал?

– Больше всего дружу с жёнами вратарей: Песьякова и Бабурина. Бывало, они приносили подарки нашим детям, и тогда выходил Георгич: «Девчонки, Кафанову заносите, я вратарей не выбираю, его жену окучивайте». Это у него шутки такие.

Сергей Песьяков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Домашняя версия карпинского «ёпт», странное прозвище дочерей и походы в клуб вместе с родителями – так живут Карпины

– Испанского языка и культуры в вашей жизни много?

– В соседнем доме на одном участке с нами живёт семья испанского тренера «Ростова» Джонни, так что мы часто едим испанскую кухню, летом устраиваем барбекю, много общаемся и перенимаем от них. Плюс мы в тёплых отношениях с дочерьми Валерия Георгича: они живут в Испании, их возлюбленные – испанцы, приезжают, общаемся, я понимаю и даже что-то могу сказать.



– А что из испанской еды? Колбаска, сыр, вино?

– Сыр Валерий Георгич не любит, а вино – только испанское, нам нравится Ribera del Duero. Конечно же, едим хамон, муж регулярно готовит испанский салат с тунцом.



Вообще он любит всё, что я готовлю. Хотя были вещи, которые он никогда не ел, прямо «фу-фу». Например, язык. Но я приготовила его в соусе и подала под видом гуляша. «Вкусно?» – «Вкусно!» – «А ты знаешь, что ты ешь?» Любимого блюда у него нет, но вот вчера мы поехали в магазин, и он купил палку колбасы, чтобы я пожарила ему с картошкой.

– Карпин знаменит словом «ёпт». А что он говорит дома?

– Когда дома я что-то уроню, разобью или ударю, использует «ну, ёптить». «Ёпт» – только в работе. А ещё мы рано узнали, что у нас будет девочка, и муж почему-то стал называть её кастрюлей. И так до сих пор: «Где кастрюля? Где кастрюлины носки?»

– Как Карпин общается с вашими родителями, которые одного с ним возраста?

– Вот мы только приехали, полгода не виделись, живём в любви и согласии. Плохо, когда с родителями неинтересно, но мы вместе отдыхали зимой два года назад, все на одной волне, возраст и увлечения одинаковые, можем в клубе зависнуть. В общем молоды душой.



– В клубе прямо под «тыщ-тыщ-тыщ»?

– Да, тыщ-тыщ-тыщ. Папа с мамой пляшут, и мы. У них отношения не как у тёщи и зятя: они стали родственниками, но остались друзьями.



– И последний вопрос. Ваша жизнь – кайф?

– Полный! У меня очень заботливый муж, он же любящий отец. Мы живём в очень доброжелательном и тёплом во всех смыслах городе. И у нас интересная работа. Футбол – невероятные нервы и эмоции.



Я жена и мама трёх детей. Всё складывается прекрасно.