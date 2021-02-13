Массовая драка с участием российского клуба! Вид спорта не перепутали?

«Крылья Советов» на сборах в Турции активно готовятся к сезону: просматривают новичков, много тренируются и проводят контрольные игры. В пятницу у команды по плану было два матча, но сильный дождь, ливший в Белеке с самого утра, помешал этим планам всецело сбыться – встречу с «Шахтёром» (не украинским, а казахстанским) пришлось перенести. А вот вечерняя игра с боснийским «Борацем» состоялась – да ещё как: с эмоциями и дракой.

Соперник весь матч играл агрессивно, словно это не товарищеский матч на сборах, а квалификация в Лигу Европы: сносили, влетали в подкаты, толкались и просто вели себя ну очень грязно. Футболисты «Крыльев» держались до последнего и на грубость не отвечали, но за пару минут до конца защитник Дмитрий Прищепа не выдержал и оттолкнул Марко Куюнджича, подлетевшего к нему, чтобы отобрать мяч (который надо было развести).

Потом на подмогу к товарищу подлетел – и влепил Прищепе.

После этого всё смешалось – разборки стали уже массовыми: кто-то прибежал впрягаться за своих, кто–то – разнять и снизить градус обстановки.

Потасовка быстро стихла, но турецкий судья всё равно решил не продолжать матч, и на 89-й минуте свистнул об окончании игры. Это ли не понравилось Дмитрию Комбарову или невнятное судейство по ходу матча, но, когда арбитры уже уходили, он что-то им высказал и яростно бросил бутылку на землю – прям им под ноги.

«Соперник интересный, правда, футбола было мало: постоянные свистки, «Борац» грубовато играл. Но главное, что мы в борьбе не уступили», — сказал после матча защитник Никита Чернов в интервью корреспонденту «Чемпионата».



Но было в этом вечере что-то и приятное: «Крылья Советов» победили – на поле – со счётом 1:0.