Хонда снова остался без команды. В последней задержался всего на несколько дней!

Бывший «армеец» Кейсуке Хонда продолжает скитаться по миру. В начале этой недели 34-летний японец на правах свободного агента перешёл в португальский «Портимоненсе». Но уже спустя несколько дней неожиданно его покинул. Теперь Хонда намерен найти себе новую команду, чтобы летом сыграть на Олимпиаде в Токио. Рассказываем, как японский полузащитник за последние три года сменил пять клубов, поиграв в Мексике, Австралии и Бразилии.

Что стало с Хондой после ЦСКА?

Зимой 2014 года Кейсуке ушёл из ЦСКА, перейдя в статусе свободного агента в «Милан». За три с половиной года на «Сан Сиро» японец провёл два полноценных сезона, регулярно играя в основе. Он сыграл в 83 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 15 голевых передач. Но уже в сезоне-2016/2017 Хонда вышел на поле всего девять раз. К тому же летом у него истекал контракт с «россонери», и стало понятно, что японцу придётся покинуть «Милан».



Он вновь стал свободным агентом, а в середине июля 2017 года неожиданно уехал в Мексику, подписав соглашение с «Пачукой».

На тот момент старейший мексиканский клуб находился в середине турнирной таблицы чемпионата Мексики, занимая десятое место. Хонда дебютировал за «Пачуку в матче против «Крус Асуль», забив свой дебютный гол спустя 19 минут после выхода на замену. Однако надолго в Мексике Кейсуке не задержался. Там он провёл вторую половину сезона-2017, а также первую половину следующего, сыграв в 36 матчах. Хонда забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач, а летом 2018 года опять остался без клуба.

Переезд в Австралию и работа тренером в сборной Камбоджи

Далее путь японского пилигрима пролёг в Австралию. С «Мельбурн Виктори» Кейсуке подписал краткосрочный однолетний контракт с зарплатой почти в 3 млн долларов. Тогда же ему поступило предложение стать главным тренером и генеральным менеджером сборной Камбоджи по футболу, совмещая работу с карьерой игрока. Хонда согласился, поставив подпись под двухлетним контрактом. И, кстати, выбор на него пал не просто так. В 2016 году он открыл в Камбодже академию, где позже у него появился футбольный клуб «Солтиро Ангкор».

Первое время Кейсуке руководил командой по видеосвязи, устраивая собрания с тренерским штабом. Подписывая контракт с «Мельбурн Виктори», клуб заверил своих болельщиков, что японец не пропустит ни одного матча из-за сборной Камбоджи. Хонда договорился, что будет отлучаться только в отведённые для сборных даты ФИФА.

В «Мельбурне» японский полузащитник провёл ещё меньше матчей, чем в «Пачуке» — 24 (забил восемь голов, отдал семь голевых передач), а по истечении контракта покинул Австралию.

Воссоединение с Леонидом Слуцким и отъезд в Бразилию

С июля по ноябрь 2019 года Хонда пребывал без клуба, поддерживая форму в голландском «Витессе» у старого знакомого Слуцкого. Но уже в ноябре японец подписал контракт с клубом из Арнема до конца сезона. Спустя месяц Слуцкого уволили, а вслед за ним ушёл и Кейсуке, проведя за «Витесс» всего четыре матча, так и не отметившись какими-либо результативными действиями.



Начало нового года японец начал с поиска клуба. И уже в конце января он в качестве свободного агента перешёл в бразильский «Ботафого» из города и штата Рио-де-Жанейро. Болельщики встречали его как супергероя, прилетевшего с другой планеты. Хонде выдали бронированный автомобиль, заключив с ним однолетний контракт, который летом мог быть разорван по желанию любой из сторон.

Бразилия помешалась на трансфере Хонды. Он стал героем, ещё не прилетев Бронированный автомобиль, вирусный ролик и DJ Пеле.

Этого так и не произошло, по большей части, из-за пандемии коронавируса. Сезон в Бразилии возобновился в июне. До конца 2020 года Хонда провёл за «Ботафого» 27 матчей, в которых забил только три гола. Японец разочаровался в себе, расторг контракт с бразильским клубом в декабре и обратился к его болельщикам в своём «твиттере».



«Как известно, я покидаю «Ботафого» (контракт 34-летнего японца был рассчитан до 28 февраля 2021 года. — Прим. «Чемпионата»). Я принял всю вашу критику по поводу моей игры. Критика справедлива, и я не ищу оправданий. Я тоже разочарован, приношу извинения», – написал Хонда.

Возвращение в Европу на несколько дней

В начале января этого года португальские СМИ сообщили, что 34-летний полузащитник близок к переходу в «Портимоненсе». Спустя месяц об этом было объявлено официально. Хонда подписал контракт с аутсайдером португальской Примейры до конца текущего сезона.



«Честно говоря, я сомневался. Знал, что это будет очень трудная задача. Я волновался, потому что ситуация была похожа на ситуацию с «Ботафого» в Бразилии, но в конце концов я готов к этому трудному вызову, поэтому принял предложение «Портимоненсе», — сказал Хонда на пресс-конференции.

Но уже через несколько дней Кейсуке покинул клуб, так и не сыграв ни одного матча. По информации португальского издания A Bola, футболист встретился с президентом клуба, который объяснил ему, что его не получится внести в заявку.

Всё дело в том, что Португальская футбольная ассоциация не признаёт Хонду свободным агентом. 34-летний футболист расторг контракт с «Ботафого» в декабре посчитав, что он может беспрепятственно присоединиться к «Портимоненсе». Однако, по информации японских СМИ, подписание контракта с аутсайдером португальской Примейры состоялось после завершения зимнего трансферного окна, поэтому регистрировать в федерации можно было только игроков без клуба. Но самое интересное, что досрочно расторгнутый контракт Хонды не действует в соответствии с регламентом Португальской федерации футбола, а значит, что Кейсуке до сих пор считается игроком «Ботафого».



Японец покидает португальскую команду спустя всего лишь несколько дней. В ближайшее время он намерен найти себе новый клуб, чтобы уже летом сыграть в составе сборной Японии на Олимпиаде в Токио. В своём «твиттере» Хонда уже объявил, что находится в поиске работы, исключив возвращение на родину.



«Я не отказываюсь упорно возвращаться в Джей-лигу (профессиональная футбольная лига Японии. – Прим. «Чемпионата»). Просто есть и другие интересные возможности за границей. Для меня Япония – родная страна и дом моих родителей», — написал Хонда.