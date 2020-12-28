Зинченко пора валить из «Сити». Иначе он предаст свою же мечту

На днях «Сити» потерял двух футболистов из-за коронавируса – Жезуса и Уолкера. Казалось, что теперь уж точно в состав вернется Зинченко (Канселу уйдет на свой правый фланг, освободив левый). Однако этого не случилось. В этом сезоне АПЛ украинец провёл на поле лишь 13 минут за 15 туров! Это даже не сигнал, а сигналище от Гвардиолы: Зине пора уходить.

Да, я знаю про голевую передачу в Кубке лиги. В курсе и про три матча в Лиге чемпионов (против «Порту», «Олимпиакоса» и «Марселя»). Однако, как только начинается чемпионат Англии, защитник оказывается на лавке. И это в лучшем случае. В худшем – наблюдает за игрой с трибуны, потому что ему не находится место даже в заявке.

Почему так происходит? Ведь совсем недавно он тащил

Весной 2019-го Зинченко стал важным игроком для «Манчестер Сити». Гвардиола придумал ему роль крайнего защитника, смещавшегося в центр, благодаря чему «Сити» имел численное преимущество в зонах. До пандемии Зинченко считался игроком основы и регулярно оказывался в стартовом составе.

Ещё в марте у него всё было нормально. По информации «Чемпионата», защитник должен был сыграть в основе в ответном матче с «Реалом», но наступил локдаун. Футбол ушёл на долгую паузу. А когда вернулся, Зинченко играл всё меньше и меньше. В июле грубо ошибся в матче с «Саутгемптоном», а августовскую встречу с «Реалом», как и последующую с «Лионом», провёл на скамейке запасных.

Одна из возможных причин – влияние жены футболиста. И дело не только в скандальном высказывании про зашкварившегося Пепа. Хотя и в нём тоже.

«Мягко говоря, чтобы не матюкаться, это полностью прокол Гвардиолы. В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для «Сити» – это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову? Одно дело – вылетать от «Баварии», а другое – вылетать от «Лиона». Ни в коем случае не хочу обижать эту команду, но просто хочу напомнить, что это седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции», – сказала Седан после игры с «Лионом».

То, что нынешняя жена имеет большое влияние на игрока, подтверждает и его окружение. Об этом говорил в том числе Алексей Прудников (его сын занимался трансфером из «Уфы» в «Сити»), который отмечал, что девушка – яркая и у Саши голова может быть забита не тем, чем нужно.

Хотя в 2018-м Гвардиола обожал Зинченко именно за дикое желание доказывать каждый день, что он лучший. Не берусь утверждать, что Александр стал хуже тренироваться. Но мы видим: что-то явно идёт не так – он не играет, даже когда травмы партнеров на это намекают. Футболисту не 18 лет, когда можно ездить по арендам и набираться опыта. В 24 нужно играть и быть лидером команды. И если в «Манчестер Сити» такой вариант исключён, нужно искать другие клубы.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

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Куда уйдёт Зинченко?

Интерес к нему, судя по всему, есть. Осенью появилась информация о возможном переходе в «Барселону», но трансферное окно закрывалось, а Гвардиола публично объявил, что защитник никуда не уйдёт. Теперь тренер вряд ли будет таким категоричным, учитывая желание купить ещё одного левого защитника – Люку Диня из «Эвертона». Очевидно, Зинченко ему не нужен.

Портал 90min сообщил, что в зимнее трансферное окно по игроку готовы сделать предложения «Вулверхэмптон», «Лестер», «Вест Хэм», «Саутгемптон», клубы Испании, Италии и Германии, а также неназванный клуб из РПЛ. И если будет заявлена хорошая сумма, «Сити» начнёт переговоры. При этом, как утверждается, Гвардиола поговорил с футболистом: тот всё же может остаться, но без каких-либо гарантий. А совсем недавно к возможным вариантам итальянская пресса добавила «Наполи» и «Ювентус».

Очевидно, что Зинченко нужно хорошо подумать над выбором. Важно уходить под тренера, который не просто будет в него верить, но и использовать в каждом матче. Даже если это будет команда из середины АПЛ, не важно. Украинцу надо понять, кто он больше: левый защитник или полузащитник, набраться опыта игры на дистанции, чтобы через пару лет уже всерьёз обсуждать переходы в «Баварию» или «Ливерпуль». И лучше бы ему пока не открывать письма с предложениями из России и Украины. Это убьёт его мечту о европейской карьере.