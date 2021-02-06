Лёша, как же так?! «Аталанта» оконфузилась, и Миранчук вместе с ней

Российский полузащитник Алексей Миранчук провёл очередной матч за итальянскую “Аталанту”. Накануне болельщики бергамасков в «твиттере» признали 25-летнего футболиста лучшим игроком клуба в январе, но главный тренер Джан Пьеро Гасперини на игру против «Торино» вновь оставил его на скамейке запасных. В итоге Миранчук появился на поле во втором тайме, а его «Аталанта» разбазарила преимущество в три мяча над соперником.

Россиянин был очень близок к голу

«Аталанта» начала очень резво. Уже к 21-й минуте команда Джан Пьеро Гасперини вела со счётом 3:0 благодаря ударам Йосипа Иличича, Робина Гозенса и Луиса Муриэля. Казалось, что бергамаскам уже ничего не помешает уйти с поля победителями. Однако под конец первого тайма Андрея Белотти и Глейсон Бремер сумели забить два гола в раздевалку.



После перерыва «Аталанта» начала играть более дисциплинированно в обороне. На 58-й минуте Гасперини убрал с поля Йосипа Иличича, а вместо него выпустил Алексея Миранчука. Спустя 10 минут россиянин создал хороший момент для Дувана Сапаты, но колумбийский нападающий сильно пробил мимо ворот. Уже на 77-й минуте экс-полузащитник «Локомотива» был сам близок к тому, что отличиться. Россиянин получил мяч в штрафной площади и классно пробил из-под защитника «Торино», попав в штангу ворот Сальваторе Сиригу.



А на 84-й минуте «Торино» после подачи штрафного сравнял счёт благодаря точному удару головой Федерико Бонаццоли. Матч так и завершился результативной ничьей, чем, конечно же, остались крайне недовольны болельщики команды. Вот несколько характерных реплик из “Твиттера”.



«По делу. Я смеюсь, чтобы не плакать. Отличный матч в исполнении «Торино, который никогда не сдавался, в то время как наши парни уже поверили, что игра уже у них в кармане».

Особенно фанаты «Аталанты» насмехались над Джан Пьеро Гасперини.

Команда Миранчука не может одержать победу уже в третьей игре кряду. Бергамаски так и остались на седьмом месте в Серии А, имея на счету 37 очков. Кажется, Гасперини пора что-то менять. Может быть, в ответном полуфинальном матче Кубка Италии против «Наполи» стоит выпустить Алексея в старте?