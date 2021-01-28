«У Валерки была уникальная техника». Куда пропал любимец болельщиков «Спартака» Кечинов

Валерий Кечинов в 1990-х был любимцем спартаковской публики. Юркий, техничный футболист, который действовал на поле нестандартно, просто не мог не влюбить в себя болельщиков. А его гол в ворота «Аякса» вспоминают до сих пор. Однако, в отличие от многих спартаковцев тех лет, по окончании карьеры Кечинов пропал из виду. Рассказываем, каким футболистом он был и чем занимается сейчас.

Помощник Романцева лично летал в Ташкент, чтобы забрать Кечинова в «Спартак»

Футбольный путь Кечинов начинал в Узбекистане. Виктор Петрович, отец Валерия, также был связан с футболом — в 1960-х выступал за «Пахтакор», позже был тренером и судьёй всесоюзной категории. Под его руководством Кечинов-младший играл в детском «Тракторе». «После того, как я стал лучшим бомбардиром чемпионата города, меня взяли в спец-класс «Пахтакора». Потом из нашей команды пять человек попали в юношескую сборную СССР», — вспоминал Кечинов в интервью «СЭ».



Первая серьёзная проверка таланта случилась в 1991 году на Мемориале Гранаткина, куда Валерий поехал в составе второй сборной страны. От первой она отличалась тем, что игроки в ней были на год младше. Вместе с Кечиновым в той команде выделялись Олег Шацких и Дмитрий Парфёнов. Они по итогу и стали победителями турнира — впервые за всю историю Мемориала вторая сборная Союза обыграла первую!



Кечинов на том турнире забил четыре мяча. А уже через год он настрелял 30 голов за «Пахтакор» в первом чемпионате Узбекистана после распада СССР. Есть на счету Валерия даже матчи за эту сборную. «Тогда я ещё смутно представлял свое будущее, не задумывался над перспективой играть лишь в Азии. Просто был горд, что представляю свою национальную команду», — говорил Кечинов. К счастью для него, те матчи были неофициальными и в зачёт ФИФА не пошли.



Интерес к юному форварду проявляли как российские, так и европейские клубы. Победителем в борьбе за Кечинова вышел «Спартак». Правда, для этого москвичам пришлось серьёзно постараться.

Валерий Кечинов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Интересная история получилась с Кечиновым, — вспоминал Александр Тарханов, в ту пору помогавший Олегу Романцеву в «Спартаке». — Мы уже рассчитывали, что заберём его, но нас едва не опередили. Я был в Красноярске, и тут мне звонят знакомые из «Пахтакора». Говорят: «К нам прилетел агент, поляк Влодзимеж Любаньский. Хочет забрать Валерку в льежский «Стандард».



Я моментально вылетел в Ташкент, и сразу к родителям Кечинова. С ними быстро всё обговорил: организовал билеты до Москвы, помог собрать вещи, посадил в поезд. Там их уже ждала квартира. А Валерку забрал с собой в самолёт. Любаньского этого потом увидел в аэропорту, в шутку сказал ему: «Ну и зачем ты сюда прилетал? Ты только появился — мне сразу всё рассказали».

Пик карьеры: «Спартак», сборная России и тот самый гол «Аяксу»

Дебют Кечинова в «Спартаке» пришлось отложить на три месяца. «Пахтакор» посчитал, что Валерий незаконно покинул родной клуб, и отказался высылать в Москву трансферный лист. Дело дошло до ФИФА, и спор решился в пользу красно-белых.



Едва оказавшись в «Спартаке», Кечинов получил серьёзную травму. Случилось это в товарищеской встрече с киевским «Динамо». «Олег Лужный выполнил свой коронный «подкат», прыгнув двумя ногами мне в колено. В итоге — надрыв боковых связок. Тот, кто получал его, знает, что это такое. Боли в колене не проходили очень долго. Только начинал тренироваться, нога снова опухала», — вспоминал Валерий.



По словам Кечинова, так он промучился около года. Были и другие травмы, мешавшие набрать форму и регулярно играть. Лишь к началу сезона-1995 он вернулся и стал показывать то, за что его взяли в «Спартак». «У Валерки, конечно, была уникальная техника и светлая голова, — сказал Олег Романцев в своей автобиографии «Вся правда обо мне и «Спартаке». — Бывало, покажешь другому футболисту упражнение, так он сто раз его повторит, а всё равно будет неидеально. А Кечинов сделает сразу — и даже лучше, чем ты ожидаешь».

Валерий Кечинов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лучший этап карьеры Кечинова в «Спартаке» пришёлся на 1996-1997 годы: 16 и 14 голов соответственно во всех турнирах. В сезоне-1997 Валерий стал лучшим бомбардиром команды вместе с Андреем Тихоновым, а годом ранее Тихонов обогнал его всего на один мяч (17). Кроме того, Романцев пригласил Кечинова в сборную России, но из-за частых травм и конкуренции он провёл за неё всего 6 матчей, в которых забил 2 мяча.



Каким футболистом был Валерий Кечинов, можно понять по его голу «Аяксу». «Я успел глянуть влево, там открывались Илья Цымбаларь и Коля Писарев, но потом понял, что передача не пройдёт. А ван дер Сар начал «читать» меня. В этот момент я заметил, что он оставил ближний угол открытым. Оставалось только попасть туда», — вспоминал Кечинов.

Права на видео принадлежат УЕФА и Первому каналу

Казалось бы, простой замах, но ван дер Сар «улетел». И подобных финтов в исполнении Кечинова было немало. В том розыгрыше Кубка УЕФА «Спартак» дошёл до полуфинала, где уступил мощному «Интеру» — будущему победителю турнира.

«Не ожидал от соперника таких подлостей». 22 года первому матчу «Спартака» и «Интера» Воспоминания о первом матче 1/2 финала Кубка УЕФА, в котором «Спартак» на «Сан-Сиро» противостоял феноменальному Роналдо.

Травмы, игровой спад и уход из «Спартака»

После «Аякса» к Кечинову возобновился интерес в Европе: «Байер» давал за него красно-белым хорошие деньги. Но отпускать одного из ведущих игроков «Спартак» не хотел. Как выяснилось позже, это был последний шанс для Валерия попробовать силы в топ-чемпионате.



В сезоне-2000 Кечинов уже практически не играл. Больное колено давало о себе знать, однако сам Валерий считает, что проблема заключалась в другом. «В меня просто перестали верить. Летом 2000 года я отправился в Израиль, но руководство «Спартака» не договорилось о моём переходе. А когда приехал в Москву, мне запретили появляться на базе в Тарасовке. Без объяснения причин. Романцев говорил, что заинтересован во мне, а потом я перестал попадать в состав», — сетовал Кечинов в 2001 году в интервью «Советскому спорту».



«Кечинову не хватало объёма работы — здоровье не позволяло, — объяснял своё решение Романцев. — В современном футболе это необходимость. Как бы я его ни гонял, он никогда не выполнял больших объёмов. Плюс сказались травмы».

Валерий Кечинов и Олег Романцев Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

В январе 2001 года Кечинов пополнил «Сатурн». Вообще из «Спартака» тогда уходили многие футболисты, на которых строилась игра команды: Цымбаларь, Бузникин, Тихонов, Хлестов, Бушманов. «Таким в тот момент был стиль Олега Ивановича. С теми, кто не давал результат, он расставался сразу», — констатировал Андрей Тихонов в автобиографии Романцева.

Блистал в «Спартаке», встречался с Кабаевой, рано ушёл из футбола. Где сейчас Бузникин Мог уехать в Европу, но испугался.

В 2004 году Кечинов попал в аварию, после которой завершил карьеру

Стартовал Валерий в «Сатурне» неплохо: в первых семи матчах забил пять мячей, из них два, что символично, в ворота «Спартака» (3:0). Всего же в сезоне-2001 Кечинов записал на свой счёт 9 голов и 2 результативные передачи. На второй год стал капитаном команды. При этом он продолжал, пусть и реже, но всё-таки забивать. Покинуть Раменское пришлось из-за конфликта с главным тренером.



После был «Шинник». В Ярославле Кечинов провёл два года, не добившись особых успехов. А летом 2004-го он вместе с бывшим спартаковцем и партнёром по «Шиннику» Александром Ширко попал в серьёзную аварию. «Ехали из Москвы в Ярославль, Саша был за рулём своего джипа, — рассказывал Кечинов в интервью еженедельнику «Футбол. Хоккей». — И тут со встречки, откуда ни возьмись, вынырнул «Москвич». Избежать столкновения было крайне тяжело, но Шира успел резко вывернуть руль, чтобы не удариться лоб в лоб. В итоге наша машина вылетела в кювет и там три раза перевернулась».



Валерий, в отличие от Ширко, не был пристёгнут. Повезло — отделался небольшими ранами и ушибами. Однако Кечинов после этого в «Шиннике» уже толком не играл: пока он восстанавливался и набирал форму, Олег Долматов, главный тренер команды, определился с основой. Места Кечинову в ней не нашлось.



По окончании сезона Валерий покинул «Шинник» и вернулся в Москву. Были предложения от других клубов, но не срослось. А в 2005 году Кечинов завершил карьеру — в возрасте 30 лет.

Чем сейчас занимается Валерий Кечинов

Закончив с футболом, Кечинов фактически пропал из виду. Первое время работал тренером — сначала в дубле «Спартака», а потом в «Томи». С 2008 года Валерий Викторович находится без тренерской работы и вне медийного пространства. Мы созвонились с ним и узнали, что нового в его жизни.



— Чем занимаетесь сейчас?

— Последнее время занимался футбольными школами. Был такой проект «Академия умного футбола», но из-за пандемии всё прикрыли пока. Сейчас готовим в Череповце открытие моей собственной школы — «Академии Валерия Кечинова». Будет большой спортивный объект: два поля, зал. Планируем открыться в апреле, если не возникнет новых ограничений.



— С кем из бывших одноклубников общаетесь?

— Да много с кем. Например, с Валерием Шмаровым постоянно на связи. Ещё с Рамизом Мамедовым, Егором Титовым, Александром Ширко, Александром Филимоновым.

— Сергей Чудин лишился всех спартаковских медалей после квартирной кражи. Вы свои трофеи в надёжном месте храните?

— На даче. Все медали, слава богу, на месте.

«Воры унесли медали, а опер – бутылку коньяка». Чудин – тот самый рыжий из «Спартака» 90-х Его главной тайны не знал даже «второй отец» Романцев.

— Чудина, с его слов, не зовут на ветеранские мероприятия «Спартака». Про вас не забыли?

— Когда что-то есть, то зовут. Всегда перед Новым Годом собирались, в этот раз только не получилось. А почему его не зовут — не знаю. Он вроде где-то работает, детей тренирует.

Валерий Кечинов, Илья Цымбаларь и Рамиз Мамедов Фото: из личного архива Рамиза Мамедова

— Вспомните, когда была сделана эта фотография?

— Как раз предновогодняя встреча ветеранов. Год уже не вспомню.



— На снимке вы рядом с Ильёй Цымбаларём. Какие остались о нём воспоминания?

— Самые добрые. Был гениальным футболистом, достойным и очень весёлым человеком. С ним никогда не бывало скучно. Конечно, не хватает его нам…



— С 2006-го по 2008 год Вы работали в дубле «Спартака». Кто из игроков выделялся в той команде?

— Много было хороших ребят: Артём Дзюба, Сергей Паршивлюк, Фёдор Кудряшов. Это из тех, кто заиграл на высоком уровне. Владислав Рыжков тоже подавал большие надежды.



— Были предложения вернуться к тренерской деятельности на высоком уровне?

— Нет, хотя с удовольствием поработал бы.



— Когда последний раз играли сами?

— Стараюсь двигаться каждую среду и воскресенье.



— Колено не беспокоит?

— Беспокоит, конечно. После тренировки день-два отхожу.



— Ветераны «Спартака» всё также собираются по средам в Сокольниках?

— Да, в 6 вечера. Тут всё стабильно.



— Традиция ходить в баню после игр осталась?

— В баню пока не пускают из-за пандемии. Надеюсь, что скоро откроют.



— Дмитрию Хлестову недавно исполнилось 50 лет, а он до сих пор носится за любителей. Уникум?

— Наверное, такая у Димы специфика организма. Мы его называли Железным.

«Какая разница, с кем играть – с «Барселоной» или Находкой?» Где сейчас Дмитрий Хлестов Скромный герой золотого «Спартака» 1990-х.

— В «Инстаграме» Хлестов часто выкладывает фотографии с пивом. Из бывших одноклубников он — самый заядлый любитель пенного?

— Все могут пивка выпить — после игры, тренировки. Ничего зазорного в этом нет. Это только кажется, что он так часто пьёт пиво. Дима меру знает — иначе живот уже вырос бы (смеётся).

— В 27 лет ваша карьера пошла наперекосяк из-за травм. Есть сожаления о том, как всё сложилось?

— Да нет, ни о чём не жалею. У каждого своя судьба. В целом я доволен карьерой. Конечно, понимаю, что всё могло быть лучше. Но как получилось — так получилось. Было много ярких моментов.



— Гол «Аяксу» — самый яркий?

— На самом деле много таких воспоминаний, но у меня перед глазами всегда золотой гол «Ротору» в 1997 году. Этот мяч, наверное, самый важный в моей карьере. Пусть он и не очень красивым получился.



— Были ли предложения из топ-чемпионатов Европы, кроме «Байера»?

— В 1996-м году испанский клуб вышел с предложением. Не буду называть, какой именно. Середняк чемпионата Испании, в общем. У нас тогда не было агентов, и все предложения поступали напрямую в клуб. Всё решал Олег Иваныч — он сказал, что я ещё нужен «Спартаку».



— Может, хотя бы намекнёте, что за клуб? Там играли российские футболисты?

— Да, Витя Онопко (в 1996-2002 годах Онопко выступал за «Овьедо». — Прим. «Чемпионата»).



— Жалеете, что не попробовали свои силы за рубежом?

— Наверное, это единственное, о чём я жалею. Мне очень хотелось поиграть именно в Испании — их чемпионат, с упором на технику, думаю, мне подошёл бы.



— Кстати, о технике. Вы ведь были мастером дриблинга. А кого считаете лучшим «технарём» в РПЛ?

— Нравилось, как играл Зелимхан Бакаев. Были задатки, но сейчас он почему-то перестал это делать. Не знаю, в чём дело. Может, ещё покажет себя. Кварацхелия хорош — очень способный, талантливый, яркий футболист. Жаль, что не россиянин.



— Как вам нынешний «Спартак»?

— Команда в целом показывает хороший футбол. Долгое время играли на приличном уровне, по праву идут в лидерах. Немного смазали концовку, когда проиграли «Сочи» и «Зениту».



— Александр Кокорин покинул клуб, а Квинси Промес, наоборот, может вернуться. Что думаете по этому поводу?

— Считаю, что Кокорин — не потеря для «Спартака». Он так и не прижился в команде, не стал её лидером. Может, в «Фиорентине» заиграет. А по поводу Промеса: если он вернётся тем самым Промесом, которым мы его все знаем и помним, то это будет усиление.

Страсти по Промесу. Как идут торги за кумира фанатов «Спартака» Переговоры ведутся, но до трансфера ещё далеко. В чём проблема?

— «Спартак» — претендент на чемпионство?

— Пока время есть, 11 туров осталось до конца чемпионата. Надеюсь, поборемся за золото.