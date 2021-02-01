«Кокорин принял вызов – и слава богу!» Тренер Федотов верит в своего бывшего игрока

Свой первый сбор в Турции «Сочи» завершил «товарняком» с «Крыльями Советов». Необычный, кубковый формат встречи – 120 минут – позволил тренерам нагрузить практически всех футболистов. Пока на поляне отеля Bellis находились Заболотный, Нобоа и другие основные силы южан, перевес волжан был минимальным – 2:1. После массовой смены составов один из лидеров ФНЛ довёл счёт до крупного (4:1). По окончании спарринга главный тренер сочинцев Владимир Федотов уделил несколько минут корреспонденту «Чемпионата».

— Насколько довольны сбором?

— Всю запланированную работу выполнили. Сбор был непростой, очень насыщенный. Мы работали над силой, выносливостью, может, где-то немного не хватает свежести, но дело не в этом. В сегодняшнем матче мы были не столь агрессивны в отборе, позволяли сопернику принимать простые мячи, несвоевременно реагировали. Сказываются тренировочные нагрузки, когда мозг не успевает реагировать на перестроения соперника. Это нормальное явление. Главное — процесс идёт, все футболисты находятся в добром здравии.



— Травмированных нет?

— Есть мелкие вещи, но думаю, скоро будем в полном составе готовиться к следующему сбору.



— Кто сейчас не в состоянии тренироваться?

— У Попова продолжается процесс реабилитации. На следующем сборе ждём его на некоторых занятиях основной группы. К началу марта, надеемся, он будет боевой единицей. Мы не форсируем. Травма требует серьёзного внимания.

— Организаторы сборов сетуют на дефицит спарринг-партнёров для российских клубов. Ощущаете его?

— Здесь у нас проблем не возникло. Первый спарринг — «Рубин». Может, хотелось бы другого соперника, немного попроще. Тем не менее сразу попали под хорошего соперника. Потом — «Чукарички», команда находится на ходу. Был неплохой спарринг. Сегодня — «Крылья», это команда, без пяти минут готовая представлять клуб РПЛ. «Крылья» демонстрировали великолепную результативность, наверное, лучшую на этом побережье среди всех. В сегодняшнем матче команда подтвердила своё очень хорошее состояние.



— В чём-то приходится себя ограничивать в связи с пандемией?

— Да никаких ограничений нет: только ношение масок в отеле, когда идёшь за пищей. А в остальном всё как обычно, те же процедуры.

— Новых людей ждёте в команде этой зимой?

— Надеемся. Пока их нет, но работа ведётся. Любой тренер скажет, что его команде нужно усиление.



— По уходящим из клуба есть ясность?

— Пока нет. Все в обойме, трудимся. Никто никуда не уходит.

Трансферы недели в РПЛ. Сразу два нападающих уехали из России в Италию! Серия А становится нам всё роднее.

— Не могу не спросить про вашего бывшего подопечного. Удивлены переходом Кокорина в «Фиорентину»?

— Не удивлён. Саша принял вызов, и слава богу. Когда он уходил, мы говорили, что хотели бы видеть его в Европе, чтобы наконец появилась возможность реализовать потенциал.



— Не поздновато Кокорин туда собрался?

— В жизни так бывает: никто не знает, когда рано, а когда поздно. Главное, чтобы было своевременно.



— По своим качествам он способен заиграть в Италии?

— Конечно, способен. Находясь в нашей команде на том отрезке чемпионата до пандемии, он показывал все компоненты игры, которых у него предостаточно. У Кокорина есть здоровье, дриблинг, скорость, понимание футбола. Остальное теперь зависит от него.

Организация учебно-тренировочных сборов