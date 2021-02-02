«Чушь собачья!» Каррера обвинил бывшего защитника «Спартака» во лжи

Что же произошло в московском клубе пять лет назад?

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью Sport24 раскрыл подробности ухода из «Спартака» летом 2016 года. Российский футболист сначала поссорился с главным тренером Дмитрием Аленичевым, а с приходом на этот пост Массимо Карреры ему пришлось расторгнуть контракт и покинуть состав красно-белых. Рассказываем, кого винит футболист в своём уходе.

Конфликт с Аленичевым

При Аленичеве Сергей провёл в «Спартаке» всего лишь 17 матчей. Российский тренер не нуждался в футболисте, часто оставлял его в запасе, а иногда даже отправлял в дубль. В августе 2019 года Паршивлюк в интервью «Матч ТВ» раскрыл подробности конфликта с Дмитрием Аленичевым.

«Если брать уход из «Спартака», то травмы к этому не имели никакого отношения. За год до этого отыграл сезон, забил два гола, четыре голевых отдал — для защитника крайнего неплохо. Плюс вызывался в сборную. Поэтому говорить о травмах в контексте того времени неправильно. Это был просто конфликт, который перерос во что-то большее. И на этом фоне был один выход: либо я, либо он (Дмитрий Аленичев). Понятно, что тренер на первом месте», — рассказал защитник в программе «Тает лёд».

Однако первым «Спартак» покинул как раз Аленичев. В начале августа 2016 года после вылета команды из 3-го квалификационного раунда Лиги Европы от АЕКа из Ларнаки, российский тренер подал в отставку, а Каррера занял должность исполняющего обязанности главного тренера красно-белых. Итальянец вернул Паршивлюка в первую команду, но уже к концу месяца футболист расторг контракт со «Спартаком» и перешёл на правах свободного агента в махачкалинский «Анжи».

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Паршивлюк винит в своём уходе ветеранов клуба, к которым прислушивался Каррера

Накануне в интервью Sport24 защитник «Динамо» объяснил, почему он покинул «Спартак», неожиданно расторгнув контракт с красно-белыми. По мнению 31-летнего футболиста, ветераны клуба дали понять Массимо Каррере, что не особо хотят видеть Паршивлюка в команде. Итальянец же к ним постоянно прислушивался.

«Каррера прислушивался к мнению ветеранов «Спартака»? Это правда. Я не был свидетелем тех событий, но по моей информации от разных источников, такое было. Мне такое сообщали. Теперь этим ветеранам я не жму даже руки, а они закрывают глаза», – заявил Паршивлюк.

А вот сам Каррера прокомментировал слова Паршивлюка, обвинив его во лжи.

«Когда я начал работу в «Спартаке», Паршивлюк уже был вне состава! А сейчас, спустя четыре года, он решил сказать эту чушь собачью! Если это правда, и я действительно вывел его из состава, якобы прислушавшись к ветеранам клуба, почему Паршивлюк молчал до этого? Спросите себя и сами ответьте на этот вопрос. Это абсолютная ложь», – заявил Каррера в интервью Metaratings.ru.

Позже на комментарий Карреры отреагировал сам Сергей Паршивлюк, который заявил, что в своём интервью ни в чём не обвинял итальянского тренера.

«Пусть каждый сам оценивает, чего стоят слова уважаемого Массимо Карреры, которого я в своём интервью ни в чём не обвинял», — отметил 31-летний футболист.

Любопытно, что ещё в феврале 2019 года экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью «Чемпионату» подтвердил, что Каррера действительно спрашивал у капитанского состава, что делать с Сергеем Паршивлюком.

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«Здесь могу честно сказать, что тогда получилась неприятная и странная история. Если у Паршивлюка есть какие-то сомнения и факты, то пусть их выскажет, а потом получит правду. Если коротко, то Каррера действительно спрашивал у капитанского состава, что делать с Сергеем. Мы решили, что не в нашей компетенции давать такие ответы и на этом тема была закрыта. Что было дальше, и кто что рассказывал – не знаем», — сказал Комбаров.

После ухода из «Спартака» Паршивлюк играл в «Анжи» и «Ростове», а летом 2019 года в статусе свободного агента подписал контракт с «Динамо». В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл 15 матчей в РПЛ, отдал одну голевую передачу и получил семь жёлтых карточек.