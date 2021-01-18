В 1992-м Пеп выиграл золото с Испанией, а теперь голосует за независимость Каталонии.

Гвардиола — олимпийский чемпион, но ни с кем из той сборной не общается. Из-за политики?

Гвардиоле — 50. Пытаться рассказать о нём что-то новое – та ещё задачка. Ведь кажется – всё давно известно. Великий тренер – поэт «тики-таки», классный игрок с десятками титулов. Разве что в трофейной биографии юбиляра просматривается некая однобокость — преимущественно все победы добыты на клубном уровне. Со сборными как тренер Пеп не работал (всё ещё впереди?), а как игрок максимум чего добился с Испанией — четвертьфиналы ЧМ-94 и Евро-2000. Его единственный успех со сборной — олимпийское золото-92, по иронии судьбы выигранное в родной Барселоне. Вот об этой немного позабытой победе Гвардиолы я и предлагаю сегодня вспомнить.

Фото: Getty Images

Это была классная команда. Тренировал её Висенте Миера (основной защитник великого «Реала» 60-х), а на поле помимо Гвардиолы выходили настоящие и будущие звёзды Примеры - Луис Энрике, Феррер, Абелардо, Кико, Амависка, Альфонсо…

Это была классная команда, даже несмотря на то что по тогдашним правилам футбольного турнира Олимпиад в заявку могли быть включены только игроки не старше 23 лет. Поэтому, кстати, не все относились к Играм как к топ-турниру. И, например, великий Валерий Лобановский после победы сборной СССР в Сеуле-88 назвал Олимпиаду «турниром парикмахеров».

Да, испанцы в 92-м стали чемпионами, сменив на вершине олимпийского пьедестала нашу сборную. Путёвку в Барселону команда, которую тренировал Борис Игнатьев, отдала итальянцам, не сумев обыграть их в последнем туре отборочного этапа чемпионата Европы в Симферополе (1:1). В том матче играли Кирьяков, Радченко, Щербаков, Тишков, Симутенков, Онопко, Шустиков… Это будет первая Олимпиада из восьми подряд, пропущенных нашими футболистами.

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Испанцы же попали на домашние Игры без квалификации — на правах хозяев. И у них в составе были два человека, которым 1992 год уже принёс историческую победу. За два месяца до начала Олимпиады «Барселона» Круиффа, за которую выступали Чапи Феррер и Пеп Гвардиола, впервые выиграла Кубок чемпионов. 21-летний Гвардиола в финале против «Сампдории» отыграл 112 минут, уйдя с поля сразу после победного штрафного Рональда Кумана.

Понятно, что в той олимпийской сборной он был одним из лидеров — и наряду с капитаном Солособалем, тем же Феррером и Абелардо имел решающий голос в раздевалке. И на поле Гвардиола вёл «фурию» за собой.

Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

Небыстрый, но очень креативный и умный центральный полузащитник, он был настоящим дирижёром её атак.

На групповом этапе, матчи которого испанцы проводили в Валенсии, они одержали три безоговорочные победы с общим счётом 8:0 — хозяева поочерёдно обыграли сборные Колумбии (4:0), Египта (2:0) и Катара (2:0). В матче с колумбийцами Пеп открыл счёт, отличившись после розыгрыша свободного удара.

В четвертьфинале испанцы вышли на обидчика нашей сборной – Италию, и этот поединок стал для них первой серьёзной проверкой на турнире. Сопротивление «скуадра адзурра», которую тренировал Чезаре Мальдини, хозяевам удалось сломить только благодаря единственному голу форварда «Кадиса» Кико.

Полуфинал завершился ещё одной сухой победой — над сборной Ганы 2:0 (победу испанцам принёс розыгрыш штрафного – подача Пепа и удар головой Абелардо). Таким образом, свои первые мячи «фурия» пропустит только в финале.

Финал проходил на «Камп Ноу» в предпоследний день Игр. На родном стадионе Гвардиолы собралось 95 тысяч зрителей. Все заранее отдавали победу испанцам, но матч с поляками получился сверхнапряжённым — к 90-й минуте счёт был равным 2:2 (Пеп отметился ещё одним результативным пасом на Абелардо). В итоге победу хозяевам снова принесёт Кико — андалусиец оформит дубль, забив решающий мяч уже в компенсированное время.

Кико Фото: fifa.com

Медали чемпионам вручали под «Amigos Para Siempre» («Друзья навсегда») в исполнении Хосе Каррераса и Сары Брайтман. Это олимпийское золото будет для футбольной Испании единственной победой на уровне сборных за 44 года — между Евро-64 и Евро-2008.

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Гвардиоле, который через два месяца дебютирует уже за национальную сборную в отборочном матче ЧМ-94 против Северной Ирландии в Белфасте, есть с кем вспомнить ту победу. Ведь помимо единственного титула на уровне сборных она подарила ему одного из лучших друзей.

Для легендарного испанского ватерполиста Мануэля Эстиарте (он официально признан лучшим спортсменом Каталонии в ХХ веке) Игры в Барселоне стали уже четвёртыми в карьере, но, в отличие от друга Пепа, титула не принесли. Гвардиола даже пошутил над приятелем: «Ты приехал уже на четвёртую Олимпиаду и ни разу не выиграл. Я же здесь впервые, и у меня уже есть золото». Мануэль тогда обиделся на Гвардиолу: «Меня ранили его слова, но потом я осознал, что это часть его характера – быть постоянно мотивированным и соревноваться со всеми». Друзья быстро помирились.

А через четыре года в Атланте и Эстиарте, носивший прозвище «водный Марадона», станет олимпийским чемпионом. Об их дружбе, зародившейся на Играх в Барселоне, он напишет в автобиографии: «Удивительно, как много у нас было общего. Я словно встретил родственную душу». И это несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте.

Гвардиола также отметит друга в своих мемуарах: «Ты для меня как ангел-хранитель». Эстиарте очень сильно помог Пепу, когда тот в Италии попал в скандальную историю с употреблением допинга, но потом был оправдан.

Фото: Gianni Ferrari/Getty Images

«Улыбка диктатора вывела из себя власти СССР». Тренера сборной уволили за серебро Евро! Сейчас такой результат назвали бы триумфом. В 1964-м его признали провалом.

В одном из недавних интервью победу на Играх-92 вспомнил Сантьяго Каньисарес — будущий первый номер сборной Испании и легенда «Валенсии» в той команде был запасным. Он признался, что у чемпионов есть свой чат в WhatsApp и там состоят все игроки золотой сборной. Все, кроме Гвардиолы. «Наверное, это произошло потому, что он сейчас является наиболее известным из нашей компании. Он явно не выглядит дураком, чтобы общаться с нами», — в шутку заметил Каньисарес.

Но Пеп шутку не оценил и на днях ответил бывшему партнёру: «Прости, Каньисарес, но это вы не пригласили меня в свой чат. Проблема в данной ситуации явно не во мне». По мнению Гвардиолы, проблема может быть связана с его жёсткой позицией в поддержку независимости Каталонии, что идёт вразрез с мнением остальных. В то же время Пеп с большой теплотой отозвался об Играх-92: «Нам удалось создать действительно гениальную команду».

Глядишь, ещё помирятся — какие их годы.