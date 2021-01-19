«Это недоразумение!» Самый критикуемый легионер покинул Россию

«Локомотив» объявил об уходе Слободана Райковича. Московский клуб сообщил на своём официальном сайте, что контракт с 31-летним сербом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Центральный защитник продержался в составе «железнодорожников» всего пять месяцев.

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Подписание Райковича изначально выглядело странным. В последние полгода до перехода в «Локомотив» Слободан выступал в итальянской Серии В за аутсайдера лиги «Перуджу». Да и там через раз попадал в основу. До этого вообще не играл в футбол на протяжении семи месяцев, находясь в статусе свободного агента. Вполне возможно, что Слободан подумывал уже о завершении карьеры, но кто в его положении откажется от денег российского клуба и участия в Лиге чемпионов? Чтобы вписаться с Райковичем в лимит на легионеров, «железнодорожники» отказались от услуг отданного в аренду «Ротору» Соломона Кверквелии. Более того, по информации «Чемпионата», серба на позиции центрального защитника предпочли варианту с возвращением из «Арсенала» кандидата в сборную России Максима Беляева.

Бывший генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе, конечно, ввязался в авантюру с Райковичем. Организатором же этого трансфера называют главного тренера «железнодорожников» Марко Николича, который убедил Кикнадзе подписать соотечественника под свою ответственность. Впрочем, как конкретно ответит Николич – финансово или своей ролью в будущих трансферах – можно только догадываться. Тем более при новой власти в клубе. По слухам, последнего новичка, центрального защитника Пабло из «Бордо» взяли без обсуждения этой кандидатуры с Николичем.

«Райкович – это недоразумение Николича! – прокомментировал в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» разрыв контракта серба экс-президент «Локомотива» Николай Наумов. – По моей информации, он просил его купить. Марко надеялся на помощь этого игрока, но он не уровень РПЛ. Может, он и играл раньше, но сейчас ему бы и в ФНЛ было трудно. Райкович, наверное, доволен, там были отступные. А решение логичное, чтобы не держать балласт в команде. Николич его привёл и говорил, что он поможет. Думаю, Марко давно его не видел и не знал его состояния перед тем, как подписывать. Повторюсь, это ошибка тренера».

Статистические итоги выступления Райковича за «Локомотив» довольно печальные: «железнодорожники» не выиграли ни одного из девяти матчей, в которых участвовал сербский легионер. Со Слободаном у красно-зелёных было три ничьи и шесть поражений. От «Динамо» и «Краснодара» команда Николича получила по пять мячей, от «Химок» и «Ред Булл Зальцбург» – по три. В дерби с динамовцами Слободан заработал красную карточку к 38-й минуте после двух предупреждений, хотя, справедливости ради, удаление выглядело небесспорным.

У Райковича худший рейтинг от InStat среди всех защитников «Локомотива» в нынешнем сезоне. В матчах РПЛ и Лиги чемпионов он совершал лишь 67 ТТД при 83% успешных в среднем за 90 минут игры. Для сравнения цифры других легионеров этого амплуа: Мурило – 77 ТТД при 87% успешных, Ведран Чорлука – 76 ТТД при 86% успешных. Да и без всякой статистики было видно, что серб просто меньше участвует в игре и чаще ошибается.

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Один из самых критикуемых легионеров РПЛ покидает наш чемпионат. По данным «Матч ТВ», «Локомотив» потратил на свободного агента 150 тыс. евро в качестве агентских выплат. Зарплата Слободана составляла 500-600 тыс. евро в год. Подобные приобретения – аргумент в пользу тех, кто против изменения лимита на иностранцев. Хотя нужно понимать, что легионера типа Райковича можно заменить действительно сильным зарубежным футболистом, тогда как замену слабому российскому центральному защитнику придётся искать только среди игроков с паспортом РФ.

Пабло, приобретённый вместо Райковича, несомненно, легионер более высокого уровня. Он был основным защитником «Бордо» на протяжении нескольких сезонов, два года назад приглашался в сборную Бразилии. Трансфер Пабло может не оправдать себя только в случае травм игрока: в 2020 году он пропустил 185 дней из-за разрыва крестообразной связки колена.