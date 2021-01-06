АПЛ воюет с ковидом. Как доигрывать чемпионат Англии?

Переносов матчей всё больше, а резервных дней всё меньше.

В Великобритании очередной раунд борьбы с коронавирусом. Новый штамм, по-прежнему большое число заболевших – премьер-министр Борис Джонсон вводит новый жёсткий локдаун.



Но АПЛ всё ещё не встаёт на паузу, несмотря на заболеваемость в стране, хотя из-за положительных тестов на ковид внутри команды матчи переносятся.



Иногда подводят и сами футболисты, нарушая правила безопасности.

Самая яркая история – парни из «Вест Хэма» и «Тоттенхэма» отпраздновали Рождество вместе

В ночь на 25 декабря в «инстаграме» Мануэля Лансини из «Вест Хэма» появилось такое фото.

Изначально кажется, что ничего необычного. Фото было сделано на тусовке нескольких футболистов – Мануэля Лансини из «Вест Хэма», а также Серхио Регилона, Эрика Ламелы и Джованни Ло Чельсо из «Тоттенхэма».



Полный снимок остался на сайте Daily Mail. Там (помимо футболистов) есть ещё их семьи и аниматор в костюме Санты.



Такое празднование – нарушение правила, которое запрещает пересекаться нескольким игрокам в одном помещении. «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» осудили поведение своих игроков. Моуринью сказал, что сильно разочарован поступком Ламелы и Ло Чельсо. Про Регилона он сказал отдельно:



«Я подарил ему португальского поросенка, а это прекрасный подарок для португальцев и испанцев. Я подарил его Регилону, потому что он мне сказал, что будет праздновать Рождество в одиночестве. И я позаботился о нём.



Но Регилон не был один, как вы могли заметить».



Футболисты извинились перед фанатами в «Твиттере» – написали очень похожие посты с посылом: «Я сильно извиняюсь за своё поведение. Такие поступки недопустимы с учетом ситуации, творящейся в мире. Я учту эту ошибку».

Истории про ковид и игроков из Англии

На самом деле таких историй не очень много. Клубы следят за футболистами и постоянно требуют придерживаться простейших правил. Но иногда бывают такие истории.

В «Сити» расследуют дело Менди – тот пригласил к себе на вечеринку в честь Нового года трёх человек. Просто напомним: в конце декабря в «Манчестер Сити» была вспышка коронавируса, отменили их матч с «Эвертоном».

В сентябре Фила Фодена и Мэйсона Гринвуда отстранили от матча Англии против Дании – после встречи с Исландией они привели в номер отеля двух исландских девушек.

Проблемы с нарушением антиковидных правил были зафиксированы у «Манчестер Сити» и весной. В апреле Кайл Уокер и его друг вызвали на дом двух проституток. На следующий день в «инстаграме» Уокера появился пост о том, как важно придерживаться правил и заботиться не только о себе, но и о близких.

Стоп, локдаун? Как он повлияет на футбол в Англии?

Новый локдаун – новый правила.

1. Запрещено покидать дома. Исключения – экстренные случаи: поход к врачу, посещение магазинов, занятия спортом на воздухе, поездка на работу (доступно для тех, кого не отправили на удалёнку).

2. Колледжи и школы с 5 января переходят на дистанционное обучение до февральских каникул. Пока под вопросом летние экзамены: их либо проведут по особым правилам, либо отменят вообще. Университеты продолжат обучать студентов дистанционно.

В то же время учреждения, занимающиеся дошкольным обучением, всё ещё открыты.

3. Любительские соревнования отменяются (закрываются даже некоторые спортивные сооружения под открытым небом). Но это не коснётся профессиональных лиг.

4. Рестораны могут работать на вынос.

The Athletic пишет, что АПЛ рассматривает возможную приостановку сезона, но на данный момент такой поворот невозможен. Некоторые клубы согласны на такой вариант, другие выступают против.

Тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс говорит:

«Да, я слышал, что появился новый штамм вируса, который заразнее предыдущего на 70%. Но тут хоть закрывай АПЛ, хоть не закрывай – мы так и так не сможем сдержать его. Так что сейчас лучше продолжить сезон и думать по мере возникновения проблемы».

Ещё один инсайд от The Athletic по теме противодействия АПЛ коронавирусу. Главные меры:

меньше рукопожатий;

большие штрафы за несоблюдение правил социального дистанцирования;

проведение матчей на нейтральных полях в случае, если в регионах будет неблагоприятная ситуация с ковидом;

АПЛ отрицательно настроена на продление сезона – это осложняется чемпионатом Европы.

Премьер-лига продолжит проводить плановые тестирования, она даже готова к переносам матчей. Но сейчас, как пишет Daily Mail, её руководство беспокоит уплотнение календаря (то есть постепенное вычёркивание резервных дней для перенесённых матчей) и отсутствие чёткого плана борьбы с коронавирусом.