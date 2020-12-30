Какой клуб России самый популярный в соцсетях. Исследование «Чемпионата»

«Чемпионат» совместно со Sport12, специализирующимся на исследованиях в области спортивного социального маркетинга, провёл анализ, чтобы узнать, какой клуб РПЛ является самым популярным в социальных сетях. Для этого мы собрали все посты клубов с 8 августа (начало чемпионата) по 20 декабря (перерыв на зимнюю паузу). Именно в период сезона болельщики чаще всего заходят на аккаунты любимых клубов, чтобы узнать какую-либо информацию о своей команде.

Мы собрали статистику из «ВКонтакте», «Инстаграма», «Твиттера» и «Фейсбука». Были включены следующие показатели в зависимости от социальной сети: лайки, комментарии, репосты и реакции. В статистике не учитывались просмотры «сториз», поскольку доступ к этим данным есть только у клубов. Также не учитывались просмотры видео, так как просмотр любого видео может быть случаен, а лайк и репост почти всегда выполняются осознанно, если вы не Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Итоги получились следующие.

«ВКонтакте»

Первую строчку в самой популярной социальной сети в России занял ЦСКА.

«Инстаграм»

Здесь, как и в чемпионате, первый «Зенит».

«Твиттер»

В «Твиттере» чемпионство за «армейцами».

«Фейсбук»

Успех вновь за «Зенитом».

Итоги

Чтобы было легче узнать, какой клуб России самый популярный, мы решили сложить места команд во всех социальных сетях. Чем меньше баллов, тем выше место. В итоговую турнирную таблицу не включили «Тамбов» и «Ахмат» из-за отсутствия аккаунта в «Фейсбуке».

Турнирная таблица

1. ЦСКА, 7 очков



2. «Спартак», 9 очков



3. «Зенит», 15 очков



4. «Локомотив», 18 очков



5. «Краснодар», 20 очков



6. «Ростов», 24 очка



7. «Рубин», 26 очков



8. «Ротор», 31 очко



9. «Динамо», 31 очко



10. «Урал», 36 очков



11. «Уфа», 49 очков



12. «Химки», 49 очков



13. «Сочи», 49 очков



14. «Арсенал», 52 очков