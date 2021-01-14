Дзюба и Лунёв не летят на сбор «Зенита». В чём дело?

Стал известен состав «Зенита» на первый сбор в ОАЭ, который пройдёт с 15 по 27 января. Неожиданная новость: в составе делегации нет Андрея Лунёва и Артёма Дзюбы. Вот полный список игроков, которые будут тренироваться под руководством Сергея Семака:

Вратари – Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

Защитники – Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Данила Прохин, Данил Круговой, Данила Хотулев.

Полузащитники – Малком, Вильмар Барриос, Вендел, Себастьян Дриусси, Далер Кузяев, Леон Мусаев, Магомед Оздоев, Юрий Жирков, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Кирилл Щетинин.

Нападающие – Сердар Азмун, Станислав Крапухин.

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Не стоит искать подводных течений за отсутствием голкипера-кандидата в сборную России и её форварда-капитана. По имеющейся информации, Лунёв и Дзюба сдали сомнительные тесты на коронавирус. Оба останутся в Петербурге, так как в ОАЭ очень строгие антиковидные правила.

Обращает на себя внимание включение в состав группы малоизвестных молодых игроков – Одоевского, Бязрова, Хотулева, Щетинина и Крапухина.

Впрочем, 22-летний форвард Крапухин уже имеет небольшой опыт игры за первую команду «Зенита». В этом сезоне РПЛ он выходил на замену во встречах с «Ахматом» и «Уралом», однако пока не забивал. Зато был очень результативен в составе зенитовского фарм-клуба в ПФЛ – 14 голов в 16 матчах! Как стало известно «Чемпионату», в услугах Крапухина заинтересована «Уфа». Возможно, после первого сбора он сменит клуб.

17-летний вратарь Одоевский 12 раз попадал в заявку «Зенита» на матчи РПЛ нынешнего сезона, но до сих пор не дебютировал в элите. Он играл за молодёжку и фарм-клуб сине-бело-голубых, выступал за юношескую сборную России.

Другой 17-летний голкипер Бязров, 18-летний центральный защитник Хотулев и 18-летний атакующий полузащитник Щетинин также привлекаются в юношескую сборную России. Они в первой части сезона играли за молодёжку «Зенита». Интересно, что у Хотулева, несмотря на амплуа, высокая результативность – восемь голов в 14 матчах.

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Между тем, Щетинин перешёл в «Зенит» в сентябре 2019-го в статусе лучшего игрока Москвы. Сообщалось, что петербургский клуб выкупил его у «Локомотива» за 20 млн рублей. Кирилла очень высоко оценивают специалисты.

«Думаю, у всей нашей молодёжи хорошие перспективы. Можно выделить ещё Щетинина. Он с нами пока не тренировался, но многие в «Зените» отмечают его», – говорил в октябре в интервью для «Чемпионата» полузащитник петербургской команды Алексей Сутормин.

В Дубае «Зенит» проведёт четыре контрольных матча: 21 января с «Ригой», 24-го – двумя составами с «Пахтакором» и солигорским «Шахтёром», а 27-го – с «Уралом». Новичков у чемпионов России пока нет, несмотря на слухи об интересе клуба к вингеру «Гремио» Пепе.