Что, чёрт возьми, творится с футбольными правилами?

Оцените два момента. Первый в матче «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Давид Луис в традиционном стиле неуклюже догоняет нападающего после того, как потерял позицию, спотыкается и теряет равновесие. Поэтому случайно цепляет его сзади. В общем, ведёт себя как типичный Давид Луис.

Пенальти очевидный, но Крейг Поусон сразу показал красную. Потом VAR проверил эпизод – стандартная процедура при удалениях – и подтвердил решение. То есть всё правильно.

Второй момент в матче «МЮ» — «Саутгемптон». Ян Беднарек неловко развернулся наперерез Антони Марсьялю и слегка задел его колено. Судья Майк Дин назначил пенальти и этим ограничился, но получил сигнал от видеопомощника, что ему лучше пересмотреть эпизод. Когда VAR подтверждает решение судьи, этого не требуется, но если ассистент считает, что главный ошибся, он предлагает ему пересмотреть эпизод. Дин пересмотрел и показал прямую красную.

Наличие VAR и реакция видеоассистентов на оба эпизода означают, что итоговые решения судей – правильные. То есть приняты в соответствии с нормами правил. Точнее, с одной конкретной нормой. Вот оригинал, взятый с сайта Футбольной ассоциации: Англии: A player, substitute or substituted player who commits any of the following offences is sent off denying a goal or an obvious goal-scoring opportunity. Игрок, который совершает фол любого типа, удаляется с поля, если его действие препятствует очевидной возможности для взятия ворот. Всё по букве правил.

Но вот в чём дело. В обоих случаях касание было минимальным. Луис вообще не хотел фолить, а споткнулся сам. Беднарек вряд ли пытался уйти от фола, но касание было ничтожным, а Марсьяль начал падать ещё до касания.

Оба пенальти понятны и логичны, но удаления… а зачём? Зачем нужно столько наказаний?

В правилах сказано о препятствии «очевидной возможности для взятия ворот», так ведь пенальти и есть очевидная возможность для взятия ворот. Куда очевиднее? Ладно, покажите ещё жёлтую. Зачем, чёрт возьми, удалять?

В современном профессиональном футболе все команды конкурентоспособны, а средний уровень подравнялся. Футбол изменился за последние 20 лет, поэтому пенальти плюс удаление сейчас значат намного больше, чем раньше. Это почти всегда конец игры. Или, как минимум, колоссальное преимущество для пострадавшей команды. Непропорционально большое.

Это противоречит смыслу игры. Матч «Вулверхэмтона» с «Арсеналом» делится на До и После. До фола была одна игра, потом началась какая-то другая. Но ведь «Вулверхэмптон» и так забил пенальти вместо своего несостоявшегося гола, так зачем же убивать игру всей команды только потому, что один игрок споткнулся? Он ведь и так получил наказание. Получается, сломать игру может любая случайность. Это неадекватное правило.

Я не против удалений и пенальти одновременно, когда фол сам по себе тянет на жёлтую карточку. Но не когда судье нужен микроскоп, чтобы понять, а был ли фол вообще. И тем более, когда фол непреднамеренный. А представьте себе, что Луис и Беднарек сфолили в точно таких же обстоятельствах, только грубо. Что тогда?

Повторюсь, в обоих случаях окончательное решение было принято после консультации с видеопомощниками. Решение сразу удалить игрока VAR подтвердил, а вот решение не удалять посоветовал пересмотреть. То есть назвать это ошибкой не получится – это принцип. Поэтому глупо предъявлять претензии к арбитрам, они просто следуют букве правил. Проблема в самой букве.