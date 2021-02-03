Глупый привоз Давида Луиса. Одно касание перевернуло матч «Арсенала»

Разбудите меня через несколько лет и я точно расскажу, что происходит в английском футболе: болельщики «МЮ» продолжают ностальгировать по временам Фергюсона, в «Ливерпуле» все еще молятся на Клоппа, а Давид Луис бездарно ошибается в защите. Бразилец в последние годы стал игроком-мемом. Его результативные ошибки обсуждают не реже, чем BLM, и никто не понимает, как такой футболист может выступать за команду, которая заявляет о серьезных амбициях.

«Арсенал» здорово играл с «Вулверхэмптоном» в первом тайме. Сопернику повезло, что они пропустили только один мяч. А в дополнительное время пришел он. Давид Луис сзади коленом задел ногу Виллиана Жозе. Судья тут же назначил пенальти и побежал к бразильцу с красной карточкой.

Луис лишь нерасторопно поднял руку. Понимал, что виноват и любой ВАР это подтвердит. Так что почти не спорил. Хотя красная карточка, возможно, излишне суровое наказание. В итоге «Арсенал» проиграл впервые за 8 матчей. Правда, во втором тайме было еще одно удаление – вратаря Бернда Лено. Но об этом никто не говорит, ведь аналитические сайты уже выкатили статистику ошибок бразильского гения.



Оказывается, с момента своего дебюта за «пушкарей» (а это начало прошлого сезона) Давид получил 3 красные и привез 6 пенальти. Это больше чем любой другой футболист в АПЛ за тот же период.

Летом прошлого года интересную статистику предоставил Instat: бразилец за сезоны-2018/19 и 2019/20 совершил 32 ошибки, которые привели к забитым голам. Чудовищный показатель. Однако когда перед нынешним сезоном встал вопрос о целесообразности подписания с ним новом контракта, главным защитником выступил Микель Артета.

«Мы должны быть честными с ним. Я буду защищать его до последнего, потому что я в него верю. Он многое мне показал за то время, что я здесь. Его характер говорит сам за себя», – сказал коуч летом.

А уже через несколько дней клуб объявил о новом годовом контракте с футболистом. Интересно, что Артета действительно воспринимает Луиса как лидера раздевалки. При этом, когда пару месяцев назад «Арсенал» тонул в нижней части таблицы, The Athletic написал, что защитник подрался на тренировке с Дани Себальосом. Никто это, естественно, не подтвердил, однако несколько матчей бразилец отсутствовал в заявке. Потом все нормализовалось, и он снова на месте.

Известный английский тренер Крис Хьютон в свое время точно описал стиль Луиса: «Он отличный игрок, но я бы посмотрел на него в более атакующем амплуа, не в центре обороны. Он думает на поле именно как атакующий игрок».

Кстати, вся Европа узнала об этом игроке именно как об опорнике, но в «Челси» из него решили создать из него центрдэфа. Вероятно, в клубе уже тогда знали, как ослабить потенциального конкурента.



С каждым годом все очевиднее: не стоит ждать от Луиса резкого прогресса или улучшения игры. Он может играть здорово только в командах с идеальной системой. И желательно не в центре обороны. Нынешний «Арсенал» же сам по себе хаотичен, поэтому удивляться нечему. Однако большого выбора у Артеты нет. Тем более он сам настоял на переподписании. Тем более после расставания с Мустафи.