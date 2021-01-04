«Челси» ищет варианты на замену Лэмпарду. 1:3 от «Сити» будет трудно забыть

«Челси» правда жаль. Если в первом тайме команда хотя бы участвовала в матче за счёт постоянных косяков в защите, то во втором игра больше напоминала тренировку «Сити». К взрослой команде привели юношей, и те впервые почувствовали, что такое настоящий футбол. Больше всего в эти минуты было грустно смотреть на Фрэнка Лэмпарда. Он не особо эмоционально наблюдал за происходящим и не знал, что делать. К Boxing day его команда подошла в странном состоянии: её хватает на первые 15-20 минут, а потом в головах игроков включается режим остановки. «Челси» не бежит. И соперник за счёт более активного движения их раскатывает. Так было и в этот раз.



У «Челси» в принципе дела идут не очень с командами из топ-6. «Манчестер Сити» был пятым соперником в сезоне, а у Лэмпарда – ноль побед. И когда побеждать, если не сейчас? У команды Гвардиолы мощные коронавирусные проблемы. Дошло до того, что тренер выпустил на поле в стартовом составе Александра Зинченко, который до этого сыграл только 13 минут в АПЛ. Согласитесь, это говорит о многом. В воротах оказался Зак Стеффен, дебютировавший в чемпионате. Какие ещё условия нужно создать, чтобы наконец-то выбраться из пике? Ведь в шести последних матчах у лондонцев была только одна победа.



И первые 10 минут «Челси» был неплох. Даже создал у ворот соперника редкую для футбола ситуацию – свободный удар из штрафной.

А после главный арбитр мог ставить пенальти за фол на Вернере. Но момент почему-то заиграли. Дальше концентрация хозяев вылетела далеко за пределы стадиона и утонула в районе Темзы. «Манчестер Сити» до конца тайма забил три. И если первые два гола ещё можно списать на индивидуальные ошибки, то в третьем с клоунскими носами оказалась вся команда. Стерлинг в одиночестве бежал до ворот Менди с середины поля. Остановился в штрафной, обыграл пару прибежавших соперников, пробил в штангу, но даже это не спасло «Челси» от гола. Ведь на подборе был Де Брёйне. Куча защитников, но никто не закрывал ни его, ни Фодена.

Оказалось, «Челси» пропустил три мяча за первый тайм второй раз в истории в АПЛ. Впервые это случилось не так давно – в 2017 году против «Бернли». После поражения главный тренер «Челси» говорил о давлении.



«Всё решили индивидуальные ошибки. Они наказали нас. Чтобы достичь топ-уровня, на котором «Манчестер Сити» находится уже несколько лет, нужно уметь справляться с давлением. Во втором тайме мы боролись, но при счёте 0:3 игра была в значительной степени уже сделана», – сказал Лэмпард после игры.

Заметили? Коуч снова по сути обвинил игроков. Именно из-за их индивидуальных ошибок команда проиграла. Может, Лэмпарду пора покопаться и в своей работе? Объяснить, почему такие проблемы с физикой? Почему не забивает Вернер? Что стало с центром обороны?



Англичанину не стоит удивляться, что после финального свистка The Athletic выкатил инсайд: клуб изучает варианты замены тренеру, у которого напряжённые отношения с некоторыми игроками. Тут важно понимать, что это информация одного из самых солидных спортивных изданий страны и с огромной вероятностью инсайд достоверный.



Фрэнку пора всерьёз переосмыслить многие моменты. Иначе к плей-офф Лиги чемпионов руководство «Челси» найдёт кого-то ещё.