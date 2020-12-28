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Почему украинскому защитнику Александру Зинченко нужно уйти из «Манчестер Сити»

Александру Зинченко нужно уйти из «Манчестер Сити»
Михаил Георгиев
Зинченко пора валить из «Сити». Иначе он предаст свою же мечту
Трансфер, который должен случиться в ближайшее время.
Футбол / Англия 0

На днях «Сити» потерял двух футболистов из-за коронавируса – Жезуса и Уолкера. Казалось, что теперь уж точно в состав вернется Зинченко (Канселу уйдет на свой правый фланг, освободив левый). Однако этого не случилось. В этом сезоне АПЛ украинец провёл на поле лишь 13 минут за 15 туров! Это даже не сигнал, а сигналище от Гвардиолы: Зине пора уходить.

Да, я знаю про голевую передачу в Кубке лиги. В курсе и про три матча в Лиге чемпионов (против «Порту», «Олимпиакоса» и «Марселя»). Однако, как только начинается чемпионат Англии, защитник оказывается на лавке. И это в лучшем случае. В худшем – наблюдает за игрой с трибуны, потому что ему не находится место даже в заявке.

Почему так происходит? Ведь совсем недавно он тащил

Весной 2019-го Зинченко стал важным игроком для «Манчестер Сити». Гвардиола придумал ему роль крайнего защитника, смещавшегося в центр, благодаря чему «Сити» имел численное преимущество в зонах. До пандемии Зинченко считался игроком основы и регулярно оказывался в стартовом составе.

Ещё в марте у него всё было нормально. По информации «Чемпионата», защитник должен был сыграть в основе в ответном матче с «Реалом», но наступил локдаун. Футбол ушёл на долгую паузу. А когда вернулся, Зинченко играл всё меньше и меньше. В июле грубо ошибся в матче с «Саутгемптоном», а августовскую встречу с «Реалом», как и последующую с «Лионом», провёл на скамейке запасных.

Одна из возможных причин – влияние жены футболиста. И дело не только в скандальном высказывании про зашкварившегося Пепа. Хотя и в нём тоже.

«Мягко говоря, чтобы не матюкаться, это полностью прокол Гвардиолы. В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для «Сити» – это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову? Одно дело – вылетать от «Баварии», а другое – вылетать от «Лиона». Ни в коем случае не хочу обижать эту команду, но просто хочу напомнить, что это седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции», – сказала Седан после игры с «Лионом».

То, что нынешняя жена имеет большое влияние на игрока, подтверждает и его окружение. Об этом говорил в том числе Алексей Прудников (его сын занимался трансфером из «Уфы» в «Сити»), который отмечал, что девушка – яркая и у Саши голова может быть забита не тем, чем нужно.

Хотя в 2018-м Гвардиола обожал Зинченко именно за дикое желание доказывать каждый день, что он лучший. Не берусь утверждать, что Александр стал хуже тренироваться. Но мы видим: что-то явно идёт не так – он не играет, даже когда травмы партнеров на это намекают. Футболисту не 18 лет, когда можно ездить по арендам и набираться опыта. В 24 нужно играть и быть лидером команды. И если в «Манчестер Сити» такой вариант исключён, нужно искать другие клубы.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

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Куда уйдёт Зинченко?

Интерес к нему, судя по всему, есть. Осенью появилась информация о возможном переходе в «Барселону», но трансферное окно закрывалось, а Гвардиола публично объявил, что защитник никуда не уйдёт. Теперь тренер вряд ли будет таким категоричным, учитывая желание купить ещё одного левого защитника – Люку Диня из «Эвертона». Очевидно, Зинченко ему не нужен.

Портал 90min сообщил, что в зимнее трансферное окно по игроку готовы сделать предложения «Вулверхэмптон», «Лестер», «Вест Хэм», «Саутгемптон», клубы Испании, Италии и Германии, а также неназванный клуб из РПЛ. И если будет заявлена хорошая сумма, «Сити» начнёт переговоры. При этом, как утверждается, Гвардиола поговорил с футболистом: тот всё же может остаться, но без каких-либо гарантий. А совсем недавно к возможным вариантам итальянская пресса добавила «Наполи» и «Ювентус».

Очевидно, что Зинченко нужно хорошо подумать над выбором. Важно уходить под тренера, который не просто будет в него верить, но и использовать в каждом матче. Даже если это будет команда из середины АПЛ, не важно. Украинцу надо понять, кто он больше: левый защитник или полузащитник, набраться опыта игры на дистанции, чтобы через пару лет уже всерьёз обсуждать переходы в «Баварию» или «Ливерпуль». И лучше бы ему пока не открывать письма с предложениями из России и Украины. Это убьёт его мечту о европейской карьере.

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