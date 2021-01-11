Английский фанат запустил тред уникальных достижений клубов. Вот самые невероятные факты

Скучая на новогодних праздниках (все логично — в Великобритании ввели очередной локдаун), болельщик «Лестера» с ником Izzetwicked завел на сервисе Reddit тред с заголовком «Величайшая претензия вашего клуба на славу». Предисловие уже обещало то, что тред получится огненным: «Я только что прочитал, что «Данди Юнайтед» на нигерийском сленге обозначает «идиот». Это заставило задуматься о том, какие странные факты я могу вспомнить про «Лестер». Парад болельщицких откровений растянулся уже на 600 комментариев и продолжает пополняться — мы отобрали самое сочное.
«Лестер»
— В 1981 году мы почти подписали контракт с Йоханом Кройфом, прежде чем он понял, что присоединиться к такой дерьмовой команде, вероятно, не самая лучшая идея. Так что он вернулся в «Аякс», чтобы снова доминировать.
— Ещё в 2008-м мы вылетели из Чемпионшипа, имея вторую лучшую оборону в лиге (45 пропущенных голов). Всё ещё считаю это безумием. Представьте, как отвратительно мы играли в атаке.
«Тироль»
— Мы три раза подряд выиграли австрийскую бундеслигу (2000, 2001, 2002), а потом обанкротились.
«Кардифф Сити»
— За четыре года мы проиграли три кубковых финала на «Уэмбли». Кубок Англии, Кубок лиги и плей-офф Чемпионшипа. Учитывая, насколько мы дерьмо, невероятно, что мы попали в эти игры. Неудивительно, что мы все проиграли. Я ненавижу «Уэмбли».
«Блэкберн»
— Не болею за «Блэкберн», но мне нравится история о том, что Роберт Левандовски в 2010 году должен был перейти к ним, но не смог вылететь в Англию из-за извержения исландского вулкана.
— Да, я даже помню его название. Эйяфьядлайёкюдль. Не знаю, зачем мне эта информация в голове.
«Дерби Каунти»
— У нас худшее количество очков в истории высшего английского дивизиона. На нас наложили проклятие цыгане из-за строительства нового стадиона. У нас худшее поражение в финале Кубка Англии в истории (наравне с «Уотфордом»). Мы проиграли 3 из 4 финалов Кубка Англии, в которых участвовали. Мы обыграли «Реал» 4:1 в Кубке европейских чемпионов. Мы проиграли «Ювентусу» в полуфинале Кубка европейских чемпионов из-за купленных судей. В прошлом сезоне клубных заявлений было больше, чем побед.
«НАК Бреда»
— У нас самое длинное название команды. NAC означает NOAD ADVENDO Combinatie. NOAD означает «Nooit Opgeven, Altijd Doorzetten» («Никогда не сдавайся, всегда будь настойчив»), а ADVENDO это «Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning» (приятный для развлечения и полезный для отдыха). Таким образом, полное название клуба — «Ноит Опгевен, Алтийд Дорцеттен, Аангенам Дор Вермаак Эн Нуттиг Дор Онтспаннинг Комбинатие Бреда».
— «Приятный для развлечения и полезный для отдыха» — это рекламный ролик?
«Лидс»
— Я считаю, что мы единственный клуб вместе с «Арсеналом», проигравший в финале Кубка Англии, Кубка лиги, Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, Кубка ярмарок/Кубка УЕФА/Лиги Европы и Кубка обладателей кубков. Теперь, когда УЕФА объявил о новом соревновании (Лига конференций), гонка продолжится. Нам надо выйти в финал и проиграть, чтобы собрать полное комбо.
«Саутенд Юнайтед»
— У нас стопроцентная статистика в играх против «Манчестер Юнайтед» (примечание — команды пересекались всего один раз, в 2006 году в Кубке Лиги, и «Саутенд» победил 1:0).
Фото: Jamie McDonald/Getty Images
«Кёльн»
— Есть несколько историй про игроков, которых мы якобы должны были подписать в молодом возрасте. Например, в 1995 году нам предлагали взять Андрея Шевченко, но клуб отказался.
— В начале шестидесятых наши игроки играли в форме из шёлка от Dior, а затем от Jacques Fath.
— В 1965 году «Кёльн» играл с «Ливерпулем» в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов. В двух играх победителя не выявили, поэтому всё определялось броском монетки. Первый раз монетка вертикально воткнулась в газон. Вторую жеребьёвку выиграл «Ливерпуль» и вышел в полуфинал.
«Астон Вилла»
— 1938 год. «Астон Вилла» играла в Берлине перед сотней тысяч человек. За неделю до этого Англия играла там против немцев и приветствовала публику нацистским салютом. «Астон Вилла» от этого отказалась. Но дальше была ещё одна игра в Штутгарте. FA убедила игроков «Виллы», что существует реальный риск войны и надо выполнить нацистское приветствие. Футболисты уверили FA, что сделают. После игры они, как следует, подошли к центральному кругу, подняли руки… И бросили V («перевёрнутая птичка» — в Англии это жест, выражающий презрение) по нацистской толпе. Мой клуб.
«Белененсеш»
— Основной цвет формы нашей команды — синий. В Португалии, когда у кого-то видно фингал под глазом, мы говорим, что это «olho à Belenenses» (olho означает глаз).
«Норт Каролина» (США)
— Ну так себе достижение, конечно, но товарный знак нашего старого названия «Railhawks» был несколько лет назад выставлен на продажу на eBay. Торги начинались с 500 долларов. С другой стороны, наша женская команда — одна из самых успешных в стране.
«Глазго Рейнджерс»
— Мы, наверное, единственная команда, которая выиграла после проигранной серии пенальти. Мы проиграли «Спортингу» в Лиссабоне в серии пенальти на пути к победе в Кубке обладателей кубков в 1972 году. И только после того, как все игроки ушли с поля, журналист указал рефери, что «Рейнджерс» выиграли по голам на выезде, и тут не должно было быть серии пенальти. К счастью, результат был отменён
«Валюр» (Исландия)
— Сэр Алекс Фергюсон однажды носил панамку с логотипом «Валюра».
«Данди Юнайтед»
— В своей истории мы четыре раза играли с «Барселоной» и все четыре раза выиграли. А теперь мне интересно, каким образом мы провинились перед людьми из Нигерии?
— Должно быть, в Нигерии тогда было много фанатов «Барселоны».
«Ноттингем Форест»
— Я думаю, что мы всё ещё единственная команда, которая выиграла Кубок европейских чемпионов больше раз, чем национальный чемпионат.
«Реал»
— В сезоне-2007/08 за нас играл Ройстон Дренте, но это не помешало нам выиграть Ла Лигу.
«Тоттенхэм»
— Лазанья.
«Галатасарай»
— Мы разбили кубок УЕФА пополам и сделали вид, что этого не произошло. Случилось это в 2000 году. Adidas, будучи главным спонсором победителей еврокубков, организовал тем летом специальный турнир и велел «Галатасараю» и «Реалу» привезти трофеи. Турнир прошёл нормально, но на обратном пути из-за неисправной упаковки Кубок УЕФА разломился пополам в грузовом отсеке самолёта. Его отнесли к опытному мастеру серебряных изделий на «Большой базар» в Стамбуле, и там всё починили.
По всей видимости, парень проделал свою работу так хорошо, что в УЕФА никто ничего не заметил. Пять лет спустя турецкий журналист написал об этом в своей книге, поддержав репутацию мастеров «Большого базара». Этот кубок постоянно вручается «Севилье», поэтому всем фанатам Севильи скажу, что ваш кубок частично сделан в Турции.
«Яро» (Финляндия)
— За нас играли четыре Ерёменко.
Фото: Charles McQuillan/Getty Images
Полностью с тредом можно ознакомиться здесь. К сожалению, на Reddit редко заходят российские болельщики, но тему можно продолжить и в комментариях под нашим материалом. Какие уникальные достижения есть у российских команд?
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