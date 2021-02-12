Играть против «Рубина» весной будет сложно всем. Текущая форма Хвичи пугает соперников

Сегодняшний «Рубин» Леонида Слуцкого – молодая задорная команда с сугубо атакующей ментальностью. На зимних сборах казанцы смотрелись едва ли не ярче всех остальных представителей РПЛ (мы не говорим про качество футбола, исключительно – про веселье и зрелищность). За пять матчей, проведённых номинальной основой, «Рубин» забил 15 голов, в среднем набирая по 2,79 ожидаемых гола xG и нанося 16 ударов за 90 минут. Соперники причём были адекватными по статусу: «Нижний Новгород» (3:1), «Динамо» (2:3), «Химки» (2:2), «Сочи» (3:2), «Партизан» (5:2).

Понятно, что по предсезонным играм нельзя категорично оценивать мощь команд, но всё же сейчас можно осторожно спрогнозировать: весной «Рубин» способен стать ещё ярче, чем осенью, а соперникам по РПЛ будет против него ещё сложнее. Казанцы совершенствуются в рамках модели 4-3-3 с широким расположением фланговых футболистов, а главная звезда Хвича Кварацхелия набрал просто неприлично крутую форму.

Выше – статистика грузинского футболиста во время зимних спаррингов. На всякий случай пропишем ключевые показатели текстом:



— у Хвичи по 16,45 обводки за 90 минут и аж 7,02 забега с мячом – что-то невообразимое.



— в среднем Кварацхелия наносит 4,11 удара за 90 минут и набирает 0,8 xG;



— 4,11 касания в штрафной и 2,9 нарушения от соперников;



— 2,18 передачи под удар, 4,35 передачи в штрафную и 0,36 ожидаемые голевые передачи xA.



Если бы разыгрывался приз лучшего футболиста зимних сборов, то Хвича стал бы абсолютным чемпионом.

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Ты не можешь не уделять Хвиче повышенное внимание. Нельзя оставлять его один в один

Правило игры №1 против сегодняшнего «Рубина»: в каждую секунду игры ты обязан контролировать расположение Хвичи. Стоит несколько раз подумать, прежде чем отправлять правого защитника в атаку и оголить зону фланга. Структуру обороны следует выстраивать таким образом, чтобы Кварацхелия не оказывался в изоляции и не получал возможность сместиться к центру на скорости. Ситуация, приведённая на картинке снизу, обязательно закончится неприятностями – если не голом, то как минимум опасным ударом.

Все соперники об этом уже знают, поэтому в каждом из пяти зимних спаррингов мы могли наблюдать, как Хвича получает мяч на фланге в окружении даже не двоих, а троих соперников. Его встречали с двойной подстраховкой: один партнёр контролировал уход к лицевой, другой – смещение в центр.

Всё это затрудняло Хвиче игру и ухудшало качество его дриблинга – успешность в 44,1% объяснима, очень часто грузинский игрок попросту утыкался.

Если слишком сильно сконцентрируешься на Хвиче, можешь проспать рывок Самошникова

Вторая проблема для соперников «Рубина»: на том же левом фланге есть не только один Кварацхелия. Основной защитник Самошников также обладает атакующей ментальностью, предпринимает за 90 минут 3,1 попытки дриблинга и 3,33 progressive runs. Поэтому когда ты играешь против Кварацхелии с подстраховкой, ни в коем случае не должен забывать, что он может запросто отдать скрытую передачу под вбегание левому защитнику.

На сборах у соперников «Рубина» контролировать эти рывки стабильно не получалось: Самошников отдал суммарно восемь передач под удар, в среднем 2,62 раза касался мяча в штрафной.

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Стянешь футболистов к Хвиче и Самошникову – перестанешь контролировать всю ширину поля. А справа – очень сильный Макаров

Допустим, вы всё же постарались обезопасить левый фланг «Рубина», стянули туда одного центрального защитника на подстраховку и дополнительного опорника. Обеспечена идеальная плотность. А казанцы вдруг резко перевели мяч на противоположную сторону поля – либо быстрой прямой передачей, либо через промежуточную. А там в широкой позиции Макаров – тоже очень сильный фланговый игрок, который отлично пользуется изоляциями. Агрессивный дриблёр, нацеленный на удар – и важно подчеркнуть, что его удар по меркам РПЛ уникален, он всегда забивает больше ожидаемого и делает это из сложных позиций.

Играя с четвёркой защитников, контролировать всю ширину поля слишком сложно, любой разворот будет нести в себе угрозу. Сажать пятым в линию флангового полузащитника – тоже спорный вариант, потому что крайние хавбеки, как правило, средне играют в отборе, им будет тяжело против того же Макарова с его резкими смещениями в середину и ложными замахами. И пока наиболее оптимальным вариантом против казанских 4-3-3 видится использование системы с тремя центральными защитниками.

Кстати, «Химки» на сборах играли против «Рубина» как раз по 5-4-1 (3-4-3 при атаке) – и Кварацхелии с Макаровым пришлось сложнее всего. Но далеко не у всех клубов РПЛ в арсенале есть такая система.

Только приспособишься к Хвиче, а он вдруг изменит зону получения мячей

Грузинский хавбек уже смирился с повышенным вниманием к его персоне, поэтому не ограничивает себя зоной фланга. В каждом матче он традиционно делает много касаний мяча в центре, пробует искать пространство там. Или возможен другой сценарий: в первой стадии атаки Самошников поднимается повыше, уводит за собой защитников, а Кварацхелия получает мяч в глубине без давления – и у него есть возможность самому выбрать направление движения.

Нельзя забывать, что Хвича сильно прибавил в обороне и прессинге

Сразу два гола из пяти левый нападающий «Рубина» забил после неожиданных и мощных рывков на соперника и высоких отборов. Пострадали «Нижний Новгород» и «Сочи». Кто-то по привычке видит в Кварацхелии сугубо атакующего футболиста, а он ощутимо прибавил в агрессии, мощи и ведении единоборств.

Выводы

В некоторых матчах «Рубина» за время зимней подготовки казалось, что Кварахцелия – футболист из другого чемпионата, его доминирование на общем фоне смотрелось просто неприличным. В игре Хвичи сих пор не хватает стабильности и зрелости, но это неудивительно для парня всего-навсего 2001 года рождения. Весной прогресс футболиста наверняка продолжится, чётко прослеживается положительная динамика. Слуцкому очень повезло. Иметь такого футболиста в системе – настоящая роскошь. И очень интересно, как «проблему Хвичи», а также её побочные неприятности, будет решать каждый следующий соперник казанцев.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.