10 футболистов РПЛ, которым зимой нужно сменить команду

Зимнее трансферное окно в самом разгаре – клубы совершают первые приобретения, а многое ещё впереди. Рассказываем о футболистах, которым сейчас стоит задуматься о своём будущем и до весны сделать правильный выбор.

Илья Кутепов (справа) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В карьере Ильи могла бы наступить более светлая полоса, если бы «Спартак» зимой досрочно расстался с Тедеско – тогда бы центральные защитники красно-белых снова оказались бы в равном положении, и неизвестно, на кого бы сделал ставку новый главный тренер.

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Но Доменико остался как минимум до лета, а вместе с ним сохранилась и номинально основная тройка Маслов – Жиго – Джикия. Вряд ли взгляды немецкого специалиста изменятся. Кутепов и так потерял слишком много времени, странным образом бегал в концовке года в атаке, и сейчас ему пора делать решительный шаг. Хотя бы для того, чтобы не пролететь мимо Евро-2021. Аренда на оставшуюся часть сезона, пусть даже в команду ниже статусом, станет оптимальным решение и для клуба, и для футболиста.

Александр Ташаев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Уже точно можно сказать, что переход в «Спартак» из «Динамо» стал для Ташаева большой ошибкой. Он не справился с новым вызовом, растерял уверенность – причём настолько, что позже не заиграл даже в «Рубине». А затем ещё и получил тяжёлую травму, после которой долго восстанавливался.



К середине осени Ташаев вернулся на поле и начал получать практику в «Спартаке-2». Он провёл пять неполных игр, отметился даже голевой передачей, но в целом выглядел скромно. Перспективы Александра в главной команде красно-белых не просто туманные, а мрачные, и сейчас ему, 26-летнему, нужно спасать карьеру и менять обстановку.

Андрей Семёнов (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В прошлом сезоне Семёнов провёл все матчи «Ахмата» от звонка до звонка. В нынешнем он начал пропадать в запасе и к концу 2020 года окончательно превратился в резервиста. Талалаев не признаёт никаких авторитетов, у него свой взгляд на центральных защитников. Поэтому 31-летнему футболисту, всё ещё игроку сборной, требуется перезагрузка. Перспективы в Грозном слишком туманны.

Аяз Гулиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гулиев уже год не играет в футбол, но, говорят, он восстановился после проблем со здоровьем и зимой отправится на сборы со «Спартаком-2». Если Аяз желает продолжать спортивную карьеру, то из «Спартака» нужно уходить как можно скорее. Здесь у него сразу же всё пошло наперекосяк, и перезагружаться можно смело в любом месте – даже в ФНЛ.

Руслан Камболов (на переднем плане) Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Даже в измученном травмами «Краснодаре» Камболов осенью толком не играл: 13 минут в Лиге чемпионов, 106 – в РПЛ. Зато аж 243 он провёл в ФНЛ за вторую команду. При этом со здоровьем критических проблем не было, просто Мусаев предпочитал другие варианты как в центре поля, так и в центре обороны, где универсальный Камболов тоже способен сыграть (причём не факт, что хуже Кайо).



Летом у 31-летнего Руслана истекает контракт. Возможно, уйти стоит уже сейчас – найдутся клубы, где Камболов, ещё полтора года назад вызывавшийся в сборную, станет более ценным футболистом.

Андрей Мостовой, Дуглас Сантос и Ярослав Ракицкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очень неприятная тенденция: к концу года Мостовой стал получать всё меньше времени, а два последних тура (как раз когда все ведущие футболисты были в строю) просидел на скамейке. Сейчас «Зенит» активно ищет нового левого форварда, клуб это подтверждает даже на официальном уровне.

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Мостовому 22 года, он только начал расти, его приглашают в сборную. Оставаться в «Зените» сейчас – значит заведомо делать свои шансы на игровую практику критически низкими. В конце концов, есть «Сочи», который с радостью примет игрока.

Леон Мусаев («Зенит»)

Леон Мусаев (№38) Фото: РИА Новости

Уже больно смотреть, как 21-летний полузащитник, у которого есть все данные для игры в РПЛ, на протяжении двух сезонов подряд не развивается, а топчется на месте. А в последние полгода – даже деградирует. При Оздоеве, Барриосе и Венделе у него не было и не будет полноценных шансов, огрызки игрового времени – далеко не то, что нужно игроку в его возрасте для полноценного роста. Нужно искать варианты либо среди второй половины РПЛ, либо в ФНЛ, иначе простой окажется губительным.

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Кристиян Бистрович получает красную карточку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На хорватского полузащитника возлагались большие надежды, он много играл в предыдущем сезоне, но в новом фактически лишился адекватной практики. Кристиян принял участие в 14 матчах РПЛ, набрав суммарно жалкие 230 минут.

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Гончаренко предпочитает более лёгких полузащитников в середине, поэтому Обляков, Ахметов, да и Дзагоев по-прежнему останутся в приоритете. А если ещё добавится и новый профильный разрушитель на нижнюю позицию, то шансов у Бистровича будет совсем мало. Готов ли он в свои 22 года оставаться в глухом резерве?

Остон Урунов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В народе Урунова нарекли балластом и бесполезным наследием Газизова. На мой взгляд, это большое преувеличение: из молодого полузащитника можно вытянуть гораздо больше спортивной пользы. Но сейчас клубу и игроку действительно лучше разойтись, временно или насовсем. Урунов в свои 20 должен обрести игровую практику, чтобы хотя бы вернуться на уровень, который он демонстрировал в «Уфе».

Денис Адамов («Краснодар»)

Денис Адамов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В конце лета Адамов едва не перешёл в «Зенит». Трансфер в последний момент сорвался, теперь Денису нужно предпринимать попытку номер два – дальнейшая игра в «Краснодаре-2» в его возрасте малоэффективна для развития, а Сафонова в главной команде вытеснить не получится. Чтобы не остаться вечным резервистом, нужно уходить – в клуб РПЛ или команду с задачами ФНЛ.