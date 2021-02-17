Абсурдный трансфер Тугарева. «Локо» было проще продать воспитанника, чем вернуть из аренды

Защитник «Локо» Роман Тугарев в октябре 2020 года уехал в аренду в «Ростов», где дела у него пошли значительно лучше. Если при Николиче он не провёл и минуты в РПЛ, то в «Ростове» стал основным – в последних пяти турах этого сезона выходил в стартовом составе. 12 февраля «Ростов» объявил, что выкупил полузащитника, стороны заключили соглашение на пять лет.

Теперь телеграм-канал «Мутко против» опубликовал фотографию арендного договора, составленного и подписанного «Локомотивом» и «Ростовом» ещё осенью. Тогда Роман уезжал в команду Валерия Карпина на восемь месяцев и совершенно бесплатно – согласно контракту, московский клуб ничего за этот переход не получил. У «Ростова» была опция продления аренды на год, до 31 мая 2022 года, а также право выкупа: его можно было активировать в любой момент, уведомив руководство «Локомотива» до 15 июня 2021 года и заплатив 15 миллионов рублей. Всего 15 миллионов рублей. Это около 168 тысяч евро – Transfermarkt оценивает игрока почти в пять раз дороже (800 тысяч евро).



В договоре есть и другие интересные условия:

Если «Ростов» и игрок хотят сотрудничать дальше, но «Локомотив» отказывается от продления соглашения, то Тугарев возвращается в Москву, приступает к работе с железнодорожниками, а клуб выплачивает 15 млн рублей неустойки «Ростову».

Помимо этого, «Локо» должен перечислить 15 млн рублей, если в течение сезона-2021/2022 Тугарев сыграет в основе в десяти и более официальных матчах (считается, если на поле он проводит больше 45 минут).

Если Тугарев в течение сезона-2021/2022 уходит в другой клуб, и сумма трансфера превышает 1 млн евро, то «Локо» снова платит «Ростову» – 20% от трансферной выплаты.

Контракт, безусловно, гениальный. Особенно удивляет пункт про компенсацию за возвращение в клуб, которому Тугарев принадлежит. За что «Локо» должен платить? За обманутые ожидания? За то, что он помог «Ростову»? Да, клуб помог парню прогрессировать, но такой пункт выглядит, будто в «Локо» вообще не верили в способность Тугарева заиграть в РПЛ. Абсурдный трансфер!

Роман Тугарев и Валерий Карпин Фото: fc-rostov.ru

Новый гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «СЭ» мягко дал понять, что такое соглашение – это что-то из ряда вон выходящее, а трансфер назвал «бесплатной продажей»: «Арендные соглашения должны быть как минимум выгодны обеим сторонам. Но в первую очередь тому клубу, который владеет правами на него и его подготовил. А у нас есть возможность вернуть игрока только за деньги. Более того, если он у нас заиграет, мы должны платить еще. Я уже не понимаю, кто его воспитывал! Многие соглашения были не в пользу клуба. Больше такого не будет».



Агент игрока Александр Маньяков другого мнения. «Я сделал свою работу на пять, – сказал он «Чемпионату». – Убедил такого непростого переговорщика, как Кикнадзе сделать так, как мы хотели. Василия Александровича хейтить не надо, это абсолютно рыночная сделка. На тот момент все были довольны. Главное, что Рома счастлив».

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При этом руководство «Локомотива» не проявляло заинтересованность в игроке и не предлагало ему новый контракт (соглашение с клубом заканчивалось летом 2022), сообщили источники «Чемпионата». В «Локо» эту информацию не прокомментировали.



Конечно, с агентской точки зрения всё было сделано как надо: Тугарев не играл в «Локомотиве», перспектив у него там особо не было, поэтому лучший вариант – отправить его в другой клуб, где он будет постоянно играть, и сделать так, чтобы у новой команды были хорошие возможности его выкупить. Ради такого для «Локо» были созданы очень невыгодные условия для возвращения воспитанника обратно – продать его в таком случае было легче, чем платить два раза по 15 млн, а потом ещё процент от суммы трансфера.

Как нам объяснили, подобные контракты – распространённая практика в европейском футболе. Смысл в том, что клуб, который берёт игрока в аренду и способствует его прогрессу, а следовательно, повышению трансферной стоимости, считает, что внёс это свой весомый вклад. Соответственно, за эту «услугу» может просить процент/бонусы за работу. Конкретно в случае Тугарева большую роль сыграло право выкупа, прописанное в арендном контракте: если бы его не было, то не было бы и пункта о компенсации (как вы могли заметить, и сумма выкупа, и компенсации одинаковая). А тут получается, что «Ростов» заранее подстраховался и обеспечил себе игрока или деньги, потому что при отказе «Локо» отдавать футболиста за фиксированную сумму, они платят сами. Со стороны ростовского клуба сделка заслуживает похвалы, со стороны московского – сочувствия.

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Но по новому контракту, уже трансфера, в соглашении есть пункт, по которому «Локо» получит хоть какую-то выгоду: по нашей информации, со следующей продажи «Ростов» отдаст железнодорожникам около 20% от суммы.



Легче, правда, от этой ситуации вряд ли кому-то станет.