Жозе Моуринью перевернул АПЛ 15 лет назад. Сейчас это кажется невероятным

Летом 2003 года «Челси» вошел в новый исторический этап — контрольный пакет акций клуба выкупил российский олигарх Роман Абрамович. До этого «Челси» был крепкой командой, которая даже брала трофеи в Европе, но о борьбе с монстрами типа «МЮ» или «Арсенала» даже не было речи. Первый сезон при Абрамовиче ушел на раскачку — строился костяк новой команды, «Челси» рулил Клаудио Раньери, который показал неплохой результат (второе место в АПЛ и полуфинал ЛЧ), но амбициозный новый руководитель хотел в кратчайшие сроки сделать из «синих» топ-клуб. Для этого «Челси» нужен был тренер, способный революционно изменить игру команды. И на примете был один кандидат.

Выиграл кубок и после матча говорил о своей собаке. Как Моуринью стал великим «Сражение – это не только 90 минут игры».

Жозе Моуринью весной 2004 года со своим «Порту» прогремел на весь мир — за год до триумфа в Лиге чемпионов португальцы выиграли Кубок УЕФА, а затем вынесли в финале ЛЧ «Монако» и сенсационно взяли «ушастого». 41-летний Моуринью стал самым молодым тренером в истории, который выиграл Лигу чемпионов. Через три дня после финала в Гельзенкирхене Абрамович пригласил Жозе на свою яхту и предложил возглавить «Челси». Португалец ответил согласием.

2 июня 2004 года в небольшом помещении пресс-центра «Стэмфорд Бридж» новый главный тренер «Челси» выдал спич, который навсегда вошел в историю: «В команде собраны очень сильные игроки и, извините за высокомерие, ими теперь руководит тренер высшего уровня. Пожалуйста, не подумайте, что я заносчив, но я выиграл Лигу чемпионов. Я думаю, что я особенный». Журналист Роберт Бизли вспоминал: «Впервые я обратил внимание на Моуринью, когда он бежал вдоль бровки «Олд Траффорд» после гола Коштиньи в 1/8 финала Лиги Чемпионов против «МЮ». Я тогда подумал — ничего себе, вот это парень. И я был на той самой пресс-конференции и понимал, что Моуринью очаровывает. Он был великолепен».

У «Челси» были огромные финансовые ресурсы. Тогда Абрамович полностью доверился тренеру в вопросах комплектования состава. Летом 2004 года Моуринью просто обозначил, какие игроки ему нужны, а от Абрамовича требовалось только открыть кошелек, чтобы деньги потекли рекой. Но это не было бездумным расходованием средств. Трансферы того «Челси» были убийственны по своей эффективности и в короткие сроки создали плацдарм для появления практически непобедимой команды.

К этому можно добавить тот костяк, который формировался еще при Раньери. Одним из главных активов клуба был бывший опорник «Реала» Клод Макелеле. Он пришел в «Челси» еще до Моуринью, но именно при Жозе стал системообразующим игроком. В 2003 году Флорентино Перес так прокомментировал уход француза: «Мы не будем скучать по Макелеле. У него средняя техника, ему недостает скорости, чтобы обводить соперников, а девяносто процентов его передач идут назад или поперек поля. Он не умеет играть головой и редко пасует дальше, чем на три метра». Однако у Раньери и Моуринью был свой взгляд на игру Макелеле. И вскоре «Реал», наверное, трижды пожалел, что отпустил такого игрока, о чем ярко в свое время высказался Зинедин Зидан: «Зачем класть еще один слой золотой краски на «Бентли», если ты вынимаешь из машины двигатель?».

Когда игроки «Челси» были в отпуске, а Моуринью осваивался на новом рабочем месте, он сразу позвонил Макелеле и в разговоре пояснил, какую роль видит для француза в своей игровой схеме. Тогда практически все английские команды играли по классической схеме 4-4-2, но Жозе привез из «Порту» 4-3-3, на которые и планировал перестроить «Челси». В этом модуле Моуринью был необходим классический опорник, лучшие качества которого воплощал в себе француз.

Позже Жозе объяснял свой выбор в пользу Макелеле: «Если у меня есть треугольник в полузащите – Клод Макелеле позади и двое игроков перед ним, тогда у меня всегда будет преимущество против 4-4-2, в которой центральные полузащитники скатываются на фланги. У меня всегда будет лишний игрок в центре. И здесь все начинается с Макелеле, который оказывается между линиями и обеспечивает численное преимущество». И это был лишь один из элементов, с помощью которых Моуринью менял «Челси».

«Это даже хуже, чем Омск», — сказал Абрамович. И решил купить «Челси» Изначально российский олигарх хотел приобрести другой английский клуб.

«Челси» эффективно сработал на трансферном рынке, а Моуринью лично мотивировал игроков

Трансферная политика клуба была направлена на точечное усиление состава. Во-первых, «Челси» был необходим топовый вратарь, который предлагал бы команде не только уверенную игру на ленточке ворот, но и другие качества — игру на выходах и игру ногами. Зимой 2004 года клуб договорился с «Ренном» о покупке Петра Чеха за 10,3 миллиона евро — летом трансфер состоялся, но тогда основным вратарем «Челси» считался Карло Кудичини. Более опытный итальянец обладал огромным авторитетом, но на предсезонке получил травму локтя, что и открыло Чеху дорогу в основу. Вскоре Моуринью сразу обозначил, что Петр будет первым номером, потому что Чех сочетал в себе качества топ-вратаря новой формации.

Во-вторых, Моуринью перевез в Лондон системообразующих игроков «Порту» — в общей сумме 50 миллионов евро улетели на покупку Паулу Феррейры и Рикарду Карвалью. Первый застолбил за собой место на правом фланге обороны, а Рикарду Карвалью с его умением читать игру и шикарным первым пасом стал основным напарником Джона Терри по центру обороны. Следующие запросы Моуринью выполнялись тоже безотказно — так в «Челси» оказались Дидье Дрогба (которого также выделял Раньери как приоритетную трансферную цель) и Тьягу. В рамках сотрудничества с «ПСВ» клуб еще зимой договорился о покупке Арьена Роббена и Матеи Кежмана — Жозе оценил эти сделки положительно. Моуринью также просил купить Деку и Коштинью, но первого переманила «Барселона», а за второго «Порту» заломил слишком большую цену.

Впрочем, у Моуринью уже был в распоряжении прежний костяк команды. «Челси» тем летом отпустил многих номинально неплохих игроков, но они были либо уже возрастными, либо просто не подходили новому тренеру. Вряд ли кто-то сейчас скажет, что потери Верона, Десайи, Пети, Зендена, Хассельбайнка, Гронкьяера, Мельхиота и Форссела стали фатальными для команды. А потенциально топовый Адриан Муту сам впоследствии похоронил свою английскую карьеру кокаиновым скандалом. Но это уже другая история.

В новую эру «Челси» входил уже с проверенными при Раньери бойцами — Галлас, Гудьонсен, Дафф и Жереми остались в клубе и сыграли немаловажную роль в построении чемпионской команды. Отдельно российских болельщиков интересовала судьба Алексея Смертина — в личном разговоре Моуринью сообщил ему, что рассчитывает на него и хочет оставить в клубе. Но особое внимание Жозе уделил английским игрокам команды. Фрэнк Лэмпард вспоминал, как перед стартом Евро-2004 Моуринью и Абрамович выехали в Португалию и встретились с Бриджем, Терри, самим Лэмпардом и Джо Коулом. Жозе произнес следующее: «Вы – английское сердце «Челси» и важнейшая часть команды, и потому я еще больше хочу видеть вас в команде».

Молодой и талантливый Джо Коул тогда не всегда попадал в стартовый состав, но и для него Моуринью нашел нужные слова: «Я знаю, как я хочу тебя использовать, и знаю, как выжать из тебя максимум. Джо, мне всегда удавалось встроить крутого игрока в командную схему. У меня это получалось в «Порту», и уверен, что вместе у нас все получится и в «Челси». Жозе не врал — тот же Дмитрий Аленичев в «Порту» не всегда выходил в основе, но именно он отметился голами в финалах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. А между игроком и тренером установились крепкие дружеские отношения, которые сохраняются до сих пор.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Вот и получилось, что при Моуринью Джо Коул показывал свой лучший футбол в карьере и стал звездой английского футбола. Вообще, ранний Жозе грамотно выстраивал атмосферу в команде и обращал внимание даже на незначительные мелочи, которые позитивно влияли на настроение игроков. Например, благодаря Моуринью на тренировочной базе «Челси» в Харлингтоне появились боллбои. Фрэнк Лэмпард вспоминал: «Раньше нам приходилось бегать за мячом самим – казалось бы, мелочь, но очень важная. Нам было приятно, что тренер обратил на это внимание».

Также Моуринью либерально относился к меню для игроков. Снова вспоминает Фрэнк Лэмпард: «Раньше мы сидели на жесткой диете из пасты, салата, рыбы и курицы, без каких-либо сладостей или так называемой вредной еды. А сейчас к названным продуктам добавились печенье и даже кока-кола. Игроки ценят, когда к ним относятся как к взрослым, и Моуринью предоставляет выбор: ты можешь питаться правильно или неправильно, но если у тебя будут проблемы с кондициями и питанием, то тренер обязательно об этом узнает. И тогда последствия будут очень серьезными. У нас просто есть выбор и мы всегда выбираем правильный путь. Но сами. В этом есть элемент сознательности».

Моуринью вывел понимание тактики и анализа в «Челси» на новый уровень

Тренировочный процесс тоже был изменен, а сам Моуринью углублялся в анализ и тщательную подготовку к каждому сопернику. За несколько дней до матча все футболисты получали сводку по тактическому анализу — схему игры соперника, анализ стандартов, информацию по каждому игроку и статистику. Тренерский штаб Моуринью раскладывал соперников по полочкам и доносил всю информацию до самих футболистов. Но одно дело, как играл соперник, другое — как играл сам «Челси». Жозе менял игровой менталитет команды и уделял особое внимание игре в обороне. Он говорил: «5-4 это хоккейный счет, а не футбольный. Если в тренировочных матчах счет достигает цифр 5-4, то я отправляю игроков в раздевалку, потому что они неправильно обороняются». Секрет удивительных оборонительных показателей «Челси» в том сезоне кроется в том, что команда в короткий срок усвоила требования главного тренера и перенесла эту ментальность на футбольное поле.

Это сейчас Жозе имеет репутацию любителя выставить «автобус» (причем сам Моуринью в сентябре 2004 года и открыл массам этот термин после матча с «Тоттенхэмом») — тактическая эволюция португальца вообще заслуживает отдельного материала, потому что в каждом клубе Жозе сталкивался с разными проблемами, но 15 лет назад его подход к футболу «Челси» был идеален. Это не было тупым вариантом игры на отбой — «Челси» сохранял высокую компактность на всех участках поля, успешно давил в среднем блоке (благодаря схеме 4-3-3), эффективно и быстро двигал мяч вперед, где и уничтожал соперника стремительными атаками.

Фото: Michael Steele/Getty Images

Один из ассистентов Моуринью в «Челси» Стив Кларк так описывал систему игры команды: «Миф о том, что тот «Челси» просто оборонялся и выкладывался на поле, создали медиа. Это неправда. Если в матче было много борьбы, мы не уклонялись от нее и выигрывали. Если рисунок игры был открытым, у нас были футболисты, которые сильны в таком сценарии. Мы находили способы выигрывать такие матчи. В этом был секрет успеха «Челси».

Действительно, ранний Моуринью обращал особое внимание на так называемые «переходные» эпизоды — моменты в игре, когда ни одна из команд еще не завладела мячом. Именно в таких эпизодах «Челси» действовал агрессивно, шел в прессинг и возвращал себе владение. Даже сам Моуринью в 2010 году обозначал, что всегда был заинтересован в том, чтобы самые креативные игроки как можно чаще находились с мячом — именно они обеспечивают результат впереди. А от остальных требовалось просто не допускать ошибок в обороне и создавать комфортные ситуации для возвращения владения и дальнейшего продвижения мяча.

Грамотный баланс состава — основа чемпионского «Челси»

Состав «Челси» для выполнения этих целей был сбалансирован идеально. В центре обороны играли находившиеся в своей лучшей форме Терри и Карвалью (которых иногда подменял универсальный Галлас). Первый был королем борьбы 1v1 и в воздухе, второй уверенно читал эпизоды на перехватах и отвечал за первый пас. По флангам действовали Феррейра и Бридж (+ Галлас), успешно работавшие как в обороне, так и в атаке. Они создавали ширину атак в позиционном владении и редко проваливались в защите.

Центр поля был сильнейшим звеном того «Челси» — Макелеле своей ролью чистого опорника вообще совершил революцию в английском футболе, так как использование такого игрока давал численное преимущество в обороне и в атаке одновременно. Игра Макелеле была максимально простой — отобрать мяч, выбрать самый надежный вариант передачи, повторить. Но француз делал все это на элитном уровне. Выше чаще всего располагались Лэмпард и Тиагу/Жереми. Очень интенсивные в плане движения хавбеки, которые умело обращались с мячом. Лэмпард на топовом уровне поддерживал атаки вторым темпом (именно так Фрэнк и забивал огромное для ЦПЗ количество мячей), а Тиагу и Жереми отвечали за прессинг в среднем блоке и поиск свободных зон под передачи защитников или Макелеле.

В атакующей тройке у Моуринью также были распределены все роли — вингеры отвечали за ширину атак, менялись флангами, все обладали высокой скоростью, поставленным ударом и на дриблинге могли обыграть 1v1 (Дафф, Роббен и Коул). Роль центрфорварда выполнял Дидье Дрогба — физически мощный и прекрасно чувствовавший момент для забегов под передачи. Но самой недооцененной фигурой в атаке того «Челси» был Эйдур Гудьонсен, с помощью которого Моуринью мог лихо менять игровую схему и подстраиваться под соперника.

В Сеть попал отчёт Моуринью по «Барсе» из 2006 года. Жозе опередил время Увидеть разбор соперника от топ-тренера – большая удача.

В частности, «Челси» не сразу перешел на уничтожающие все живое 4-3-3. Моуринью начинал со схемы 4-4-2 с ромбом в центре поля (которая могла иметь гибрид 4-1-4-1), где Макелеле оставался чистым опорником, а к центру поля в пару к Лэмпарду смещался универсальный Гудьонсен. Именно с этой схемой Моуринью в первом туре АПЛ одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) — решающий гол забил Гудьонсен, подключившийся к атаке из глубины.

Гибкость подхода Моуринью к соперникам и подстраивание под определенный стиль обеспечивали «Челси» преимущество в матчах с самыми разными соперниками, будь это воздушный и скоростной венгеровский «Арсенал» или засевший в оборону «Тоттенхэм», из-за которого по осени сгорел Жозе.

Численное преимущество в переходных эпизодах было основой игры раннего Моуринью. В этом плане схема «Челси» работала безотказно, о чем говорил Дамьен Дафф: «Если команда потеряла мяч – нужен переход от атаки к обороне, надо быстро вернуться к воротам, выстроиться. С другой стороны, если случается переход в атаку – необходимо мгновенно переместиться вперед, потому что в этот момент соперник уязвим, так как он еще не перестроился. Мы катком проходились по командам, потому что досконально изучили этот предмет. Я помню тридцать или сорок голов, когда мы отбирали мяч в правильный момент и убегали к чужим воротам за 4-5 секунд».

Жозе ярко продемонстрировал то, как устарели классические английские 4-4-2. Многим соперникам не хватало скорости и компактности, потому что «Челси» всегда имел численный перевес в переходных эпизодах. А индивидуальные качества игроков выводили этот принцип на безотказный уровень — вингеры и нападающие убегали вперед и завершали атаки, Макелеле выжигал в опорной зоне, а Терри и Карвалью наглухо закрывали штрафную. Петр Чех вытаскивал почти все, что летело в створ и редко ошибался. В том «Челси» не было провисающих позиций.

Непробиваемая оборона (и немного фартовая)

В 38 матчах АПЛ «Челси» пропустил всего 15 голов. Это феноменальный результат, которого впоследствии не смогли добиться даже самые топовые чемпионские команды — «Ливерпуль» в прошлом сезоне пропустил 33 гола. «Манчестер Сити» до этого — 23. «МЮ» в сезоне 2007/08 — 22. В кампании 2003/04 «Арсенал» добился уникального достижения и не проиграл ни одного матча. Но и «Челси» в первый сезон Моуринью уступил лишь один раз — в октябре 2004 года «синие» на выезде проиграли «Манчестер Сити» 0:1.

После триумфа «Челси» многие клубы АПЛ стали судорожно искать новые варианты игры, чтобы противостоять Моуринью — появилась новая модная схема 4-2-3-1, против которой принципы Жозе работали уже не так успешно. Но сам факт того, что молодой тренер одним сезоном произвел настоящую тактическую революцию в одной лиге, говорит о многом. В том числе о величии того «Челси» и того Моуринью.

Естественно, «Челси» заиграл в свой привычный футбол не сразу — наработки Моуринью были понятны, но во многих матчах (особенно в первой части сезона) «Челси» выгрызал очки благодаря индивидуальному мастерству игроков атаки. Тут как раз на первый план выходила надежность «Челси» в обороне. Всего в двух матчах сезона «синие» пропустили более одного мяча за игру — с «Болтоном» (2:2) и с «Арсеналом» (2:2).

С 18-го по 27-й тур «Челси» не пропускал вообще, и длилось это три месяца (сухую серию Петра Чеха прервал в марте «Норвич»). На этом отрезке «Челси» выдал победную серию в рождественский период, а «Арсенал» растерял большое количество очков и превратился просто в преследователя. Догнать «Челси» уже никто так и не смог. 30 апреля 2005 года команда досрочно оформила чемпионство в матче с «Болтоном» благодаря дублю Лэмпарда (2:0), а два тура спустя красиво разделалась с «Манчестер Юнайтед» на выезде (3:1).

Но были и такие матчи, когда «Челси» откровенно везло — в том же ничейной игре с «Арсеналом» Тьерри Анри при счете 2:2 на последних минутах упустил убойный момент, когда бахнул выше пустых ворот с нескольких метров. Кто знает, как повернулась бы чемпионская гонка в лиге, если бы «Арсенал» тогда одержал победу.

Однако история АПЛ говорит о том, что чемпионами чаще всего становились команды, на чьей стороне было везение — тут как раз уместно избитое выражение про «чемпионский фарт». Очевидно, что в глобальном плане система Моуринью работала практически безотказно, но когда «Челси» упускал инициативу, то на стороне Жозе была плохая реализация соперников и феноменальная игра Петра Чеха (24 сухих матча в АПЛ — этот рекорд не побит до сих пор).

В «Челси» каждый игрок был полезен и четко понимал свою роль на поле

Жозе выстроил новый менталитет команды, где каждый игрок воспринимал себя как часть единого целого. Моуринью общался с футболистами индивидуально (про Джо Коула я уже писал выше), передавал им записки на поле с короткими индивидуальными указаниями, знал все о личных проблемах — с таким отношением к себе футболисты «Челси» выходили на поле уничтожать. Это, кстати, сильно отличается от методов работы Моуринью в «Реале» и «МЮ», когда Жозе стал напрямую обвинять игроков в неудачах команды. Во время первого захода в «Челси» молодой специалист такого себе не позволял. И «Челси» летал, это была по-настоящему чемпионская и сплоченная вокруг фигуры тренера команда.

Несмотря на шикарный баланс и глубину состава, у Моуринью иногда возникали кадровые проблемы. В частности, первый сезон Дрогба «Челси» получился не самым результативным (всего 10 голов в 26 матчах АПЛ) из-за серии травм. Но ивуарийца классно впереди подменял Гудьонсен, наколотивший 12 мячей в 37 играх. В начале сезона Моуринью не мог рассчитывать на получившего травму Роббена (голландец уже тогда был хрустальным), но на помощь пришли Дафф и Коул + все тот же универсальный Гудьонсен. А когда Роббен вернулся, то атака «Челси» заиграла новыми красками — еще не облысевший Арьен забивал практически в каждом матче и получил звание лучшего игрока ноября в АПЛ.

Фото: Ben Radford/Getty Images

Даже номинально запасной Смертин при случае затыкал дыры в составе — в январском матче с «Мидлсбро» российский полузащитник вышел на левом фланге обороны, и «Челси» в том матче не пропустил, одержав победу со счетом 2:0. Также Моуринью подтянул к основе Глена Джонсона, который выходил на флангах обороны и даже атаки (сыграл в 16 матчах). Камерунский хавбек Жереми использовался тренером в центре поля и на флангах обороны — универсализм таких игроков помогал «Челси» находить глубину состава там, где, казалось бы, ее не было. Галлас, например, после травмы Бриджа ушел на левый фланг обороны, и «Челси» нисколько не просел в качестве. Даже не на родных позициях игроки выступали с максимальной концентрацией и не отходили от тактических установок.

Когда из-за тяжелой травмы выбыл Скотт Паркер (лучший молодой игрок сезона 2003/04 в АПЛ), Моуринью обозначил, что клубу нужен еще один резервный хавбек — так в «Челси» зимой 2005 года появился купленный у ЦСКА чех Иржи Ярошик. Он играл немного, но, к примеру, вышел в основе в победном финале Кубка Лиги против «Ливерпуля» (3:2) и поучаствовал в завоевании первого трофея Моуринью в Англии. В этом же матче победным голом отметился Кежман — номинально запасной форвард «Челси», но и свой вклад в историю клуба он тогда тоже внес.

"Я Жозе Моуринью, и я не меняюсь" Сегодня исполняется 51 год Жозе Моуринью. Вспоминаем самые известные цитаты главного острослова современного футбола.

Моуринью был не только тренером, но и шоуменом

Жозе, по сути, стал первым тренером в Англии, который в промышленным масштабах занимался трэш-током и раз за разом генерировал исторические цитаты. В этом, кстати, был один из методов Моуринью по мотивации собственных игроков, сам Жозе объяснял это так: «На самом деле, игра начинается на предматчевой пресс-конференции, а заканчивается на послематчевой». Тренер «Челси» ловко маневрировал между жесткими панчами и тонким троллингом, чем задевал многих соперников.

В сентябре 2004 года Моуринью выдал фразу про «автобус» и жестко прошелся по оборонительной игре «Тоттенхэма». Досталось и Алексу Фергюсону, но это был больше дружеский подкол, когда Моуринью сказал на пресс-конференции перед матчем с «МЮ», что на последней встрече Фергюсон угостил Жозе вином, которое имело дурной привкус. Естественно, такие вещи привлекали внимание журналистов, и тренер «Челси» этими разговорами постепенно создавал свой неповторимый медийный образ.

Перед матчем с «Арсеналом» (2:2) Жозе подогрел атмосферу перед дерби и сказал о том, что Тьерри Анри забивает только маленьким клубам. Анри ответил на это дублем в ворота Чеха и после игры ответил Моуринью: «Сегодня я забил им два гола. Теперь вот не знаю, считать «Челси» большим клубом или нет».

Фото: liewig christian/Corbis via Getty Images

Ну а самая известная история того сезона — атака Моуринью на Франка Раайкарда во время противостояния «Челси» с «Барселоной» в 1/8 Лиги чемпионов. Сначала Жозе выбесил тренера каталонцев тем, что полностью угадал состав соперника на пресс-конференции и открыто назвал свой. Голландец разразился гневной тирадой: «Челси» три дня тренировался за закрытыми дверями. Если Моуринью назвал состав за день до матча, то я не понимаю, зачем он три дня проводил закрытые тренировки».

После матча на «Камп Ноу» (был удален Дрогба, а каталонцы победили 2:1) Жозе подбросил на вентилятор и сказал, что в перерыве Раайкард общался с судьями, обвинив таким образом соперника в сговоре с судьями. В ответном матче «Челси» обыграл «Барселону» со счетом 4:2, но Моуринью не избежал санкций УЕФА за свои слова и был дисквалифицирован на игры с «Баварией».

Однако Жозе не растерялся — спрятался в корзину для грязного белья и таким образом попал в раздевалку «Челси» перед первым матчем в Лондоне: «Стюарт Баннистер, человек, отвечающий в «Челси» за экипировку, посадил меня в ящик. Крышка была чуть приоткрыта, чтобы я мог дышать. Когда он вывозил ящик из раздевалки, за ним пошли сотрудники УЕФА, которые очень хотели меня найти. Я всё ещё был там, но ему пришлось закрыть крышку. Когда он её открыл, я умирал. Говорю об этом серьёзно. Я был близок к смерти. Это правда». «Челси» тогда выиграл 4:2, затем уступил на выезде 2:3, но все равно прошел дальше.

Уже после завоевания титула АПЛ в открытую атаку на Моуринью пошел Арсен Венгер, которого очевидно раздражало появление нового конкурента — француз напрямую прошелся по Жозе в августе 2005 года: «Мы живем в мире, в котором есть только победители и проигравшие. Но спорту грозит опасность, если он будет поощрять тех, кто отказывается брать инициативу в свои руки». На что Моуринью ответил как никогда жестко: «Очевидно, что Венгер испытывает сложности в матчах с «Челси», поэтому говорит подобные вещи. Я думаю, что он — типичный вуайерист, обожает наблюдать за другими людьми. Знаете, есть мужики, у которых дома есть большие телескопы, с помощью которых они заглядывают в чужие окна. Венгер похож на таких. Это болезнь: он говорит, говорит и говорит только о «Челси».

Это уже была настоящая война между двумя тренерами, ставшая отдельной историей. Жозе умел делать шоу и в этом плане тоже изменил английский футбол.

Два трофея и гол-фантом «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

В свой первый сезон Моуринью выиграл Кубок Лиги и АПЛ. В Кубке Англии Жозе совершил одну из своих немногих на тот момент ошибок — в матче с «Ньюкаслом» (нарезка этой игры, кстати, попала в фильм «Гол») сделал в перерыве три замены, но во втором тайме сломался Уэйн Бридж. «Челси» остался в меньшинстве и проиграл. Хотя сам Моуринью признавал, мол, жалеть ему не о чем и, наоборот, даже хорошо, что «Челси» разгрузил себе календарь.

А вот в Лиге чемпионов «Челси» остановился в шаге от финала. После фееричных противостояний с «Барселоной» и «Баварией» в соперники выпал «Ливерпуль», заваливший сезон в Англии, но бросивший все силы на ЛЧ. Бенитес тогда выставил эталонный автобус, ни разу не пропустил в двух матчах (в АПЛ против «Челси» Моуринью такое удалось только «Манчестер Сити» — да и то благодаря Дэвиду Джеймсу), а судьбу полуфинала решил корявый гол-фантом Луиса Гарсии. После его удара и серии рикошетов мяч опустился за линию ворот Чеха, откуда был сразу же выбит в поле. «Челси» в ответных атаках так и не отыгрался — матч всей жизни провел Джейми Каррагер. Хороший шанс был у Гудьонсена в самой концовке, но исландец, столь часто выручавший «Челси» по ходу сезона своими голами, промахнулся с нескольких метров. Так «Ливерпуль» получил путевку в Стамбул, где был сыгран эпичный финал с «Миланом».

Тем не менее, первый сезон Моуринью вошел в историю — «Челси» выиграл чемпионат Англии впервые за 50 лет и установил несколько рекордов, некоторые из которых не побиты до сих пор. Инновационная тактика Моуринью взломала всю лигу, а «Стэмфорд Бридж» превратился в неприступную крепость («Челси» потерял очки в домашних матчах лишь один раз, сыграв вничью с «Чарльтоном»).

Фото: Mike Egerton — PA Images via Getty Images

Уэйн Бридж, когда его спросили о ключевом моменте той чемпионской кампании, сказал: «Думаю, дело было в менталитете. Футболисты «Челси» переняли у Жозе психологию победителя. Моуринью удалось сблизиться со всем составом. У каждого тренера есть любимчики. Но у Жозе была другая ситуация. Он окружил себя игроками, которые верили в него. В ответ он и сам доверял футболистам. В результате все хотели показать свой максимум. Даже те, кто играл редко. На каждый матч игроки выходили с мыслью: «Мы не можем проиграть, мы обязательно победим».

Моуринью снова покоряет АПЛ. Как португалец изменил «Тоттенхэм» Кейн и Сон издеваются над соперниками, но есть и другие герои.

В следующем сезоне «Челси» защитил титул, но уже на подходе был обновленный «МЮ» Алекса Фергюсона, ведомый стремительно прогрессирующим Криштиану Роналду. «Синие» входили в новую эру уже в статусе топ-клуба, а игроки основы в ранге суперзвезд. Но перед сезоном 2004/05 расстановка сил была другой. Тогда никто не знал, что в Лэмпарде кроется талант полузащитника-бомбардира и что списанный из «Реала» Макелеле может в одиночку держать на себе весь центр поля. Раскрылись Роббен, Джо Коул, Чех и другие молодые игроки. Все это произошло при Моуринью, который 15 лет назад совершил революцию в английском футболе и подтвердил свои предсезонные слова о том, что он никто иной как The Special One.