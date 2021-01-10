«Балласт» топ-клубов РПЛ. Сколько на нём можно заработать?

Совсем скоро клубы РПЛ выйдут из отпуска и начнут подготовку ко второй части сезона. При этом работа в клубных офисах уже вовсю кипит. Ищут не только усиление, но и варианты сброса «балласта». Мы проанализировали составы ведущих команд, чтобы выявить ненужных исполнителей, и прикинули, за сколько их можно продать.

В расчёт брались футболисты, которые редко играют в этом сезоне, с трудом проходят в состав или находятся в аренде без особых шансов закрепиться в своих основных клубах.

«Зенит»

Лидер чемпионата России имеет вполне сбалансированный состав. Практически все игроки, так или иначе, нужны Сергею Семаку. Почти не получают шанса в первой команде только Александр Васютин, Леон Мусаев и Даниил Шамкин. Последние двое время от времени играют за «Зенит-2». Вряд ли их уход серьёзно скажется на питерском клубе.

Также на балансе «Зенита» числятся два аргентинца - Эмануэль Маммана, который в текущем сезоне выступает за «Сочи», и Эмилиано Ригони, выступающий в «Эльче» на правах аренды. Transfermarkt оценивает зенитовский балласт в 9,5 млн евро. На эти деньги вполне можно купить добротного футболиста в одну из проблемных зон.

Главные задачи на зиму-2021. «Зенит» Что нужно сделать клубу из Санкт-Петербурга, чтобы стать сильнее и начать греметь не только в РПЛ, но и на международной арене?

ЦСКА

Чуть больше ненужных игроков в составе ЦСКА. Виктор Васин откровенно не тянет уровень «армейского» клуба — часто ошибается и проигрывает конкуренцию более молодым защитникам. На этом, в принципе, всё. Есть молодёжь, но назвать её «балластом» не повернётся язык. Особенно учитывая то, как много воспитанников ЦСКА подтянулось к основе в прошлом году. Выделяются на общем фоне Константин Марадишвили и Наир Тикнизян. Главное открытие сезона - Игорь Дивеев — прошёл школу «Уфы», но раскрылся уже в составе «армейцев».

Зато много игроков в арендах — сразу пять. Больше всего шансов заиграть в ЦСКА у Ильи Помазуна, ведь рано или поздно Акинфеев закончит карьеру. Кроме него, в аренде находятся Яка Бийол («Ганновер-96»), Седрик Гогуа («Ротор»), Виталий Жиронкин («Балтика») и Гоча Гогричиани («Акрон»). Ещё двое — Такума Нисимура и Лассана Н’Диайе - недавно вернулись в «армейский» клуб. Будущего в ЦСКА у них, скорее всего, нет. За всю эту бригаду (без учёта Помазуна) оптом можно выручить чуть больше 5 млн евро.

Дублёр Акинфеева засверкал в РПЛ. Помазун сделал правильный выбор — в пользу футбола «Игрок матча» против «Локо» и «Краснодара».

«Спартак»

Через «Спартак» привычно проходит много футболистов. Меняются тренеры, происходят перестановки в руководстве клуба, а страдает от этого бюджет красно-белых. Селекция не всегда работает успешно, поэтому и список невостребованных игроков у «Спартака» внушительный.

Из состава выпадают Илья Кутепов, Александр Ташаев, Аяз Гулиев, Остон Урунов и Александр Кокорин. При этом в аренде у «Спартака» шесть игроков: Гус Тиль («Фрайбург»), Резиуан Мирзов («Химки»), Николай Рассказов, Александр Ломовицкий (оба — тульский «Арсенал»), Артём Тимофеев и Георгий Мелкадзе (оба — «Ахмат»). На днях появилась информация, что Мирзов якобы нужен Доменико Тедеско, и он может вернуться в «Спартак» раньше времени. Верится в это с трудом.

Не стоит забывать и про Педро Рошу, который последние полтора года без особых успехов выступал в Бразилии. Итого — 12 игроков! По данным Transfermarkt, их общая стоимость составляет 27 млн евро. Сумма более чем солидная. Но главный вопрос — найдётся ли покупатель на каждого из них?

«Локомотив»

В составе «железнодорожников» до сих пор числится Борис Ротенберг. У 34-летнего защитника по окончании сезона истекает контракт с клубом. Та же история с Эдером и двумя игроками, находящимися в арендах — Брайном Идову («Химки») и Соломоном Кверквелией («Ротор»).

Редко играет Виталий Лысцов, которого в межсезонье выкупили из «Крыльев Советов» за 1 млн евро. На правах аренды выступают в других клубах также Лука Джорджевич (тульский «Арсенал»), Роман Тугарев («Ростов») и Жасур Жалолиддинов («Тамбов»). Шансы закрепиться в основе «Локо», по сути, есть только у Тугарева. Остальных можно было бы продать и заработать на этом порядка 8 млн евро.

«Краснодар»

Андрей Синицын является ветераном клуба — выступает за «быков» аж с 2012 года! Однако последний раз он выходил на поле в позапрошлом сезоне – в марте 2019 года, когда «Краснодар» встречался с «Оренбургом». Теперь он лишь четвёртый вратарь в команде. Кроме него, в глухом запасе засиделся Дмитрий Стоцкий, который явно сдал после ухода из «Уфы». Без особой надобности «Краснодару» Руслан Камболов и Евгений Марков. В текущем сезоне им приходилось даже играть за фарм-клуб «быков» в ФНЛ. В аренде у «Краснодара» три игрока: Урош Спайич, Юнес Намли и Илья Жигулёв. Совокупную стоимость этих игроков Transfermarkt оценивает в 12 млн евро.

«Динамо»

После истечения контракта у Константина Рауша явно лишних людей в обойме «Динамо» не осталось. Да, много молодёжи, но сбрасывать её со счетов рано. А вот в аренде сразу четверо: Максимилиан Филипп («Вольфсбург»), Григорий Морозов («Уфа»), Игорь Калинин («Урал») и Мигел Кардозу («Белененсеш»). Без них «Динамо» вполне сможет прожить. Transfermarkt оценивает стоимость динамовского «балласта» в 13,2 млн евро. При этом большая часть — ценник на Филиппа (11 млн евро).