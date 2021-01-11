Английский фанат запустил тред уникальных достижений клубов. Вот самые невероятные факты

Скучая на новогодних праздниках (все логично — в Великобритании ввели очередной локдаун), болельщик «Лестера» с ником Izzetwicked завел на сервисе Reddit тред с заголовком «Величайшая претензия вашего клуба на славу». Предисловие уже обещало то, что тред получится огненным: «Я только что прочитал, что «Данди Юнайтед» на нигерийском сленге обозначает «идиот». Это заставило задуматься о том, какие странные факты я могу вспомнить про «Лестер». Парад болельщицких откровений растянулся уже на 600 комментариев и продолжает пополняться — мы отобрали самое сочное.

«Лестер»

— В 1981 году мы почти подписали контракт с Йоханом Кройфом, прежде чем он понял, что присоединиться к такой дерьмовой команде, вероятно, не самая лучшая идея. Так что он вернулся в «Аякс», чтобы снова доминировать.



— Ещё в 2008-м мы вылетели из Чемпионшипа, имея вторую лучшую оборону в лиге (45 пропущенных голов). Всё ещё считаю это безумием. Представьте, как отвратительно мы играли в атаке.

«Тироль»

— Мы три раза подряд выиграли австрийскую бундеслигу (2000, 2001, 2002), а потом обанкротились.

«Кардифф Сити»

— За четыре года мы проиграли три кубковых финала на «Уэмбли». Кубок Англии, Кубок лиги и плей-офф Чемпионшипа. Учитывая, насколько мы дерьмо, невероятно, что мы попали в эти игры. Неудивительно, что мы все проиграли. Я ненавижу «Уэмбли».

«Блэкберн»

— Не болею за «Блэкберн», но мне нравится история о том, что Роберт Левандовски в 2010 году должен был перейти к ним, но не смог вылететь в Англию из-за извержения исландского вулкана.



— Да, я даже помню его название. Эйяфьядлайёкюдль. Не знаю, зачем мне эта информация в голове.

«Дерби Каунти»

— У нас худшее количество очков в истории высшего английского дивизиона. На нас наложили проклятие цыгане из-за строительства нового стадиона. У нас худшее поражение в финале Кубка Англии в истории (наравне с «Уотфордом»). Мы проиграли 3 из 4 финалов Кубка Англии, в которых участвовали. Мы обыграли «Реал» 4:1 в Кубке европейских чемпионов. Мы проиграли «Ювентусу» в полуфинале Кубка европейских чемпионов из-за купленных судей. В прошлом сезоне клубных заявлений было больше, чем побед.

«НАК Бреда»

— У нас самое длинное название команды. NAC означает NOAD ADVENDO Combinatie. NOAD означает «Nooit Opgeven, Altijd Doorzetten» («Никогда не сдавайся, всегда будь настойчив»), а ADVENDO это «Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning» (приятный для развлечения и полезный для отдыха). Таким образом, полное название клуба — «Ноит Опгевен, Алтийд Дорцеттен, Аангенам Дор Вермаак Эн Нуттиг Дор Онтспаннинг Комбинатие Бреда».



— «Приятный для развлечения и полезный для отдыха» — это рекламный ролик?

«Лидс»

— Я считаю, что мы единственный клуб вместе с «Арсеналом», проигравший в финале Кубка Англии, Кубка лиги, Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, Кубка ярмарок/Кубка УЕФА/Лиги Европы и Кубка обладателей кубков. Теперь, когда УЕФА объявил о новом соревновании (Лига конференций), гонка продолжится. Нам надо выйти в финал и проиграть, чтобы собрать полное комбо.

«Саутенд Юнайтед»

— У нас стопроцентная статистика в играх против «Манчестер Юнайтед» (примечание — команды пересекались всего один раз, в 2006 году в Кубке Лиги, и «Саутенд» победил 1:0).

Фото: Jamie McDonald/Getty Images

«Кёльн»

— Есть несколько историй про игроков, которых мы якобы должны были подписать в молодом возрасте. Например, в 1995 году нам предлагали взять Андрея Шевченко, но клуб отказался.



— В начале шестидесятых наши игроки играли в форме из шёлка от Dior, а затем от Jacques Fath.



— В 1965 году «Кёльн» играл с «Ливерпулем» в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов. В двух играх победителя не выявили, поэтому всё определялось броском монетки. Первый раз монетка вертикально воткнулась в газон. Вторую жеребьёвку выиграл «Ливерпуль» и вышел в полуфинал.

«Астон Вилла»

— 1938 год. «Астон Вилла» играла в Берлине перед сотней тысяч человек. За неделю до этого Англия играла там против немцев и приветствовала публику нацистским салютом. «Астон Вилла» от этого отказалась. Но дальше была ещё одна игра в Штутгарте. FA убедила игроков «Виллы», что существует реальный риск войны и надо выполнить нацистское приветствие. Футболисты уверили FA, что сделают. После игры они, как следует, подошли к центральному кругу, подняли руки… И бросили V («перевёрнутая птичка» — в Англии это жест, выражающий презрение) по нацистской толпе. Мой клуб.

«Белененсеш»

— Основной цвет формы нашей команды — синий. В Португалии, когда у кого-то видно фингал под глазом, мы говорим, что это «olho à Belenenses» (olho означает глаз).

«Норт Каролина» (США)

— Ну так себе достижение, конечно, но товарный знак нашего старого названия «Railhawks» был несколько лет назад выставлен на продажу на eBay. Торги начинались с 500 долларов. С другой стороны, наша женская команда — одна из самых успешных в стране.

«Глазго Рейнджерс»

— Мы, наверное, единственная команда, которая выиграла после проигранной серии пенальти. Мы проиграли «Спортингу» в Лиссабоне в серии пенальти на пути к победе в Кубке обладателей кубков в 1972 году. И только после того, как все игроки ушли с поля, журналист указал рефери, что «Рейнджерс» выиграли по голам на выезде, и тут не должно было быть серии пенальти. К счастью, результат был отменён

«Валюр» (Исландия)

— Сэр Алекс Фергюсон однажды носил панамку с логотипом «Валюра».

«Данди Юнайтед»

— В своей истории мы четыре раза играли с «Барселоной» и все четыре раза выиграли. А теперь мне интересно, каким образом мы провинились перед людьми из Нигерии?



— Должно быть, в Нигерии тогда было много фанатов «Барселоны».

«Ноттингем Форест»

— Я думаю, что мы всё ещё единственная команда, которая выиграла Кубок европейских чемпионов больше раз, чем национальный чемпионат.

«Реал»

— В сезоне-2007/08 за нас играл Ройстон Дренте, но это не помешало нам выиграть Ла Лигу.

«Тоттенхэм»

— Лазанья.

Кость в горле. Как «Тоттенхэм» уступал «Арсеналу» на дистанции Впервые за 21 год «Тоттенхэм» имеет шанс опередить «Арсенал» в таблице АПЛ. И дерби Северного Лондона способно помочь в этом «шпорам».

«Галатасарай»

— Мы разбили кубок УЕФА пополам и сделали вид, что этого не произошло. Случилось это в 2000 году. Adidas, будучи главным спонсором победителей еврокубков, организовал тем летом специальный турнир и велел «Галатасараю» и «Реалу» привезти трофеи. Турнир прошёл нормально, но на обратном пути из-за неисправной упаковки Кубок УЕФА разломился пополам в грузовом отсеке самолёта. Его отнесли к опытному мастеру серебряных изделий на «Большой базар» в Стамбуле, и там всё починили.



По всей видимости, парень проделал свою работу так хорошо, что в УЕФА никто ничего не заметил. Пять лет спустя турецкий журналист написал об этом в своей книге, поддержав репутацию мастеров «Большого базара». Этот кубок постоянно вручается «Севилье», поэтому всем фанатам Севильи скажу, что ваш кубок частично сделан в Турции.

«Яро» (Финляндия)

— За нас играли четыре Ерёменко.

Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Полностью с тредом можно ознакомиться здесь. К сожалению, на Reddit редко заходят российские болельщики, но тему можно продолжить и в комментариях под нашим материалом. Какие уникальные достижения есть у российских команд?