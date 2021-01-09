Как выглядела бы таблица РПЛ без голов легионеров. «Спартака» нет даже в десятке!

Несколько недель назад чемпионат России ушёл на длительный перерыв. Мы узнали зимнего чемпиона, его главных преследователей, а также команды, которым предстоит нелёгкая борьба за сохранение прописки в элитном дивизионе. Впрочем, ситуация была бы несколько иной, не будь в российском чемпионате легионеров. Мы провели скрупулезные расчеты, убрав из таблицы голы иностранных футболистов.

Для начала необходимо обрисовать контуры понятия «легионер». Естественно, футболисты без российского паспорта сразу попадают в данную категорию. Помимо этого, легионерами мы считали игроков с российским паспортом, но заигранных за другие сборные. К примеру, полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян и нападающий «Химок» Аршак Корян в свое время выступали за молодежную сборную России, однако сейчас заиграны за национальную команду Армении, поэтому мы считаем их легионерами. В свою очередь, форвард «Краснодара» Ари легионером не считается, поскольку провёл пару матчей в составе сборной России.

Итак, давайте посмотрим на таблицу без учёта голов иностранных футболистов.

Любопытно, что «Зенит» набрал такое же количество очков, что и в нынешней таблице РПЛ, но при этом в нашей таблице сине-бело-голубые не потерпели ни одного поражения. Клуб из Санкт-Петербурга проигрывал «Динамо» (0:1) и «Рубину» (1:2), однако пропускал голы от легионеров. У бело-голубых отличился Тони Шуньич, у казанцев — Джордже Деспотович и Дарко Йевтич. При реальном положении вещей «Зенит» в этих матчах не набрал ни одного очка, в нашей таблице команда Сергея Семака обогатилась на четыре балла, поскольку единственный мяч во встрече с «Рубином» забил россиянин Александр Ерохин.

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Главной неожиданностью можно признать присутствие в тройке призёров «Химок». Подмосковный клуб мощно накатил на концовку первой части чемпионата и одержал пять побед в последних шести матчах. Благодаря этому команде удалось вплотную приблизиться к ЦСКА.

«Спартак», занимающий в реальной таблице третье место, после наших подсчётов выпал из первой десятки. И тут есть несколько любопытных деталей. Красно-белые дважды обыграли «Тамбов» (2:0 и 5:1), то есть набрали шесть очков, но давайте посмотрим, кто забивал у команды Доменико Тедеско. В первом случае победу столичному клубу принёс дубль Айртона, а во втором все пять мячей у красно-белых забивали легионеры (по два мяча забили Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе, один — Самуэль Жиго), в то время как у «Тамбова» единственный гол оформил россиянин нападающий Герман Онугха. Таким образом, вместо шести очков «Спартак» у нас получит всего один балл. Во встрече с «Краснодаром» (3:1) у московского клуба забивали три легионера: Понсе, Ларссон и Виктор Мозес. У «быков» же отличился россиянин Леон Сабуа, поэтому вместо трёх очков «Спартак» у нас не получил ни одного.

В заключение скажем несколько слов по поводу матчей с участием самых популярных клубов РПЛ. В первом круге «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 2:1, но оба мяча у победителей забил Сердар Азмун. Впрочем, у «армейцев» отличился Никола Влашич, поэтому без легионеров голов мы бы не увидели. Нулевой ничьей закончился бы и матч ЦСКА со «Спартаком», так как у хозяев все три мяча забили иностранные футболисты: Хёрдур Магнуссон, Влашич и Чидера Эджуке, а у «Спартака» отличился Понсе.

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«Зенит» дважды обыграл бы «Спартак», поскольку в матче первого круга у сине-бело-голубых результативным ударом отметился Ерохин, а у красно-белых — Понсе. В Санкт-Петербурге команда Семака также победила бы со счётом 1:0, а не 3:1. Два мяча у хозяев забили Азмун и Ярослав Ракицкий, а гостям помог автогол Деяна Ловрена, который мы в своей таблице также не учитываем.