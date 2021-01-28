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Где сейчас бывший игрок «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов

Где сейчас бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов
Николай Егорычев
«У Валерки была уникальная техника». Куда пропал любимец болельщиков «Спартака» Кечинов
Как забыть тот самый гол «Аяксу»?
Футбол / РПЛ 0
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Валерий Кечинов в 1990-х был любимцем спартаковской публики. Юркий, техничный футболист, который действовал на поле нестандартно, просто не мог не влюбить в себя болельщиков. А его гол в ворота «Аякса» вспоминают до сих пор. Однако, в отличие от многих спартаковцев тех лет, по окончании карьеры Кечинов пропал из виду. Рассказываем, каким футболистом он был и чем занимается сейчас.

Помощник Романцева лично летал в Ташкент, чтобы забрать Кечинова в «Спартак»

Футбольный путь Кечинов начинал в Узбекистане. Виктор Петрович, отец Валерия, также был связан с футболом — в 1960-х выступал за «Пахтакор», позже был тренером и судьёй всесоюзной категории. Под его руководством Кечинов-младший играл в детском «Тракторе». «После того, как я стал лучшим бомбардиром чемпионата города, меня взяли в спец-класс «Пахтакора». Потом из нашей команды пять человек попали в юношескую сборную СССР», — вспоминал Кечинов в интервью «СЭ».

Первая серьёзная проверка таланта случилась в 1991 году на Мемориале Гранаткина, куда Валерий поехал в составе второй сборной страны. От первой она отличалась тем, что игроки в ней были на год младше. Вместе с Кечиновым в той команде выделялись Олег Шацких и Дмитрий Парфёнов. Они по итогу и стали победителями турнира — впервые за всю историю Мемориала вторая сборная Союза обыграла первую!

Кечинов на том турнире забил четыре мяча. А уже через год он настрелял 30 голов за «Пахтакор» в первом чемпионате Узбекистана после распада СССР. Есть на счету Валерия даже матчи за эту сборную. «Тогда я ещё смутно представлял свое будущее, не задумывался над перспективой играть лишь в Азии. Просто был горд, что представляю свою национальную команду», — говорил Кечинов. К счастью для него, те матчи были неофициальными и в зачёт ФИФА не пошли.

Интерес к юному форварду проявляли как российские, так и европейские клубы. Победителем в борьбе за Кечинова вышел «Спартак». Правда, для этого москвичам пришлось серьёзно постараться.

Валерий Кечинов

Валерий Кечинов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Интересная история получилась с Кечиновым, — вспоминал Александр Тарханов, в ту пору помогавший Олегу Романцеву в «Спартаке». — Мы уже рассчитывали, что заберём его, но нас едва не опередили. Я был в Красноярске, и тут мне звонят знакомые из «Пахтакора». Говорят: «К нам прилетел агент, поляк Влодзимеж Любаньский. Хочет забрать Валерку в льежский «Стандард».

Я моментально вылетел в Ташкент, и сразу к родителям Кечинова. С ними быстро всё обговорил: организовал билеты до Москвы, помог собрать вещи, посадил в поезд. Там их уже ждала квартира. А Валерку забрал с собой в самолёт. Любаньского этого потом увидел в аэропорту, в шутку сказал ему: «Ну и зачем ты сюда прилетал? Ты только появился — мне сразу всё рассказали».

Пик карьеры: «Спартак», сборная России и тот самый гол «Аяксу»

Дебют Кечинова в «Спартаке» пришлось отложить на три месяца. «Пахтакор» посчитал, что Валерий незаконно покинул родной клуб, и отказался высылать в Москву трансферный лист. Дело дошло до ФИФА, и спор решился в пользу красно-белых.

Едва оказавшись в «Спартаке», Кечинов получил серьёзную травму. Случилось это в товарищеской встрече с киевским «Динамо». «Олег Лужный выполнил свой коронный «подкат», прыгнув двумя ногами мне в колено. В итоге — надрыв боковых связок. Тот, кто получал его, знает, что это такое. Боли в колене не проходили очень долго. Только начинал тренироваться, нога снова опухала», — вспоминал Валерий.

По словам Кечинова, так он промучился около года. Были и другие травмы, мешавшие набрать форму и регулярно играть. Лишь к началу сезона-1995 он вернулся и стал показывать то, за что его взяли в «Спартак». «У Валерки, конечно, была уникальная техника и светлая голова, — сказал Олег Романцев в своей автобиографии «Вся правда обо мне и «Спартаке». — Бывало, покажешь другому футболисту упражнение, так он сто раз его повторит, а всё равно будет неидеально. А Кечинов сделает сразу — и даже лучше, чем ты ожидаешь».

Валерий Кечинов

Валерий Кечинов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лучший этап карьеры Кечинова в «Спартаке» пришёлся на 1996-1997 годы: 16 и 14 голов соответственно во всех турнирах. В сезоне-1997 Валерий стал лучшим бомбардиром команды вместе с Андреем Тихоновым, а годом ранее Тихонов обогнал его всего на один мяч (17). Кроме того, Романцев пригласил Кечинова в сборную России, но из-за частых травм и конкуренции он провёл за неё всего 6 матчей, в которых забил 2 мяча.

Каким футболистом был Валерий Кечинов, можно понять по его голу «Аяксу». «Я успел глянуть влево, там открывались Илья Цымбаларь и Коля Писарев, но потом понял, что передача не пройдёт. А ван дер Сар начал «читать» меня. В этот момент я заметил, что он оставил ближний угол открытым. Оставалось только попасть туда», — вспоминал Кечинов.

Права на видео принадлежат УЕФА и Первому каналу

Казалось бы, простой замах, но ван дер Сар «улетел». И подобных финтов в исполнении Кечинова было немало. В том розыгрыше Кубка УЕФА «Спартак» дошёл до полуфинала, где уступил мощному «Интеру» — будущему победителю турнира.

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Травмы, игровой спад и уход из «Спартака»

После «Аякса» к Кечинову возобновился интерес в Европе: «Байер» давал за него красно-белым хорошие деньги. Но отпускать одного из ведущих игроков «Спартак» не хотел. Как выяснилось позже, это был последний шанс для Валерия попробовать силы в топ-чемпионате.

В сезоне-2000 Кечинов уже практически не играл. Больное колено давало о себе знать, однако сам Валерий считает, что проблема заключалась в другом. «В меня просто перестали верить. Летом 2000 года я отправился в Израиль, но руководство «Спартака» не договорилось о моём переходе. А когда приехал в Москву, мне запретили появляться на базе в Тарасовке. Без объяснения причин. Романцев говорил, что заинтересован во мне, а потом я перестал попадать в состав», — сетовал Кечинов в 2001 году в интервью «Советскому спорту».

«Кечинову не хватало объёма работы — здоровье не позволяло, — объяснял своё решение Романцев. — В современном футболе это необходимость. Как бы я его ни гонял, он никогда не выполнял больших объёмов. Плюс сказались травмы».

Валерий Кечинов и Олег Романцев

Валерий Кечинов и Олег Романцев

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

В январе 2001 года Кечинов пополнил «Сатурн». Вообще из «Спартака» тогда уходили многие футболисты, на которых строилась игра команды: Цымбаларь, Бузникин, Тихонов, Хлестов, Бушманов. «Таким в тот момент был стиль Олега Ивановича. С теми, кто не давал результат, он расставался сразу», — констатировал Андрей Тихонов в автобиографии Романцева.

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В 2004 году Кечинов попал в аварию, после которой завершил карьеру

Стартовал Валерий в «Сатурне» неплохо: в первых семи матчах забил пять мячей, из них два, что символично, в ворота «Спартака» (3:0). Всего же в сезоне-2001 Кечинов записал на свой счёт 9 голов и 2 результативные передачи. На второй год стал капитаном команды. При этом он продолжал, пусть и реже, но всё-таки забивать. Покинуть Раменское пришлось из-за конфликта с главным тренером.

После был «Шинник». В Ярославле Кечинов провёл два года, не добившись особых успехов. А летом 2004-го он вместе с бывшим спартаковцем и партнёром по «Шиннику» Александром Ширко попал в серьёзную аварию. «Ехали из Москвы в Ярославль, Саша был за рулём своего джипа, — рассказывал Кечинов в интервью еженедельнику «Футбол. Хоккей». — И тут со встречки, откуда ни возьмись, вынырнул «Москвич». Избежать столкновения было крайне тяжело, но Шира успел резко вывернуть руль, чтобы не удариться лоб в лоб. В итоге наша машина вылетела в кювет и там три раза перевернулась».

Валерий, в отличие от Ширко, не был пристёгнут. Повезло — отделался небольшими ранами и ушибами. Однако Кечинов после этого в «Шиннике» уже толком не играл: пока он восстанавливался и набирал форму, Олег Долматов, главный тренер команды, определился с основой. Места Кечинову в ней не нашлось.

По окончании сезона Валерий покинул «Шинник» и вернулся в Москву. Были предложения от других клубов, но не срослось. А в 2005 году Кечинов завершил карьеру — в возрасте 30 лет.

Чем сейчас занимается Валерий Кечинов

Закончив с футболом, Кечинов фактически пропал из виду. Первое время работал тренером — сначала в дубле «Спартака», а потом в «Томи». С 2008 года Валерий Викторович находится без тренерской работы и вне медийного пространства. Мы созвонились с ним и узнали, что нового в его жизни.

— Чем занимаетесь сейчас?
— Последнее время занимался футбольными школами. Был такой проект «Академия умного футбола», но из-за пандемии всё прикрыли пока. Сейчас готовим в Череповце открытие моей собственной школы — «Академии Валерия Кечинова». Будет большой спортивный объект: два поля, зал. Планируем открыться в апреле, если не возникнет новых ограничений.

— С кем из бывших одноклубников общаетесь?
— Да много с кем. Например, с Валерием Шмаровым постоянно на связи. Ещё с Рамизом Мамедовым, Егором Титовым, Александром Ширко, Александром Филимоновым.

— Сергей Чудин лишился всех спартаковских медалей после квартирной кражи. Вы свои трофеи в надёжном месте храните?
— На даче. Все медали, слава богу, на месте.

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— Чудина, с его слов, не зовут на ветеранские мероприятия «Спартака». Про вас не забыли?
— Когда что-то есть, то зовут. Всегда перед Новым Годом собирались, в этот раз только не получилось. А почему его не зовут — не знаю. Он вроде где-то работает, детей тренирует.

Валерий Кечинов, Илья Цымбаларь и Рамиз Мамедов

Валерий Кечинов, Илья Цымбаларь и Рамиз Мамедов

Фото: из личного архива Рамиза Мамедова

— Вспомните, когда была сделана эта фотография?
— Как раз предновогодняя встреча ветеранов. Год уже не вспомню.

— На снимке вы рядом с Ильёй Цымбаларём. Какие остались о нём воспоминания?
— Самые добрые. Был гениальным футболистом, достойным и очень весёлым человеком. С ним никогда не бывало скучно. Конечно, не хватает его нам…

— С 2006-го по 2008 год Вы работали в дубле «Спартака». Кто из игроков выделялся в той команде?
— Много было хороших ребят: Артём Дзюба, Сергей Паршивлюк, Фёдор Кудряшов. Это из тех, кто заиграл на высоком уровне. Владислав Рыжков тоже подавал большие надежды.

— Были предложения вернуться к тренерской деятельности на высоком уровне?
— Нет, хотя с удовольствием поработал бы.

— Когда последний раз играли сами?
— Стараюсь двигаться каждую среду и воскресенье.

— Колено не беспокоит?
— Беспокоит, конечно. После тренировки день-два отхожу.

— Ветераны «Спартака» всё также собираются по средам в Сокольниках?
— Да, в 6 вечера. Тут всё стабильно.

— Традиция ходить в баню после игр осталась?
— В баню пока не пускают из-за пандемии. Надеюсь, что скоро откроют.

— Дмитрию Хлестову недавно исполнилось 50 лет, а он до сих пор носится за любителей. Уникум?
— Наверное, такая у Димы специфика организма. Мы его называли Железным.

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— В «Инстаграме» Хлестов часто выкладывает фотографии с пивом. Из бывших одноклубников он — самый заядлый любитель пенного?
— Все могут пивка выпить — после игры, тренировки. Ничего зазорного в этом нет. Это только кажется, что он так часто пьёт пиво. Дима меру знает — иначе живот уже вырос бы (смеётся).

— В 27 лет ваша карьера пошла наперекосяк из-за травм. Есть сожаления о том, как всё сложилось?
— Да нет, ни о чём не жалею. У каждого своя судьба. В целом я доволен карьерой. Конечно, понимаю, что всё могло быть лучше. Но как получилось — так получилось. Было много ярких моментов.

— Гол «Аяксу» — самый яркий?
— На самом деле много таких воспоминаний, но у меня перед глазами всегда золотой гол «Ротору» в 1997 году. Этот мяч, наверное, самый важный в моей карьере. Пусть он и не очень красивым получился.

— Были ли предложения из топ-чемпионатов Европы, кроме «Байера»?
— В 1996-м году испанский клуб вышел с предложением. Не буду называть, какой именно. Середняк чемпионата Испании, в общем. У нас тогда не было агентов, и все предложения поступали напрямую в клуб. Всё решал Олег Иваныч — он сказал, что я ещё нужен «Спартаку».

— Может, хотя бы намекнёте, что за клуб? Там играли российские футболисты?
— Да, Витя Онопко (в 1996-2002 годах Онопко выступал за «Овьедо». — Прим. «Чемпионата»).

— Жалеете, что не попробовали свои силы за рубежом?
— Наверное, это единственное, о чём я жалею. Мне очень хотелось поиграть именно в Испании — их чемпионат, с упором на технику, думаю, мне подошёл бы.

— Кстати, о технике. Вы ведь были мастером дриблинга. А кого считаете лучшим «технарём» в РПЛ?
— Нравилось, как играл Зелимхан Бакаев. Были задатки, но сейчас он почему-то перестал это делать. Не знаю, в чём дело. Может, ещё покажет себя. Кварацхелия хорош — очень способный, талантливый, яркий футболист. Жаль, что не россиянин.

— Как вам нынешний «Спартак»?
— Команда в целом показывает хороший футбол. Долгое время играли на приличном уровне, по праву идут в лидерах. Немного смазали концовку, когда проиграли «Сочи» и «Зениту».

— Александр Кокорин покинул клуб, а Квинси Промес, наоборот, может вернуться. Что думаете по этому поводу?
— Считаю, что Кокорин — не потеря для «Спартака». Он так и не прижился в команде, не стал её лидером. Может, в «Фиорентине» заиграет. А по поводу Промеса: если он вернётся тем самым Промесом, которым мы его все знаем и помним, то это будет усиление.

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Переговоры ведутся, но до трансфера ещё далеко. В чём проблема?

— «Спартак» — претендент на чемпионство?
— Пока время есть, 11 туров осталось до конца чемпионата. Надеюсь, поборемся за золото.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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