Как «Спартак» заставили провести домашний матч в Болгарии. Громкий скандал из 90-х

Сейчас УЕФА переносит матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на нейтральные поля: из-за нового британского штамма коронавируса англичан не пускают в ряд стран без каких-либо ограничений. Григорий Телингатер в своей колонке возмутился, что подобные решения создают неравные условия для команд, поругался на правило выездного гола и упомянул матч 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Лидсом», который в 1999 году перенесли в Болгарию. Тогда причина была связана с погодой: главного арбитра встречи не устроил российский мороз и промерзшее поле стадиона «Динамо».

Футболу не хватает справедливости. В Лиге чемпионов неравные условия для команд Не пора ли уже изменить правила?

Матч перенесли сначала на сутки, а потом и вовсе отменили. Романцев был в ярости: сказал, что это антироссийский заговор

За неделю до матча, который должен был состояться 25 ноября, англичане прислали в «Спартак» факс: в нём было указано, что в Москву приедет их представитель, чтобы ознакомиться с полем. Но вместо одного человека приехало аж шесть – московский клуб их встретил, организовал сопровождение, показал «Лужники» и стадион «Динамо». Через два дня после этих инспекций в «Спартак» пришёл новый факс – уже от начальника департамента УЕФА по проведению соревнований. Оказалось, что «Лидс» направил на москвичей жалобу, что им не показали всё то, что они хотели увидеть.



«Мы составили ответ, – рассказывал тогда вице-президент «Спартака» Григорий Есауленко. – Написали, что заявления англичан, мягко говоря, не соответствуют действительности. Мы играли против «Реала», «Карлсруэ», «Интера», «Барселоны», и никогда никто нас ни в чем подобном не обвинял. Тут же из офиса «Лидса» пришел другой факс: они, мол, не нуждаются в нашей помощи по вопросу приема английской делегации, которая прибудет непосредственно на матч. «Мы сами все себе организуем» — именно так там и было написано».



По словам руководителей «Спартака», главный судья уже в аэропорту сказал, что при таком морозе (-15) играть ни в коем случае нельзя – дело было за день до матча.



В день игры арбитр Андерс Фриск прошёлся по промерзшему полю стадиона «Динамо» с термометром, увидел -18 и безапелляционно заявил, что играть сегодня никто не будет: к проведению матча не располагают ни погода, ни состояние газона, покрытого инеем.



«Лужники», поле которых не подогревалось к тому моменту несколько недель и выглядело заснеженным и кочковатым, судью тоже не вдохновили, и он остался при своём решении – тем более московская сторона не смогла дать гарантий, что на следующий день поле станет пригодным для футбола, а на улице потеплеет. Игру в итоге отменили и постановили перенести туда, где погода более футбольная.



«Решение арбитра абсолютно верное, — заявил главный тренер «Лидса» Дэвид О'Лири. — То, что он побеспокоился о безопасности футболистов, просто замечательно. Да, проводить встречу в Москве было нельзя. Мы сделали всё, что возможно, но изменить погоду никто не в силах».



«Мы предпочли бы сыграть в России, поскольку не хотим кривотолков, будто такой перенос выгоден нам или, тем более, инспирирован нами. Но мы уважаем решения УЕФА и обязаны выполнять их, – поддержал главного тренера президент клуба Питер Ридсдэйл. – Думаете, мы рады такому повороту событий? Поверьте, мы бы не стали терять три дня и совершать два утомительных перелета, если бы не хотели играть в футбол. Кроме того, нельзя не сожалеть о судьбе 300 наших болельщиков, которые впустую потратили большие деньги. Так что ответственность за это решение несет УЕФА и никто другой».



По его словам, предложение о месте проведения матча выдвигал «Спартак» как хозяин поля: москвичи предложили Болгарию и Англию, остановившись в итоге на первом варианте.



Несмотря на найденный выход из ситуации, «Спартак» был очень недоволен переносом и обвинял англичан – особенно им досталось от Романцева. Тренер сказал, что инициативы провести оба матча в Англии от его клуба не было, а также добавил, что «отвечать на слова англичан считает ниже своего достоинства».

«Происходит произвол, – возмущался он в интервью ТВ-7. – Нас во всех сферах деятельности унизили. Раньше они нас боялись, и боялись очень сильно, а теперь перестали и начали за ту боязнь мстить. Кто-то посредством футбола. Не помню и не знаю таких случаев, которые происходят с российскими клубами и сборной. В частности, «Спартак» раньше играл с «Русенборгом» и «Легией» в такой мороз и на таком замёрзшем поле, что его кроме как катком назвать нельзя. Но ни у кого не возникало мысли перенести или отменить матч. Странно. Я англичан всегда считал джентльменами и порядочными людьми, но, видимо, в семье не без урода. Те, кто этому способствовал (а там явно есть такая группа), хуже швейцарцев, которые ворота измеряли. Они кричат про fair play, бьют себя в грудь, какие они порядочные люди, а тут, когда Его величество Результат довлеет, есть боязнь нашей команды, происходят такие вещи.



Мы из-за переноса в Болгарию потеряли огромные деньги. Для нашего бюджета это серьезный удар. Есть опасения, что будет тот же судья, который ещё в аэропорту сказал, что матч не состоится. Думаю, он всё сделает, чтобы «Лидс» прошёл дальше. Следующий момент: я бы очень хотел, если это всё же произойдёт, чтобы эта команда в следующем туре вылетела. Я никогда не был злым человеком, но когда люди действуют нефутбольно, их нужно наказывать».



Его обвинения и подозрения были небеспочвенными: в том розыгрыше «Лидс» отказался играть с «Партизаном» в Белграде из-за неспокойной обстановки, хотя за месяц до этого «Спартак» спокойно провёл матч в столице Югославии.



В интервью «Советскому спорту» Романцев уже не говорил о заговоре, а прямо заявил: «Лидс» предлагал его клубу деньги, чтобы перенести матч в Англию. Президент английского клуба назвал обвинения смехотворными и шокирующими. Атмосфера перед матчем в Софии накалилась до предела.

«Спартак» выиграл в Софии, но проиграл в Англии. Перед матчем команды поужинали в дружественной обстановке

В Болгарии «Спартак» пропустил первым, но в итоге сумел забить два. Победа после такого противостояния вне поля придала оптимизма (а уж при условии, что чуть ли не вся Россия болела против «Лидса», тем более), но в Англии от москвичей ушла удача: в той игре пошло не так всё, что только могло – штанги, перекладины, травма Филимонова и упущенная ничья на последних минутах. «Спартак» отбивался и сражался из последних сил, но после очередного углового всё решила ошибка Андрея Сметанина на выходе.



«Морозы не выбили «Лидс» из Кубка УЕФА», — писала The Times.



«По итогам двух матчей «Спартак» выглядел предпочтительнее, но в то же время и проявивший упорство «Лидс» заслужил выход в следующий круг», – утверждала Daily Telegraph.



«Мало какая победа была так желанна, как эта, учитывая оскорбления от спартаковских руководителей в адрес «Лидса», однако исход матча вполне мог быть и совсем иным», — писало издание Yorkshire post, утверждая, что английская команда добилась самой важной победы за последнее время.



В целом, издание не ошиблось: «Лидс» в том розыгрыше Кубка УЕФА дошёл до полуфинала.



Перед ответным матчем поужинали в ресторане – от «Спартака» там присутствовали генеральный менеджер Александр Хаджи и пресс-атташе команды. Президент «Лидса» даже произнес тост за московский клуб и сказал, что считает его одним из ведущих в Европе. Атмосфера была, как писал о той встрече «СЭ», очень дружественной, но после матча московский клуб снова поднял болезненную тему переноса.

Олег Романцев не пришёл на пресс-конференцию (видимо, из-за неприязни к главному тренеру «Лидса» – он до этого говорил, что отказывается сидеть с ним за одним столом), вместо него на вопросы журналистов отвечал Вячеслав Грозный. Сказал, что «Лидс» лишил болельщиков Москвы возможности увидеть матч любимой команды, добавив: «Это клуб хорошего уровня, но ему следовало бы поучиться принципам джентльменства, тем более что в Англии они в почете».



О’Лири был более тактичен: «Я хотел бы подчеркнуть — нам противостояла отличная команда, участник турнира Лиги чемпионов, и я очень доволен, что нам удалось взять над ней верх». И добавил, что «Спартак» – лучший клуб, с которым он сталкивался как тренер.