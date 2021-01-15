«Больше всего скучал по вкусу кефира». Как болели коронавирусом лидеры РПЛ до Дзюбы

Бакаев до сих пор приходит в себя, а Мамаев рассуждал о тюрьме.

Коронавирус снова делает наши клубы слабее – на первый сбор «Зенита» не летят Артём Дзюба и Андрей Лунёв. Пока известно про их положительные тесты, но без дополнительных подробностей про состояние здоровья.



Лидеры других клубов РПЛ уже переносили болезнь и рассказывали: как изменилась их жизнь, что чувствовали и от чего больше всего страдали.



Ниже – истории их дней с коронавирусом.

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Роман Зобнин переболел в апреле, скучал по запаху молочных продуктов

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Полузащитник «Спартака» и сборной рассказывал, что переболел почти без симптомов:



«Температуры не было, только обоняние немного потерял, вкус тоже не особо чувствовал у продуктов. Больше всего скучал по вкусу молочки: кефира и йогуртов».

Зелимхан Бакаев пропустил две недели и, кажется, до сих пор не пришёл в себя

Получил положительный тест через два дня после тестирования команды на «Открытие Арене», болел бессимптомно, а самым неприятным назвал момент осознания, что заболел:



«Это было что-то с чем-то. Разочарование, как будто в яму упал. Хорошо, что меня поддержали партнеры, тренеры, родители и друзья, я легче это перенес. Теперь понимаю, что нужно слушать родителей и доктора. Я берег себя, не ходил, не гулял, но как-то я подцепил это, буду еще внимательнее».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

После болезни Бакаев выдал «1+5» в 18 матчах чемпионата, но, возможно, вы впечатлены им меньше, чем в прошлом сезоне.

«Зелимхан не забивает (лишь один гол в сезоне с пенальти), больше не разгоняет быстрые атаки, теряет уйму мячей и организовывает переходы владения, – считает тактический лидер «Чемпионата» Михаил Гончаров. – А ещё жутко недорабатывает в оборонительной фазе.



К сожалению, Тедеско так и не удалось реанимировать Бакаева, и в том числе поэтому созидательная игра «Спартака» стала в концовке года провисать».

10 российских игроков, которые сильнее всего регрессировали в текущем сезоне Некоторые футболисты попадают в список второй год подряд.

Шапи переболел в мае, рассуждал о пожилых

Нападающий «Краснодара» действовал по правилам: 1 мая после возвращения из Махачкалы, где он провёл карантин, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в краснодарской квартире, но через три дня поднялась температура, пришлось вызывать доктора.



Игрок решил не рисковать и лёг в больницу, где болел в лёгкой форме, а потом больше говорил не о себе:



«Сейчас полностью здоров, дома и готов приступить к тренировкам. Не считаю это никаким подвигом, я молодой человек. Нам нужно больше думать о пожилых людях, которым сейчас тяжело».

Павел Погребняк лежал в больнице в Екатеринбурге и ответил тем, кто не верит в ковид

Семья Павла переболела в Москве, а он лежал в больнице в Екатеринбурге, хотя «и средствами защиты пользовался, и руки мыл даже чаще обычного».



«Коронавирус страшен своей непредсказуемостью, – говорил Погребняк. – Не случайно он достает даже тех, кто работает в правительстве или проводит карантин на дачах».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Также нападающий «Урала» ответил тем, кто не верит в вирус:



«Предложил бы [тем, кто так думает] несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь находящихся у последней черты людей, многие из которых до того были в числе таких вот «умников».

Роман Ерёменко долго не мог вернуться из-за состояния лёгких

За два дня до рестарта РПЛ вылетела основа «Ростова»: Байрамян, Попов, Логашов, Хаджикадунич, Норманн и Ерёменко; так что с «Сочи» играли парни из молодёжки. Вы точно помните эту историю.



Мама Ерёменко – Нелли Ерёменко – рассказывала, что сын потерял вкус и обоняние, ему было тяжело дышать. А ещё вернулся в тренировки слишком рано, из-за чего уставал больше обычного.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Спорт-Экспресс» писал, что Ерёменко болезнь коснулась сильнее других: инфекция повлияла на состояние лёгких, так что в конце прошлого коронавирусного сезона он провёл на поле 46 минут, а первый полный матч — 18 октября против «Ахмата».

Другие новости коронавируса и РПЛ: про мам футболистов и тюрьму (от Мамаева)

Павел Мамаев переживал за тех, кто сидит в тюрьме, и приводил примеры из личного опыта

«Я сидел в «Бутырке» в общей камере на 12 мест и прошёл через это. У нас один простудился, и через день-два уже четверо, в том числе я, были с температурой. И так я пару раз переболел – особенно тяжело было ездить на суды с температурой.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что это было – ОРВИ, грипп — не знаю. Но боюсь представить, что будет если таким образом коронавирус, который очень заразен, попадёт в камеру».

Его одноклубник Матиас Норманн рассказал, что его мама работает в Норвегии медсестрой

«У неё очень много работы, ночных дежурств. Мама работает с уже зараженными коронавирусом, проводит тесты и так далее. В общем, полностью погружена в эту проблему».

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин – как его мама работала сутками

«На время острой фазы пандемии мамину кардиологическую команду переквалифицировали в коронавирусное отделение в московской больнице ЦКБ: они раскладывали больных, мерили температуру, отправляли на компьютерную томографию. Работали 24 часа по графику сутки через двое — это три смены по восемь часов с короткими перерывами на перекус.

Один раз не ела и не ходила в туалет восемь часов, еще одежда неудобная — жарко, потеешь. Но рассказывала об этом на позитиве. А мне тяжело такое понять. Самое сложное, говорит, — это первый раз зайти в красную зону. Вроде обучение прошли, все рассказали, а там уже реальная жизнь».

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В материале использованы цитаты футболистов изданиям Sport24, Sports.ru и «Московский Комсомолец», а также пресс-службам «Спартака» и сборной России.