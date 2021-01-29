Забраковали у Сёмина, но взяли к Абрамовичу. Как Диего Коста не попал в “Динамо”

В январе 2006 года на просмотр в московское «Динамо» прибыл 17-летний Диего Коста. Молодой бразилец сыграл за дубль бело-голубых, отличившись трижды за 10 минут. Главный тренер «Динамо» Юрий Сёмин взял 17-летнего футболиста на сбор в Испанию с первой командой, но оставлять в клубе его не захотел по весьма странной причине.

Почему Сёмин отказался от Косты?

Бывший агент Гильерме Рейс, который помогал Сёмину в «Динамо», объяснил, что легендарный российский тренер не захотел его подписывать из-за щитков.

«Во время матча Сёмин подозвал его: «Давай играть!» А Диего без щитков. Начал их надевать, и Сёмин сказал: «Не надо. Давай другого». Так Диего Коста не стал игроком «Динамо». Думаю, только из-за щитков, ха-ха. Слишком долго надевал их. Он же с севера Бразилии, поэтому ленивый. Вот и тогда долго собирался, и Сёмин не выдержал», — рассказал Рейс в интервью сайту «Матч ТВ».

А вот Юрий Палыч заявил, что не помнит этого. «Всё это было очень давно, не помню такого. Что касается слов агента, это его мнение», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Так и не перейдя «Динамо», Коста отправился в португальскую «Брагу», с которой подписал свой первый профессиональный контракт в Европе. Однако за клуб из одноимённого города он провёл только девять матчей, а зимой 2007 года перешёл в мадридский «Атлетико».

Спустя 13 лет, в октябре 2019 года, Юрий Сёмин и Диего Коста пересеклись на групповом этапе Лиги чемпионов, где «Локомотив» дважды играл против мадридского «Атлетико» (0:2 дома и 2:0 в гостях). Однако бразильскому нападающему так и не удалось поразить ворота «железнодорожников». Сейчас, после расторжения контракта по собственному желанию, 32-летний Коста находится в статусе свободного агента.

Также игрок за свою карьеру провёл более 100 матчей за «Челси». В 2014 году владелец клуба Роман Абрамович не пожалел за него 32 млн фунтов.