«Мы заработали на трансферах около 3 миллиардов». «Рубин» уже готовит замену Хвиче

Рустем Сайманов – одна из самых влиятельных и вместе с тем загадочных фигур российского футбола. Член Исполкома РФС, гендиректор и фактически первый человек в «Рубине», он редко появляется в публичном пространстве и почти не даёт интервью. Нам повезло. По окончании второго сбора казанской команды в Турции Рустем Фидаевич уделил почти полчаса спецкору «Чемпионата» и, в частности, рассказал:

• почему «Рубин» не на первом месте;

• в чём заключается особая миссия Слуцкого;

• соответствует ли ценник Transfermarkt рыночной стоимости Хвичи;

• как удалось перехватить у ЦСКА Макарова, а из «Зенита» увести Мусаева;

• сколько команда Сайманова заработала на трансферах;

• реально ли футбольному клубу в России выйти на самоокупаемость.

Самые влиятельные люди российского футбола. Рейтинг «Чемпионата». Часть первая Президенты «Спартака» и ЦСКА – только во второй десятке.

«Рубин» сейчас мог быть на первом месте»

— Вы, по сути, собирали первый золотой «Рубин», 2008 года. В современных реалиях такое чудо возможно?

— Да, почему нет? Мы посчитали: если бы не было тех ошибок, когда сами себе привезли голы и проиграли, вполне могли бы оказаться на первом месте.



— Даже так?

— Да. Но тут определённое везение нужно. В 2008-м мы сильно стартанули – 7 или 8 матчей выиграли, и только потом пошли ничьи. А здесь, наверное, немножко фарта не хватило. Тогда у нас был всё-таки сплав опыта и молодости, а сейчас – по большей мере молодые игроки. Отсюда нестабильность.



— Но девятое место после 19 туров РПЛ – это немного не то, на что рассчитывали перед стартом сезона?

— Где-то внутри оно, может быть, расстраивает, но мы понимали, что будут и всплески, и падения, потому что команда молодая, и она не может стабильно пройти весь чемпионат. Предполагали, что можем оказаться как в середине таблицы, так и в первой тройке. Когда обсуждаем наши ошибки, конечно, огорчаемся, но потом сами же себя и возвращаем в предсезонку, когда говорили, что может и так получиться, и так.



— Какая-то конкретная цель была обозначена перед штабом – место в десятке, в зоне УЕФА, в тройке?

— Абсолютно нет. Мы строим новую команду, надолго. Леонид Викторович для этого и пришёл, а не для достижения каких-то сиюминутных задач. Мы прилично поменялись, как команда, так и клуб, поэтому сейчас разговор не идёт о том, чтобы обязательно что-то выиграть.

«Слуцкий как никто другой подходит на эту роль»

— Во времена Бердыева «Рубин» был максимально закрытым клубом. Открытый, коммуникабельный Слуцкий – полная ему противоположность. Вы ведь и поэтому Леонида Викторовича приглашали?

— Безусловно. «Рубин» является визитной карточкой Татарстана. У нас хоть и мусульманская, но вполне светская республика. И такой яркий представитель футбольной жизни, как Слуцкий, как никто другой подходит на эту роль.



— Общительный тренер, симпатичная игра, изобретательные соцсети – звенья одной цепи? «Рубин» меняет имидж?

— Мне кажется, это реалии нашего времени. Иначе уже нельзя – жизнь изменилась, и довольно круто. Мы просто следуем всем новым тенденциям, ничего больше. Сайты, соцсети других клубов тоже пестрят интересными вещами. Мы за всем следим, смеёмся, весело. Это приятно. Футбол – это ведь не только борьба на поле, эмоции. Это ещё и околофутбольная жизнь. Все должны уметь подшучивать над собой, и мы – не исключение.

«10 млн за Хвичу? Тут даже не о чем говорить»

— Кварацхелия сегодня – самый ценный актив «Рубина»?

— Хвича – один из самых ярких игроков всего нашего чемпионата. Он действительно хороший футболист и прогрессирует с каждым днём, растёт и начинает играть во взрослый футбол. Хотя, например, в спарринге с «Нижним Новгородом» была видна его юношеская любовь к мячу, о которой Слуцкий говорил. Но всё равно он действует всё более и более солидно. На самом деле у нас много хороших молодых игроков – и Макаров, и Самошников. Уремович выходит в стартовом составе сборной Хорватии, Старфельт… Хвича, может быть, самый яркий из них, это да. Но Макаров, на мой взгляд, не хуже. Тоже качественный, ценный игрок. Гол прекрасный «Нижнему» забил, мог ещё забить.



— Transfermarkt оценивает Хвичу в 10 млн евро, но вы за такие деньги его явно не отдадите?

— Нет, конечно, тут даже не о чем говорить. На Transfermarkt и я могу цену поставить – он будет 25 млн стоить. Чего ориентироваться? Мы же примерно понимаем, сколько может стоит такой футболист, правда? Какие там 10? Вы пойдите, возьмите кого-то за 10. Я хотел молодого игрока купить из нашего чемпионата – уж не буду говорить, кого, чтоб коллег не подводить. Мне сказали: 8 млн евро. За молодого парня, выходящего на замену! Да, это один из лидирующих клубов РПЛ, но – 8 млн?! По мне, Хвича в несколько раз его превосходит, по всем показателям.



— К вам уже поступали запросы на Хвичу?

— Обсуждение ведётся, разговоров много, но официальных предложений в клуб пока не поступало.



— «Боруссия» уже щупала почву?

— Она, может, и интересуется. Мне столько всего говорят, что я уже и не реагирую на слухи. Будут официальные предложения, какие-то контакты – мы всегда открыты. Но пока ничего такого не было.



— Каков сейчас механизм планирования, согласования и осуществления трансферов в «Рубине»?

— Есть селекционный отдел, спортивный директор [Олег Яровинский], тренерский штаб. Мы вместе анализируем игру своей команды и всё время смотрим позиции, которые можем улучшить. Существует стратегия развития как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Условно – Хвича Кварацхелия. Хороший, яркий игрок, вроде закрыта бровка. Вместе с тем осознаём, что наверняка скоро последует предложение, и нам нужно уже готовить ему замену. Предполагаем для себя, что нам нужен сильный атакующий полузащитник на эту позицию. Все вместе – селекционный отдел, спортивный директор, тренерский штаб – этот вопрос обсуждаем. У нас есть уже кандидатуры в шорт-листе. Мы их просматриваем и начинаем переговоры. С кем-то получается, с кем-то – нет, но это непрерывный процесс.

«Мусаев так сильно «нужен» был «Зениту», что играл во второй команде правого защитника!»

— Раньше «Зенит» забирал лидеров у «Рубина», а сегодня вы уводите у «Зенита» Мусаева, на которого рассчитывал Семак. Что изменилось?

— А я не уверен, что Леон ему был нужен. Я Мусаева полтора года пытался к себе забрать. Первый раз, когда хотел его взять, он был так сильно «нужен» «Зениту», что играл во второй команде у Влада [Радимова] правого защитника! Ну что это такое? Потом опять «нужен-нужен» — и ничего не сыграл, вышел на замену на 10-15 минут. Значит, наверное, всё-таки не нужен. Возможно, они видели в нём перспективу, но в этой команде настолько высокая конкуренция, что завоевать место в основе Мусаеву пока не представляется возможным. Так лучше ему уйти к нам и играть. Если что, у него есть опция обратного выкупа. Понравится – пусть обращаются, будем обсуждать. Мне кажется, это идеальная форма взаимодействия между клубами. А работать как фарм-клуб «Зенита» нам неинтересно. При этом у нас Мусаеву тоже ещё нужно выиграть конкуренцию – она и в «Рубине», на всякий случай, довольно высокая.



— Как удалось опередить ЦСКА в борьбе за Макарова?

— Во-первых, Макаров играл у нас в Татарстане, в Нижнекамске. Мы раньше его увидели, узнали. Нам проще было за ним смотреть и вести переговоры с руководством «Нефтехимика». Я думаю, мы поэтому и опередили ЦСКА, что находились рядом, ближе. Они поздно включились – к тому времени мы уже обо всём договорились.

До ЦСКА не дошёл – зато забил супергол Акинфееву на 90+2-й. Макаров – новая пушка РПЛ Стреляет каждые 7 минут игры. И попадает!

— «Рубин» начал осваивать азиатский рынок. В этом присутствует определённая PR-составляющая?

— Честно говоря, не думали про пиар. Мы прагматики и в первую очередь смотрим на качества игроков. Трансфер Им Бёма получился удачным не потому, что мы сосредоточились на азиатском направлении. Мы смотрим все рынки, в том числе латиноамериканский, где много интересных игроков. Селекционный отдел «Рубина» возглавляет Сесар Навас: испанский язык – это его тема. Просто сейчас нас немножечко выбила из колеи пандемия, а так он собирался разъезжать по Латинской Америке. Там тоже большую работу ведём. А тут просто так сложилось: мы взяли Им Бёма, ростовские коллеги тоже подписали хорошего японца. Мы пригласили Саито. Нам отдали его на полтора сезона в бесплатную аренду, и при этом каждые полгода мы имеем возможность либо вернуть игрока обратно, либо выкупить права на него. Считаю, очень удачные условия. Нам Саито очень нравится своими качествами: сразу начал подтверждать всё, что мы в нём увидели. Жаль, получил травму на тренировке, но от этого никто не застрахован. Не какая-то мышечная травма, а игровой момент: Самошников подкатился, Саито встал ему на ногу и подвернул лодыжку. МРТ уже сделали, а сейчас отправляем его в Финляндию к специалисту по голеностопам. Подождём вердикта и решим, что дальше делать. А так, чтобы кого-то покупать ради пиара – такого нет, конечно. Хотя парни очень профессиональные, обязательные – мне очень импонирует их отношение к работе. Очень классные ребятки.

«В «Рубине» бюджетных денег от республики, от города – нет»

— Я правильно понимаю трансферный вектор «Рубина»: брать молодых, недорогих, но с высоким трансферным потенциалом?

— Безусловно. Мне кажется, все к этому стремятся. Просто молодых надо ещё найти, увидеть, правда? Риски высокие: берёшь молодого – не факт, что он заиграет в Премьер-Лиге. Конечно, хотим действовать так. С другой стороны, мы же команда РПЛ. У нас есть болельщики, и мы хотим каких-то результатов добиваться. А с одной молодёжью так и будем болтаться сверху вниз. В идеале должен быть сплав молодости и опыта. Когда мы в 2008-м взяли опытных мастеров, рядом с ними молоденькие Бухаров, Баляйкин, Рязанцев прямо на глазах заиграли и стали другими футболистами. Мы с ними два раза чемпионат выиграли! Это очень важно. Стараемся такой же сплав создать в современном «Рубине». С одной стороны у нас есть Шатов, Деспотович, Йевтич, много где поигравшие, а с другой – молодёжь. Надеюсь, всё у нас получится.



— Теоретически «Рубин» сегодня может позволить себе трансфер за 10 млн евро или есть потолок?

— Если качественный, сильный игрок – почему нет? Да, конечно, можем. Ну и потом надо смотреть платежи. Если разово – придётся напрячься. Нас это не пугает.



— Насколько сейчас близки к клубу президент республики и мэр города?

— Президент не может оставаться в стороне, ведь «Рубин» — это визитная карточка Татарстана. Естественно, всегда интересуется нашими делами. Ну а мэр вообще является ярым болельщиком «Рубина». Всегда и во всём нас поддерживает. В этом плане у нас понимание полнейшее.



— В каком процентном соотношении клубный бюджет наполняют республика и спонсоры?

— У нас только спонсорские контракты. В «Рубине» бюджетных денег от республики, от города – нет. Мы и без них как-то справляемся.



— Как?

— Мы много и эффективно продаём футболистов. Обычно в пример приводят какие-то большие клубы, а между прочим, мы очень немало заработали на трансферах. Когда была непростая ситуация, мы осуществили несколько очень удачных сделок.



— Можно пару примеров?

— Три с половиной года назад мы приняли стратегию развития, и сейчас уже видим её первые плоды. Бауэра продали за 5. Продали Азмуна, Оздоева, Набиуллина, Жонатаса… В общей сложности около 3 миллиардов рублей заработали на трансферах. Это подтверждает правильность выбранного нами направления. Потому что в деле управления клубом нужны трезвая голова и холодный разум. Важна стратегия развития. Мы максимально сократили бюджет, расчистили зарплатную ведомость. Для нас как работников клуба предмет профессиональной гордости то, что мы сумели это сделать. А больше всего меня радует, что мы движемся чётко в соответствии с тем стратегическим планом, который приняли.



— К чему он должен привести? Неужели к самоокупаемости?

— К самоокупаемости в том числе. Мне кажется, добиваться высоких результатов, радовать болельщиков, выходить в еврокубки можно и без сумасшедших бюджетов. Чудес, конечно, на свете мало. Чтобы вообще без денег взять и чего-то добиться – такого не бывает. На приёме у президента республики Слуцкий очень верно сказал: если команда по составу где-то восьмая, то хороший тренер при удачном стечении обстоятельств может занять с ней четвёртое место. Если шестая-четвёртая – может и на второе запрыгнуть. Потому что между вторым и первым бюджеты могут на порядок отличаться. А если у тебя десятый по качеству состав, каким бы тренером ты ни был, хоть Моуринью, всё равно не сможешь быть в тройке. Будешь максимум шестой. Со средним бюджетом можно быть наверху, в еврокубках и зарабатывать деньги.

«Думаю, всем миром проблему «Тамбова» решим»

— Объясните, пожалуйста, зачем спасать обречённый «Тамбов»?

— Во-первых, нужно сохранить целостность соревнований. Если мы хотим создать какой-то продукт и продавать его, мы не можем допускать такие имиджевые риски. Если «Тамбов» сейчас закроется, мы ещё лет пять будем вспоминать эту историю; будут ребята ходить, требовать свои деньги. Ведь приходил в команду губернатор Никитин и что-то обещал: «Ребята, всё будет хорошо». И не дал денег. А о власти-то судят по её представителям. Если дал какие-то обещания, то будь любезен их сдержать. Футболисты – это те же самые граждане. РФС, РПЛ не могут их просто бросить. Кто их ещё защитит? Конечно, мы. А во-вторых, спортивный принцип достижения результата тоже необходимо соблюсти. Мы, например, потеряли два очка с «Тамбовом», а Иванов с «Уралом» — четыре, две ничьи сыграли. Если команды, которым автоматом дадут по три очка, достигнут каких-то мест, это неминуемо вызовет вопросы. Мы сейчас этой проблемой активно занимаемся и, думаю, всем миром её решим.



— Вы не боитесь, что оставшиеся игры «Тамбова» превратятся в профанацию, фарс?

— Я думаю, нет, будут биться. Мы им дадим игроков. В тот момент, когда «Спартак» собрался отправить 6-8 футболистов в «Химки», всем это показалось неправильным, и мы сами приняли правило, что нельзя из одного клуба в другой отдавать в аренду больше двух человек. Но, может быть, в сложившейся ситуации этот пункт стоит изменить? Скажем, разрешить аренду не двух, а трёх игроков. Я пока ещё этот вопрос ни с кем не согласовывал – мне эта идея сейчас пришла в голову. Но даже если клубы дадут «Тамбову» по два игрока, может получиться неплохая команда.

«Никаких плюсов в сокращении лиги не вижу»

— Премьер-Лигу то расширять собираются, то сокращать. Вы – за что?

— Для того чтобы принимать какое-то решение, нужно всё обсудить, понять плюсы и минусы. Я пока для себя лично никаких плюсов в сокращении лиги не вижу. Если команда не попадёт в число этих восьми или двенадцати, это же будет катастрофа для целого региона, правда? Может быть, я не нахожу каких-то скрытых преимуществ – так объясните. Главное, чтобы не было так: а давайте примем сейчас… Нет, давайте сначала обсудим возможность сократить (или, наоборот, увеличить) число команд в РПЛ и только после этого примем какое-то взвешенное решение.



— Случай «Тамбова» — не лишний повод задуматься о возвращении к системе «весна – осень»? Большинство клубов привязаны к областным бюджетам, а они принимаются на календарный год.

— Может быть. Ну приняли тогда решение. Никто ни плюсов, ни минусов особо и не обсуждал. Первую-вторую лигу вообще не послушали – приняли решение в угоду нескольким клубам-лидерам. Сказали, что это поможет нам лучше выступать в еврокубках. А результаты наших команд только ухудшились. Так, может, и правда стоит вернуться к прежней формуле? Но, опять-таки, этот вопрос следует серьёзно проработать, обсудить, а не метаться туда-сюда.

Покорил РПЛ, побеждал «Барсу» с «Баварией», разозлил Федуна. Куда пропал Курбан Бердыев? Похоже, он готов вернуться.

— С Бердыевым вы на связи?

— Давно не общался. С тех пор, как Бердыев ушёл из команды, даже не знаю, где он.



— Как думаете, он ещё вернётся в футбол?

— Почему нет? Мы все хорошо знаем Курбана Бекиевича – это компетентный, грамотный, опытный тренер, прошедший огонь и воду. Может быть, он сам не хочет тренировать? Не знаю, не могу судить.

Организация учебно-тренировочных сборов