Забраковали у Сёмина, но взяли к Абрамовичу. Как Диего Коста не попал в “Динамо”

В январе 2006 года на просмотр в московское «Динамо» прибыл 17-летний Диего Коста. Молодой бразилец сыграл за дубль бело-голубых, отличившись трижды за 10 минут. Главный тренер «Динамо» Юрий Сёмин взял 17-летнего футболиста на сбор в Испанию с первой командой, но оставлять в клубе его не захотел по весьма странной причине.
Почему Сёмин отказался от Косты?
Бывший агент Гильерме Рейс, который помогал Сёмину в «Динамо», объяснил, что легендарный российский тренер не захотел его подписывать из-за щитков.
«Во время матча Сёмин подозвал его: «Давай играть!» А Диего без щитков. Начал их надевать, и Сёмин сказал: «Не надо. Давай другого». Так Диего Коста не стал игроком «Динамо». Думаю, только из-за щитков, ха-ха. Слишком долго надевал их. Он же с севера Бразилии, поэтому ленивый. Вот и тогда долго собирался, и Сёмин не выдержал», — рассказал Рейс в интервью сайту «Матч ТВ».
А вот Юрий Палыч заявил, что не помнит этого. «Всё это было очень давно, не помню такого. Что касается слов агента, это его мнение», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Так и не перейдя «Динамо», Коста отправился в португальскую «Брагу», с которой подписал свой первый профессиональный контракт в Европе. Однако за клуб из одноимённого города он провёл только девять матчей, а зимой 2007 года перешёл в мадридский «Атлетико».
Спустя 13 лет, в октябре 2019 года, Юрий Сёмин и Диего Коста пересеклись на групповом этапе Лиги чемпионов, где «Локомотив» дважды играл против мадридского «Атлетико» (0:2 дома и 2:0 в гостях). Однако бразильскому нападающему так и не удалось поразить ворота «железнодорожников». Сейчас, после расторжения контракта по собственному желанию, 32-летний Коста находится в статусе свободного агента.
Также игрок за свою карьеру провёл более 100 матчей за «Челси». В 2014 году владелец клуба Роман Абрамович не пожалел за него 32 млн фунтов.
- 29 января 2021
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:49
-
15:17
-
15:15
-
15:03
-
14:44
-
14:30
-
14:08
-
14:04
-
13:59
-
13:30
-
13:28
-
13:10
-
12:54
-
12:49
-
12:32
-
12:23
-
12:05
-
11:32
-
11:30
-
11:12
-
10:50
-
10:43
-
10:41
-
10:38
-
10:30
-
10:26
-
10:14
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:35