«Чем больше величия, тем порядочнее игрок». Павлюченко – про Модрича и ушастого Бэйла

Всем привет! Это снова Роман Павлюченко с рассказами про Англию, АПЛ и жизнь в Лондоне.

Сегодня поговорим про героев моего «Тоттенхэма», которые в клубе до сих пор и продолжают играть на топ-уровне – конечно же, я про Гарри Кейна и Гарета Бэйла. А также Луку Модрича (знаю, что он в «Реале», но про него мне также есть что сказать). Я играл с каждым из них и знаю их не только как футболистов, но и как людей.

Павлюченко пишет про АПЛ! В первой серии – как его выгнали из района Аршавина А также сравнение Моуринью с Гусом и Черчесовым.

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В первой колонке я рассказывал, что стараюсь не пропускать матчи «Тоттенхэма»: болею, переживаю, слежу за действиями симпатичного мне Моуринью. И могу сказать, что сегодня в команде собрались лучшие футболисты своих сборных – начиная от вратаря и заканчивая нападающими. И, конечно, мне нравится связка Кейна и Сона: когда один отдаёт, а другой забивает и вообще лучший в лиге по системе «гол+пас» (19).

Мне бы на месте Кейна в команде, где почти все футболисты участвуют в атаке и играют на тебя, было бы очень кайфово! Ведь нападающему что нужно? Игра на него, а также чуйка. Кейн там, где нужно. Плюс команда играет на него: как «Юве» на Криша и «Барса» – на Месси. Когда атакующие игроки выходят три в два, отдают на Кейна, зная, что он забьёт. Он и сам понимает, что лидер, что команда играет на него. Подработал – пробил. Забивает с угла, почти от углового флажка.

Фото: Getty Images

С Кейном мы несколько раз выходили в паре, когда он был совсем молод: в чемпионате не играл, но попадал на замену в Лиге Европы. И если бы мне тогда сказали, что Кейн станет капитаном сборной Англии и будет забивать столько мячей, я бы не поверил. Смотрел на него и думал: «Как ты вообще в футбол играешь?» Медленный, слабенький и суховатый в плане мышц игрок, правда, с отменным ударом с двух ног.



Рад, что он вырос в топ-нападающего!

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Когда я пришёл в команду при Хуанде Рамосе, Модрич и Бэйл были игроками запаса и выходили на 5-10 минут. Помню большие уши и причёску, а ещё Бэйлу при выходе на замену трибуны кричали «ууу», что-то бросали на поле.

Фото: Ian Walton/Getty Images

Оказывается, когда я только пришёл, мы проиграли много туров подряд и шли в самом конце, «Тоттенхэм» постоянно терял очки, особенно когда Бэйл выходил на замену. Болельщики это запомнили и поэтому свистели.



Бэйл долго не играл, тренер ему не доверял, но при Реднаппе вышел вместо кого-то травмированного: и у него пошло! Что-то щёлкнуло, смотрю на него – а он превращается в машину. Я не понимал, как остановить Бэйла. Только сбивать или брать сачок и ловить его, как бабочку!



То же самое происходило с Модричем. Смотрел, как Лука работал на тренировке с мячом. У него что, глаза сзади есть? Контролировал всё, что происходило вокруг!



Модрич всегда слушал хорватскую музыку, как и Чорлука. Бэйл – не знаю, что слушал. Оба спокойные парни. Да, суперзвёзды, но обоим могли подсказывать игроки помладше, они никогда не обижались, нормально воспринимали.



Я знаю: если сейчас напихаешь молодёжи, в ответ получишь в десять раз больше слов. Однако чем больше величия, тем порядочнее футболист. Всё умеют, но воспринимает критику нормально. Бэйл и Модрич никогда не обижались и не злились. Хорошие парни!

Лука понимал много русских слов, плюс я человек добрый – легко адаптировался и со всеми общался.



С Модричем и Бэйлом дружим до сих пор. Когда Чорлука ездил в сборную Хорватии, Модрич через него передал мне две формы «Реала»: свою и Бэйла, на которых одинаково написали: «Суперпав, удачи, сильно скучаем».



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Последний раз на базу «Тоттенхэма» приезжал, когда играл за «Локомотив»: были проблемы со спиной, а клубный доктор делал уколы, которые помогали мне играть. Ребята из команды обрадовались: «Пав, ты где, как дела?»

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Тоттенхэм» к тому моменту достроил базу: тренажёрный зал увеличил раз в десять, стало больше ванн и бассейнов.

А при мне тренировались на старой базе, которая, кстати, совсем не похожа на наши. Это в Тарасовке трёхэтажная база, у каждого своя комната, футболисты там ночевали. А в Англии другой подход – заездов не было. База – чисто раздевалка, тренажёрный зал, массажная комната и столовая. Потренировался, поел и уехал.



А ещё у них нет бань – в Англии не видел ни разу. Хотя в прохладную погоду не отказался бы от баньки.



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Ещё раз всех с наступившим новым годом! Тепла, здоровья и добрых историй!